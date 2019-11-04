5 thủ thuật tinh vi nhất của phụ nữ ngoại tình

Phụ nữ yêu 04/11/2019 05:17

Đàn ông ngoại tình thường dễ bị phát hiện. Nhưng phụ nữ ngoại tình rồi thì có khi cao tay tới mức chỉ có thám tử mới có thể nhìn thấy.

Đàn ông ngoại tình thường dễ bị phát hiện, bằng những tin nhắn quên xóa, chiếc bao cao su trong túi đựng laptop, hay vài sợi tóc dài trong va li đầy đồ…

Nhưng một khi phụ nữ ngoại tình, họ sẽ chẳng bao giờ để lại những dấu vết thiếu “kỹ thuật” như thế. Phụ nữ thường để ý tiểu tiết, suy nghĩ cũng sâu sắc hơn đàn ông. Vì thế, một khi họ ngoại tình rất khó để nhận ra.

Theo một cuộc khảo sát, chỉ có khoảng 7% đàn ông nghĩ rằng vợ sẽ ngoại tình. Nhưng thực tế, con số đàn bà ngoại tình lại cao hơn rất nhiều.

Đây là những thủ thuật tinh vi nhất của một người phụ nữ ngoại tình, mà có khi chồng cũng không thể nhận ra.

Văn Phòng

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Văn phòng làm việc có thể là nơi để phụ nữ ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Nơi làm việc có lẽ là nơi an toàn nhất để phụ nữ vụng trộm. Cần gì phải đi du lịch hay đi xa nhà trong khi ở văn phòng, họ đã có thể tiết kiệm được thời gian và công sức đi lại. Tình công sở cũng dễ nảy sinh hơn, khi ai cũng dành phần lớn thời gian mỗi ngày ở nơi làm việc.

Nhiều người chồng không thể ngờ rằng sẽ phát hiện vợ ngoại tình ngay tại nơi làm việc. Và không ít người chồng luôn cố gắng mở rộng quan hệ với các đồng nghiệp của vợ. Đó là cách có thể nắm bắt tình hình nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Ở phòng thể dục

Không ít phụ nữ chọn phòng thể dục là nơi để ngoại tình thoải mái nhất. Họ có thể giữ lịch tập gym mỗi ngày để chồng không nghi ngờ, nhưng sau đó sẽ rút ngắn thời gian tập để dành cho nhân tình. Họ vẫn để lại phương tiện di chuyển ở nơi tập và cùng người tình đến một nơi nào khác. Đương nhiên, nếu không theo cùng vợ đến phòng tập, đàn ông hoàn toàn không hay biết chiêu trò vụng trộm này của vợ.

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Phụ nữ ngoại tình ở những nơi khó ngờ nhất - Ảnh minh họa: Internet

Nhà người quen

Đàn ông nên đặt nghi vấn nếu vợ dành quá nhiều thời gian ở nhà một người quen thân với cô ấy, như anh em họ, hay bạn bè… Vì nhiều khi đó là nơi để cô ấy ngoại tình với một người đàn ông khác.

Với những người thân quen với vợ, chồng không nên quá nghi ngờ nhưng cũng nên để ý nếu vợ dành quá nhiều thời gian để đến nhà họ.

Đi công tác nước ngoài

Nhiều người thường dùng các chuyến du lịch nước ngoài cho những màn vụng trộm. Ở một đất nước khác, với lý do công việc, thật quá thuận tiện cho việc ngoại tình không ai biết.

Với những chuyến công tác nước ngoài, hay chỉ là xa nhà của vợ, đàn ông nên có sự để ý nhất định. Không hẳn phụ nữ nào cũng ngoại tình khi xa chồng, nhưng cẩn thận vẫn hơn.

Anh chàng tài xế quen thuộc

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Thực tế, chiêu trò để phụ nữ ngoại tình không hề ít - Ảnh minh họa: Internet

Nếu vợ của bạn có một chiếc xe hơi hay xe máy mà vẫn khăng khăng muốn sử dụng taxi hay dịch vụ tài xế xe máy mỗi ngày thì bạn nên cẩn thận. Vì có nhiều cuộc ngoại tình bắt nguồn từ vợ và tài xế.

Thực tế, chiêu trò để phụ nữ ngoại tình không hề ít. Nhưng thật sự, phụ nữ cô đơn thường dễ ngoại tình hơn bất kì người nào khác. Khi họ không tìm được điểm tựa tinh thần trong gia đình, họ thường tìm kiếm một ai đó để trút tâm sự và buồn phiền. Đến khi tìm được một người đàn ông cho họ tin tưởng, họ dễ  ngoại tình và càng tinh vi khi che giấu chồng con.

Không thích tình một đêm nhưng lý do phụ nữ ngoại tình có không ít

Không thích tình một đêm nhưng lý do phụ nữ ngoại tình có không ít

hụ nữ và đàn ông có những lý do khác nhau để lừa dối người bạn đời của họ. Đa số đàn ông sằn sàng nếu gặp cơ hội “tình một đêm” nhưng phụ nữ ít có ai thích nhảy lên giường với đàn ông mới quen ngay lập tức. Họ cần được yêu trước khi chung chạ gối chăn.

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