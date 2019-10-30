Đàn bà khôn biết rõ 9 lý do phụ nữ không được tôn trọng

Phụ nữ yêu 30/10/2019 05:16

Đàn bà khôn ngoan không bao giờ bị đàn ông xem thường, hay không được tôn trọng. Bởi họ luôn biết rõ những lý do khiến bản thân bị hạ giá trị trong mắt người khác.

Đàn bà khôn sẽ không để những lý do này khiến họ không được tôn trọng trong mắt đàn ông.

Cãi nhau khi tức giận

Đàn bà cãi nhau khi tức giận là đàn bà dại. Đàn bà im lặng khi không kiểm soát được cảm xúc của mình và đối phương mới là khôn ngoan.

Bạn càng lớn tiếng khi mất kiểm soát càng chứng tỏ bạn không có sự vững vàng trong cư xử, không khéo léo trong giao tiếp. Lời nói càng dữ dội của người phụ nữ đang nóng giận càng chứng tỏ bản thân đã thua cuộc. Và đàn ông hoàn toàn không đánh giá cao kiểu phụ nữ này. Vì người phụ nữ khiến họ nể trọng nhất là người ngay cả lúc tức giận nhất cũng hành xử bình tĩnh và kiên định nhất.

dan ba khon 3
Đàn bà khôn không cãi nhau khi tức giận - Ảnh minh họa: Internet

Khoe khoang

Nếu muốn được đàn ông tôn trọng, phụ nữ phải ngừng thói khoe khoang. Đàn ông luôn đánh giá thấp kiểu phụ nữ phô trương bản thân như thế. Huống hồ, tự trọng của đàn ông cũng rất cao. Nếu cảm thấy bản thân bị yếu thế trước đối phương, họ sẽ có cảm giác thua cuộc. Bởi thế, sự khoe khoang của bạn không hề khiến đàn ông nể trọng, mà thậm chí còn khiến anh ta tìm cách tránh xa bạn.

Thách thức đàn ông

Đàn ông thường bị thu hút bởi những thử thách, đặc biệt là từ phụ nữ. Nhưng nếu bạn cho đàn ông quá nhiều thử thách, anh ấy sẽ dần không còn nể trọng bạn. Đàn ông cần một người phụ nữ thú vị, nhưng cần hơn một người ngoan ngoãn bên anh ấy, cho anh ấy cảm giác thoải mái nhất.

Không tự chủ tài chính

dan ba khon 2
Đàn bà khôn luôn có tiền trong tài khoản riêng, ngay cả khi cô ấy có một người đàn ông giàu có bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà thông minh luôn có tiền trong tài khoản riêng, ngay cả khi cô ấy có một người đàn ông giàu có bên cạnh. Giá trị tiền bạc sẽ quyết định bản lĩnh và sự độc lập của một người phụ nữ. Phụ nữ làm ra tiền luôn có vị trí nhất định trong lòng đàn ông, cũng khiến đàn ông nể trọng ít nhiều.

Ngược lại, đàn bà dại mới đặt hết hy vọng tiền tài vào đàn ông. Tiền bạc đàn ông kiếm ra có thể cho họ, nhưng không bao giờ kèm theo sự nể trọng. Trên đời này, ngoài cha mẹ ruột thì bạn chẳng bao giờ có thể thoải mái tiêu tiền của bất kì ai, kể cả người bạn đời bên cạnh.

Người ta có thể nói tiền bạc là kiêu hãnh của đàn bà, dù ít hay nhiều vẫn là vốn riêng không thể không có. Khi bạn làm ra tiền, thì bạn mới được đàn ông tôn trọng, đó là sự thật phũ phàng mà cũng đúng đắn nhất.

Không có đam mê trong lĩnh vực mình làm

Bạn có thể làm bất kì công việc nào, trong bất kì lĩnh vực nào, nhưng điều tiên quyết là phải có đam mê. Nếu không có đam mê, bạn sẽ không tìm thấy động lực trong công việc và ý nghĩa trong cuộc sống. Đam mê sẽ cho bạn động lực cố gắng đi về phía trước. Hãy nhớ, đàn ông luôn nể trọng người phụ nữ có đam mê và không ngừng nỗ lực. Với đàn ông, đó là những người phụ nữ tự tin và bản lĩnh nhất.

Xem đàn ông là tất cả

Trong tình yêu hay hôn nhân, cần nhau là đúng nhưng đừng xem đối phương là tất cả. Bạn đừng bao giờ để đàn ông chiếm hết cuộc sống của bạn. Bạn đời là người đồng hành, không nên là người kiểm soát hay giữ cả cuộc sống của bạn. Vì một khi bạn xem họ là tất cả, họ sẽ có lúc không còn ưu tiên bạn. Trong bất kì mối quan hệ nào cũng cần một khoảng cách nhất định, để có cảm giác cần và tôn trọng nhau.

Quyến rũ một cách… lẳng lơ

dan ba khon 1
Nếu bạn muốn được đàn ông tôn trọng, hãy giữ đúng giá trị và tôn nghiêm riêng của mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ lẳng lơ không bao giờ là kiểu đàn bà quyến rũ trong mắt đàn ông. Đàn ông có thể bị thu hút bởi phụ nữ lẳng lơ nhưng sẽ không bao giờ tôn trọng. Nếu bạn muốn được đàn ông tôn trọng, hãy giữ đúng giá trị và tôn nghiêm riêng của mình. Khi bạn giá trị theo cách rực rỡ nhất, đàn ông sẽ trân trọng bạn bằng đúng giá trị đó.

Đánh mất bản thân

Đừng vì ai, hay việc gì mà đánh mất bản thân. Bản thân bạn từ nhỏ đến lớn đã mang những giá trị riêng không giống bất kì ai, và bạn không cần phải biến đổi chính mình thành một người nào khác. Đặc biệt là với đàn ông, bạn càng không nên thay đổi vì anh ấy. Bạn có thể xem đó là sự thoả hiệp trong tình yêu, nhưng lại tiềm tàng những suy nghĩ thiếu tôn trọng của đàn ông về sau.

Không tôn trọng đối phương

Đàn bà khôn sẽ hiểu nếu muốn được tôn trọng, thì phải tôn trọng người khác trước. Đàn ông khi được tôn trọng, họ cũng sẽ dành sự tôn trọng nhất định cho bạn.

5 thứ phụ nữ vứt bỏ nhất thời, hối hận cả đời

5 thứ phụ nữ vứt bỏ nhất thời, hối hận cả đời

Với phụ nữ khôn ngoan, đây là những điều dù là một lần họ cũng không vứt bỏ hay chối từ. Bởi họ hiểu, nỗi hối hận khôn nguôi có thể hủy hoại họ cả đời về sau.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà thông minh đàn bà dại đàn ông tôn trọng

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 2 giờ 14 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 3 giờ 14 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 4 giờ 14 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 6 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này