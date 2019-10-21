Thế nào là một cuộc hôn nhân không hạnh phúc với đàn bà? Là ở đó, thay vì cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, đàn bà chỉ thấy cô đơn, bất hạnh và tuyệt vọng. Ở đó, đàn bà dù có chồng vẫn không tìm được chỗ tựa tinh thần, không được lắng nghe và trân trọng. Ở đó, họ không còn thấy mục tiêu sống của mình, chỉ thấy bản thân ngày một tệ hơn, rã rời hơn.

Thật ra, không có người đàn bà nào lấy chồng lại nghĩ rằng họ sẽ ly hôn. Họ luôn muốn giữ lấy gia đình của mình, hết lòng đến tận khi không còn có thể. Chỉ đến khi thật sự tuyệt vọng trong cuộc hôn nhân của mình, lại thấy hy vọng ở một người đàn ông khác ngoài chồng, họ mới phải ngoại tình. Khi họ phát hiện ngoài kia vẫn còn nhiều người đàn ông tốt với họ hơn chồng, trái tim người vợ cô đơn nào cũng dễ lung lay.

Một cuộc hôn nhân hạnh phúc sẽ tạo ra một người vợ hạnh phúc, sống ý nghĩa và tốt hơn mỗi ngày. Ngược lại, một cuộc hôn nhân không hạnh phúc chỉ gieo vào đàn bà sự cam chịu với những bước lùi về sau, những vết thương khó lành trong lòng.

Đàn ông chắc từng nghĩ chỉ có vợ sợ mất chồng, chứ chồng cần gì phải sợ mất vợ? Điều đàn ông không ngờ nhất có lẽ là người vợ nào cũng có thể ngoại tình khi họ bị tổn thương quá nhiều. Và một khi đã bước một chân ra khỏi nhà, những người vợ đã từng bất hạnh đó sẽ không trở về nữa.

Cảm giác “chán chồng”

Có một căn bệnh thời đại ở phụ nữ mang tên “chán chồng”. Cảm giác chán chường ở phụ nữ xuất hiện khi những gì họ hy sinh vì chồng con đều không được công nhận. Họ chán vì chồng mãi không tốt hơn, mãi không để tâm tới họ. Họ chán vì hôn nhân chỉ còn họ vun đắp. Họ chán vì những lần tha thứ, bao dung mà chồng chẳng sửa đổi. Cảm giác chán ấy như đã tích tụ quá lâu sự thất vọng hết lần này đến lần khác. Đàn ông không hay, mà đàn ông cũng chẳng biết sợ.

Đàn ông chán vợ thì ngoại tình, đàn bà chán chồng cũng chẳng là ngoại lệ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông chán vợ thì ngoại tình, đàn bà chán chồng cũng chẳng là ngoại lệ. Đàn bà chán chồng như một cành cây gốc rễ ráo khô, chỉ một giọt nước lướt qua cũng như lòng xuân nở hoa. Có khác chăng là đàn ông chán vợ vì ham mới lạ, còn đàn bà chán chồng chỉ là vì đã thất vọng quá nhiều.

Một người chồng không còn trân trọng vợ

Chung sống với người chồng không còn yêu thương vợ chính là nỗi khổ tâm triền miên nhất của đàn bà. Với phụ nữ, làm vợ, làm mẹ, làm dâu là trách nhiệm, cũng là gánh nặng một đời. Nếu có được người chồng biết thấu hiểu, thì người vợ nào cũng chấp nhận hy sinh. Nhưng nếu bên cạnh là người chồng vô tình vô tâm, thì vợ dẫu mạnh mẽ thế nào cũng có lúc yếu đuối rơi vào lòng người đàn ông khác. Không hẳn là phụ nữ dễ dãi, mà là phụ nữ ai cũng cần được yêu thương. Không phải là phụ nữ không biết quý trọng gia đình, mà là không chịu nổi người bạn đồng hành luôn đạp đổ những gì họ cố xây nên.

Đàn ông ngoại tình vì muốn có thừa, đàn bà ngoại tình lại muốn có đủ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà cần tình yêu, hơn là cần một người đàn ông. Họ có thể vì chồng bao năm tháng chịu đựng hy sinh, nhưng sẽ sẵn sàng ra đi nếu họ không được yêu thương. Ai cho họ tình yêu, họ sẽ đi cùng người đó. Ai cho họ bình yên, họ sẽ vì người đó mà đánh đổi.

Đàn ông ngoại tình vì muốn có thừa, đàn bà ngoại tình lại muốn có đủ. Không có người đàn bà nào ngoại tình nếu họ hạnh phúc trong hôn nhân. Đàn ông ngoại tình để giữ một chốn về, đàn bà ngoại tình để bỏ hết gia đình, chồng con.

Nhưng ở đời, đàn ông bản lĩnh mới giữ được vợ hạnh phúc. Đàn ông nông cạn lại để người khác thương giúp vợ mình. Đàn bà ngoại tình là sai, là dại, là tội. Không trách đàn bà khổ quá mới lầm đường, chỉ mong đàn bà dẫu khổ bao đường cũng hãy chọn cho mình một đường bình yên nhất, viên mãn nhất.