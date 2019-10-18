Người chồng ngoại tình này đã từng quên đường về nhà với vợ con. Nhưng sau cùng, họ vẫn chọn vợ, thay vì người thứ ba. Họ chấm dứt hoàn toàn mối tình vụng trộm, trở về để mong vợ tha thứ, để bù đắp lỗi sai của mình. Kiểu đàn ông này không phải vì chán nhân tình, mà thật sự nhận ra với họ gia đình là quan trọng nhất, và họ vẫn còn thương yêu vợ.

Dù đàn ông ngoại tình có những người rất tàn nhẫn với vợ con, phụ bạc đến cạn cùng, nhưng vẫn có những người chồng vì còn yêu vợ mà trở vì, vì còn tình nghĩa mà nghĩ cho gia đình. Đây là dấu hiệu những người chồng dù ngoại tình nhưng vẫn còn yêu vợ.

Với người chồng này, vợ nên thử đón nhận sự hối lỗi và sửa đổi ở chồng nếu vẫn còn tình cảm dành cho chồng. Bởi dù là người quay về mong thứ tha, đàn ông vẫn cần sự yêu thương và tin tưởng của họ. Đối với thử thách “cai” được ngoại tình này, một khi đàn ông đã vượt qua được thì cả đời sẽ không dám làm liều lần nữa.

Đây là dấu hiệu khó nhận ra ở người đàn ông từng ngoại tình. Vợ sẽ khó biết liệu chồng quay về có phải vì thật lòng muốn thay đổi, hay chỉ tạm thời để giữ vợ giữ con. Nhưng vợ có thể kiểm tra qua cách chồng dứt khoát với nhân tình. Càng dứt khoát với người thứ ba, thì đàn ông từng phản bội càng có khả năng thay đổi trong tương lai.

Không chủ động ngoại tình và muốn quay về với vợ con

Nhiều người chồng ngoại tình vì khó kiềm chế trước hoàn cảnh ở xa vợ, người thứ ba đeo bám ráo riết. Dù sao đàn ông cũng có những lúc yếu lòng khi không có vợ con bên cạnh, vì vậy mà dễ sa vào cám dỗ. Nhưng thay vì càng lún sâu vào bùn dơ, ngoại tình một lần họ lại nhận ra gia đình mới là điều quý giá nhất.

Đàn ông ngoại tình thì không thể đúng được, quan trọng là sau khi lạc đường họ có nghĩ được cho gia đình, có còn muốn về nhà không - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông đã ngoại tình thì không thể đúng được, quan trọng là sau khi lạc đường họ có nghĩ được cho gia đình, có còn muốn về nhà không. Người đàn ông phản bội đáng được nhận tha thứ là người dám nhận mình sai, và biết rằng không điều gì là quan trọng hơn vợ con.

Với người chồng này, vợ nên tìm hiểu rõ nguồn cơn chồng ngoại tình. Nếu đó là lý do bạn có thể cảm thông được, chồng cũng thật tâm hối lỗi thì hãy thử tha thứ một lần.

Cố gắng bù đắp sai lầm

Kiên nhẫn và cố gắng sửa sai của một người đàn ông ngoại tình là điều đáng ghi nhận. Bởi vì biết mình sai nên họ cố gắng thay đổi. Bởi vì họ quý trọng gia đình nên họ càng nỗ lực để bù đắp cho lỗi sai mình gây ra.

Dù rằng bị phản bội là vết thương lớn với phụ nữ, nhưng hãy nhìn vào những thay đổi ở chồng mà cảm thông, đồng hành cùng anh ấy để vun đắp lại gia đình. Với nhiều gia đình, ngoại tình là một bi kịch khi người đàn ông không nhận sai, không chịu thay đổi. Nhưng nếu với gia đình bạn, ngoại tình là một tai nạn khi chồng luôn nỗ lực xoa dịu và cố gắng vượt qua thì hãy cùng anh ấy đối mặt đến cùng.

Kiên nhẫn và cố gắng sửa sai của một người đàn ông ngoại tình là điều đáng ghi nhận - Ảnh minh họa: Internet

Đây là dấu hiệu chỉ người vợ mới có thể cảm nhận rõ nhất. Dù còn đau lòng hay khó quên nỗi đau bị phản bội, bạn cũng hãy nhìn nhận những nỗ lực của chồng. Bạn chưa thể quên hết, chưa thể tha thứ hoàn toàn, nhưng cũng đừng đả kích anh ấy bằng việc nhắc lại. Đã chọn thứ tha, hãy cho chồng chút ít lòng tin, để anh ấy có cơ hội chứng minh chân thành với bạn và gia đình.