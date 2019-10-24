5 thói quen của người phụ nữ bí ẩn cuốn hút trong mắt đàn ông

Một người đàn bà quyến rũ một cách bí ẩn thường xuyên có sự thay đổi trong nhịp sống hằng ngày. Cô ấy không lặp lại mỗi ngày nhàm chán và quá dễ để đàn ông biết được. Đàn ông đôi khi sẽ không biết cô ấy đi đâu khi bỗng chốc cô ấy biến mất. Đàn ông có lúc lại bối rối khi cô ấy có những kế hoạch bất chợt và hào hứng với sự thay đổi.

Sự thay đổi đó khiến đàn ông vừa khó nắm bắt, vừa có cảm giác người phụ nữ này đang phân tâm trước mình. Đàn ông vừa thấy xa lạ, vừa có mong muốn chinh phục để giữ chặt hơn.

Nhiều đàn ông thừa nhận rằng điều khiến họ kích thích nhất là khi không nắm bắt được người phụ nữ bên cạnh. Vì cô ấy luôn có những sự thay đổi mà họ không ngờ trước được. Chẳng hạn như bất chợt muốn đến nhà một người bạn, thay vì ở nhà như thường ngày, hoặc bất ngờ muốn đi đâu đó, thay vì ở một địa điểm nào đó mà đàn ông biết được.

Có sự riêng tư nhất định

Riêng tư nhất định của một người đàn bà bí ẩn là họ luôn giữ khoảng cách nhất định với đàn ông. Ví dụ như nếu là người yêu, họ sẽ không để đàn ông nhìn thấy dáng vẻ của họ khi ở nhà. Hay nếu là vợ chồng, họ cũng không bao giờ thay đồ, trang điểm hay làm đẹp trước mặt chồng. Hoặc với nhiều người, riêng tư chính là một khoảng không gian họ ở đó và một mình làm những gì họ thích mà không có đàn ông bên cạnh.

Sự riêng tư đó sẽ khiến đàn ông cảm thấy thích thú và tò mò, thậm chí tạo nên sự khác biệt trong mắt đàn ông. Phụ nữ càng có khoảng riêng tư vừa đủ, càng khiến đàn ông thấy muốn có nhiều hơn.

Luôn có những bí mật nho nhỏ

Phụ nữ bí ẩn có những bí mật nho nhỏ về bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đàn ông biết mọi thứ về bạn, họ sẽ không còn hứng thú chinh phục nữa. Công cuộc chinh phục của đàn ông dành cho bạn nên là cả đời, để họ không bao giờ cạn hứng thú và tìm kiếm ở bạn.

Bởi thế, dù là vợ chồng, bạn cũng đừng kể hết mọi thứ cho đàn ông biết. Hãy từ tốn để họ biết về bạn, mỗi ngày một chút, đủ để cả đời họ vẫn chưa biết hết về bạn. Bởi nếu còn những điều họ chưa biết về bạn, họ sẽ còn thấy bạn thú vị, còn tràn đầy nhiệt huyết chinh phục bạn.

Phụ nữ nên có những bí mật nho nhỏ về bản thân mình. Vừa là cách để giữ cảm giác an toàn cho bản thân, vừa tạo sức hút với đàn ông.

Ít nói và và chỉ nói khi cần thiết

Đàn ông sợ phụ nữ nói nhiều và cho rằng đó là những người phụ nữ kém thu hút. Với đàn ông, kiểu đàn bà quyến rũ nhất chính là ít nói, lên tiếng khi cần, và kèm theo đó là một nụ cười nhẹ nhàng, hay một ánh mắt tinh ý.

Một người phụ nữ bí ẩn sẽ không bao giờ để lời nói của mình mất giá trị trong mắt đàn ông. Hơn nữa, họ còn trau chuốt ngôn từ, cách nói để trở nên vừa ít vừa đủ nhưng cũng vừa thu hút. Họ muốn đàn ông chỉ nghe họ nói, mà còn không ngừng đòi hỏi để được lắng nghe họ nói.

Không phơi bày bản thân trên mạng xã hội

Phụ nữ bí ẩn không bao giờ thích phô bày chuyện của bản thân trên mạng xã hội - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ bí ẩn không bao giờ thích phô bày chuyện của bản thân trên mạng xã hội. Thậm chí, họ còn để trang cá nhân đóng bụi khi không cập nhật thường xuyên. Đơn giản vì họ không muốn bất kì ai dễ dàng nắm bắt họ chỉ qua trang mạng xã hội. Họ muốn đàn ông đến bên họ, dành thời gian cho họ và thực tâm muốn tìm hiểu và giữ lấy họ.

Phụ nữ nên bí ẩn một chút sẽ cuốn hút với đàn ông hơn. Bởi chân tình của đàn ông, hãy kiên nhẫn để họ tình nguyện dâng hiến trước mặt bạn, hơn là cứ để họ nắm bạn trong lòng bàn tay và lười biếng thể hiện yêu thương với bạn.