5 thói quen của người phụ nữ bí ẩn cuốn hút trong mắt đàn ông

Phụ nữ yêu 24/10/2019 05:03

Một người phụ nữ bí ẩn sẽ khiến đàn ông tình nguyện dâng từng chút chân tình. Và kiểu phụ nữ thu hút này luôn có những thói quen đặc biệt.

Người phụ nữ bí ẩn cuốn hút trong mắt đàn ông thường có những thói quen này.

Nhịp sống luôn có sự thay đổi

Một người đàn bà quyến rũ một cách bí ẩn thường xuyên có sự thay đổi trong nhịp sống hằng ngày. Cô ấy không lặp lại mỗi ngày nhàm chán và quá dễ để đàn ông biết được. Đàn ông đôi khi sẽ không biết cô ấy đi đâu khi bỗng chốc cô ấy biến mất. Đàn ông có lúc lại bối rối khi cô ấy có những kế hoạch bất chợt và hào hứng với sự thay đổi.

phu nu bi an 1
Người phụ nữ bí ẩn cuốn hút trong mắt đàn ông thường có những thói quen này - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều đàn ông thừa nhận rằng điều khiến họ kích thích nhất là khi không nắm bắt được người phụ nữ bên cạnh. Vì cô ấy luôn có những sự thay đổi mà họ không ngờ trước được. Chẳng hạn như bất chợt muốn đến nhà một người bạn, thay vì ở nhà như thường ngày, hoặc bất ngờ muốn đi đâu đó, thay vì ở một địa điểm nào đó mà đàn ông biết được.

Sự thay đổi đó khiến đàn ông vừa khó nắm bắt, vừa có cảm giác người phụ nữ này đang phân tâm trước mình. Đàn ông vừa thấy xa lạ, vừa có mong muốn chinh phục để giữ chặt hơn.

Có sự riêng tư nhất định

Riêng tư nhất định của một người đàn bà bí ẩn là họ luôn giữ khoảng cách nhất định với đàn ông. Ví dụ như nếu là người yêu, họ sẽ không để đàn ông nhìn thấy dáng vẻ của họ khi ở nhà. Hay nếu là vợ chồng, họ cũng không bao giờ thay đồ, trang điểm hay làm đẹp trước mặt chồng. Hoặc với nhiều người, riêng tư chính là một khoảng không gian họ ở đó và một mình làm những gì họ thích mà không có đàn ông bên cạnh.

Sự riêng tư đó sẽ khiến đàn ông cảm thấy thích thú và tò mò, thậm chí tạo nên sự khác biệt trong mắt đàn ông. Phụ nữ càng có khoảng riêng tư vừa đủ, càng khiến đàn ông thấy muốn có nhiều hơn.

Luôn có những bí mật nho nhỏ

phu nu bi an 2
Phụ nữ bí ẩn có những bí mật nho nhỏ về bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đàn ông biết mọi thứ về bạn, họ sẽ không còn hứng thú chinh phục nữa. Công cuộc chinh phục của đàn ông dành cho bạn nên là cả đời, để họ không bao giờ cạn hứng thú và tìm kiếm ở bạn.

Bởi thế, dù là vợ chồng, bạn cũng đừng kể hết mọi thứ cho đàn ông biết. Hãy từ tốn để họ biết về bạn, mỗi ngày một chút, đủ để cả đời họ vẫn chưa biết hết về bạn. Bởi nếu còn những điều họ chưa biết về bạn, họ sẽ còn thấy bạn thú vị, còn tràn đầy nhiệt huyết chinh phục bạn.

Phụ nữ nên có những bí mật nho nhỏ về bản thân mình. Vừa là cách để giữ cảm giác an toàn cho bản thân, vừa tạo sức hút với đàn ông.

Ít nói và và chỉ nói khi cần thiết

Đàn ông sợ phụ nữ nói nhiều và cho rằng đó là những người phụ nữ kém thu hút. Với đàn ông, kiểu đàn bà quyến rũ nhất chính là ít nói, lên tiếng khi cần, và kèm theo đó là một nụ cười nhẹ nhàng, hay một ánh mắt tinh ý.

Một người phụ nữ bí ẩn sẽ không bao giờ để lời nói của mình mất giá trị trong mắt đàn ông. Hơn nữa, họ còn trau chuốt ngôn từ, cách nói để trở nên vừa ít vừa đủ nhưng cũng vừa thu hút. Họ muốn đàn ông chỉ nghe họ nói, mà còn không ngừng đòi hỏi để được lắng nghe họ nói.

Không phơi bày bản thân trên mạng xã hội

phu nu bi an 3
Phụ nữ bí ẩn không bao giờ thích phô bày chuyện của bản thân trên mạng xã hội - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ bí ẩn không bao giờ thích phô bày chuyện của bản thân trên mạng xã hội. Thậm chí, họ còn để trang cá nhân đóng bụi khi không cập nhật thường xuyên. Đơn giản vì họ không muốn bất kì ai dễ dàng nắm bắt họ chỉ qua trang mạng xã hội. Họ muốn đàn ông đến bên họ, dành thời gian cho họ và thực tâm muốn tìm hiểu và giữ lấy họ.

Phụ nữ nên bí ẩn một chút sẽ cuốn hút với đàn ông hơn. Bởi chân tình của đàn ông, hãy kiên nhẫn để họ tình nguyện dâng hiến trước mặt bạn, hơn là cứ để họ nắm bạn trong lòng bàn tay và lười biếng thể hiện yêu thương với bạn.

3 người phụ nữ đàn ông vô tâm bỏ mặc thì ắt nhận nghiệp nặng cả đời

3 người phụ nữ đàn ông vô tâm bỏ mặc thì ắt nhận nghiệp nặng cả đời

Đàn ông vô tâm với ai cũng được nhưng tuyệt đối đừng bỏ mặc 3 người phụ nữ này. Vì đây là 3 người quan trọng nhất trong đời đàn ông.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà bí ẩn đàn bà quyến rũ đàn bà thu hút

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 1 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 2 giờ 52 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 3 giờ 52 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 4 giờ 52 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 16 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 7 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này