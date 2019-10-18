3 dấu hiệu đàn ông dù ngoại tình nhưng vẫn còn yêu vợ

Phụ nữ yêu 18/10/2019 05:23

Đàn ông ngoại tình có năm bảy kiểu. Không phải cứ ai ngoại tình cũng cạn tình cạn nghĩa, vì cũng có người vẫn còn thương còn yêu vợ…

đàn ông ngoại tình có những người rất tàn nhẫn với vợ con, phụ bạc đến cạn cùng, nhưng vẫn có những người chồng vì còn yêu vợ mà trở vì, vì còn tình nghĩa mà nghĩ cho gia đình. Đây là dấu hiệu những người chồng dù ngoại tình nhưng vẫn còn yêu vợ.

Chấm dứt hoàn toàn với người thứ ba

Người chồng ngoại tình này đã từng quên đường về nhà với vợ con. Nhưng sau cùng, họ vẫn chọn vợ, thay vì người thứ ba. Họ chấm dứt hoàn toàn mối tình vụng trộm, trở về để mong vợ tha thứ, để bù đắp lỗi sai của mình. Kiểu đàn ông này không phải vì chán nhân tình, mà thật sự nhận ra với họ gia đình là quan trọng nhất, và họ vẫn còn thương yêu vợ.

dan ong ngoai tinh 3
Càng dứt khoát với người thứ ba, thì đàn ông ngoại tình càng có khả năng thay đổi trong tương lai - Ảnh minh họa: Internet

Đây là dấu hiệu khó nhận ra ở người đàn ông từng ngoại tình. Vợ sẽ khó biết liệu chồng quay về có phải vì thật lòng muốn thay đổi, hay chỉ tạm thời để giữ vợ giữ con. Nhưng vợ có thể kiểm tra qua cách chồng dứt khoát với nhân tình. Càng dứt khoát với người thứ ba, thì đàn ông từng phản bội càng có khả năng thay đổi trong tương lai.

Với người chồng này, vợ nên thử đón nhận sự hối lỗi và sửa đổi ở chồng nếu vẫn còn tình cảm dành cho chồng. Bởi dù là người quay về mong thứ tha, đàn ông vẫn cần sự yêu thương và tin tưởng của họ. Đối với thử thách “cai” được ngoại tình này, một khi đàn ông đã vượt qua được thì cả đời sẽ không dám làm liều lần nữa.

Không chủ động ngoại tình và muốn quay về với vợ con

Nhiều người chồng ngoại tình vì khó kiềm chế trước hoàn cảnh ở xa vợ, người thứ ba đeo bám ráo riết. Dù sao đàn ông cũng có những lúc yếu lòng khi không có vợ con bên cạnh, vì vậy mà dễ sa vào cám dỗ. Nhưng thay vì càng lún sâu vào bùn dơ, ngoại tình một lần họ lại nhận ra gia đình mới là điều quý giá nhất.

dan ong ngoai tinh 2
Đàn ông ngoại tình thì không thể đúng được, quan trọng là sau khi lạc đường họ có nghĩ được cho gia đình, có còn muốn về nhà không - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông đã ngoại tình thì không thể đúng được, quan trọng là sau khi lạc đường họ có nghĩ được cho gia đình, có còn muốn về nhà không. Người đàn ông phản bội đáng được nhận tha thứ là người dám nhận mình sai, và biết rằng không điều gì là quan trọng hơn vợ con.

Với người chồng này, vợ nên tìm hiểu rõ nguồn cơn chồng ngoại tình. Nếu đó là lý do bạn có thể cảm thông được, chồng cũng thật tâm hối lỗi thì hãy thử tha thứ một lần.

Cố gắng bù đắp sai lầm

Kiên nhẫn và cố gắng sửa sai của một người đàn ông ngoại tình là điều đáng ghi nhận. Bởi vì biết mình sai nên họ cố gắng thay đổi. Bởi vì họ quý trọng gia đình nên họ càng nỗ lực để bù đắp cho lỗi sai mình gây ra.

Dù rằng bị phản bội là vết thương lớn với phụ nữ, nhưng hãy nhìn vào những thay đổi ở chồng mà cảm thông, đồng hành cùng anh ấy để vun đắp lại gia đình. Với nhiều gia đình, ngoại tình là một bi kịch khi người đàn ông không nhận sai, không chịu thay đổi. Nhưng nếu với gia đình bạn, ngoại tình là một tai nạn khi chồng luôn nỗ lực xoa dịu và cố gắng vượt qua thì hãy cùng anh ấy đối mặt đến cùng.

dan ong ngoai tinh 1
Kiên nhẫn và cố gắng sửa sai của một người đàn ông ngoại tình là điều đáng ghi nhận - Ảnh minh họa: Internet

Đây là dấu hiệu chỉ người vợ mới có thể cảm nhận rõ nhất. Dù còn đau lòng hay khó quên nỗi đau bị phản bội, bạn cũng hãy nhìn nhận những nỗ lực của chồng. Bạn chưa thể quên hết, chưa thể tha thứ hoàn toàn, nhưng cũng đừng đả kích anh ấy bằng việc nhắc lại. Đã chọn thứ tha, hãy cho chồng chút ít lòng tin, để anh ấy có cơ hội chứng minh chân thành với bạn và gia đình.

Đàn ông ngoại tình bằng lý trí, đàn bà ngoại tình bằng con tim

Đàn ông ngoại tình bằng lý trí, đàn bà ngoại tình bằng con tim

Đàn ông ngoại tình chừa một chốn bình yên để trở về, phụ nữ ngoại tình chọn rời đi để tìm bình yên. Sau ngoại tình, đàn ông sẽ hối hận, còn đàn bà sẽ rời đi.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng ngoại tình đàn ông phản bội chồng phản bội

TIN MỚI NHẤT

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 2 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 3 giờ 13 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 4 giờ 13 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 5 giờ 13 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 43 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này