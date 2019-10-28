Những câu nói dại dột của phụ nữ khiến đàn ông dần rời xa

Đàn ông cần mối quan hệ trong cả cuộc sống và công việc. Một người đàn ông thành đạt thì không thể thiếu những đối tác, bạn bè, đồng nghiệp hay quý nhân bên cạnh. Sự kết nối trong công việc càng suôn sẻ thì các mối quan hệ cần thiết càng quan trọng với đàn ông. Bởi thế, chỉ có đàn bà dại mới phá hoại mối quan hệ dù là bạn bè hay công việc của chồng.

Người phụ nữ khôn ngoan luôn biết giữ đàn ông bằng lời nói. Ngược lại, phụ nữ dại lại vì vài câu nói mà khiến đàn ông dần rời xa…

Phụ nữ càng phô bày chuyện tình cảm trên trang cá nhân thì mối quan hệ càng dễ bị ảnh hưởng xấu. Bởi không phải ai cũng đồng cảm và sẵn sàng chia sẻ khi bạn gặp khó khăn trong tình cảm. So với vài người chịu bỏ công an ủi bạn, thì sẽ có vô số người tỏ thái độ xem thường, hay tìm cách tạo họa thị phi xung quanh bạn.

Với những mối quan hệ xung quanh của chồng, phụ nữ nên khéo léo và tinh tế. Đó không chỉ thể hiện sự tôn trọng dành cho chồng, mà còn là sự thấu hiểu, đồng cảm để giúp chồng thành công.

Một người đàn bà khôn ngoan sẽ không chia sẻ với ai quá nhiều về chuyện tình cảm của họ. Đây vừa là cách bảo vệ bản thân, vừa giữ gìn mối quan hệ của cả hai.

Không hề thông minh khi nói rằng bạn làm gì đó giỏi hơn chồng

Nếu đàn ông làm điều gì đó khiến bạn không hài lòng, hãy tinh tế giúp đỡ anh ấy. Chê trách và thể hiện bản thân giỏi hơn chồng không bao giờ là việc nên làm. Vì đó chỉ là hành động nói lên rằng bạn đang phủ nhận khả năng, và tổn thương đến lòng tự ái của đàn ông.

Phụ nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ tự nhận bản thân giỏi hơn chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà thông minh sẽ không bao giờ tự nhận bản thân giỏi hơn chồng. Họ luôn khen ngợi chồng, lùi về sau để chồng có cơ hội thể hiện trong mối quan hệ vợ chồng. Đó là cách người vợ khôn ngoan luôn giữ được trái tim chồng.

Đàn bà khôn ngoan thì không đa nghi

Đàn bà càng khôn ngoan càng không đòi hỏi đàn ông phải chứng minh họ chung thủy. Đàn bà càng đa nghi càng dại khờ.

Không ít người vợ có cảm giác bất an với tình cảm của chồng, từ đó mà quản lý chồng nghiêm ngặt. Nhưng đây lại là điều sai lầm nhất. Một người vợ khôn ngoan sẽ có trực giác và niềm tin. Thay vì tạo cho đàn ông cảm giác khó chịu khi trực tiếp đòi hỏi họ, đàn bà thông minh sẽ có chính kiến và suy nghĩ riêng. Họ cho chồng niềm tin trước để chồng tự nguyện trao lại niềm tin cho họ.

Và khi có những ranh giới riêng để bảo vệ bản thân, cũng như để chồng biết phải làm gì, họ cũng dễ hạnh phúc trong hôn nhân hơn.

Không bao giờ chê bai bản thân trước mắt chồng

Phụ nữ khôn ngoan trong lời nói luôn có vị trí vững chắc trong lòng chồng - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người vợ mong được nghe lời động viên từ chồng khi nói rằng bản thân quá béo, không xinh đẹp hay cuốn hút… Dù vậy, đây lại là những lời phụ nữ hoàn toàn không nên nói.

Khi phụ nữ nói những lời chê bai bản thân trước mắt đàn ông thì có nghĩa là đang thiếu tự tin, thậm chí là mặc cảm vì chính mình. Đàn ông dù động viên bạn nhưng chắc chắn vẫn có sự thất vọng khi bạn không tự tin vào chính mình.

Với đàn ông, họ không thích phụ nữ thiếu tự tin. Sức hút lớn nhất ở phụ nữ bất chấp tuổi tác và thời gian chính là niềm tự hào và kiêu hãnh vào bản thân. Bởi thế, đừng bao giờ nói những lời chê bai chính mình trước mắt chồng. Vì nếu nghe mãi, có thể sẽ đến một ngày đàn ông thật sự tin những lời nói đó là sự thật.

Phụ nữ khôn ngoan trong lời nói luôn có vị trí vững chắc trong lòng chồng.