5 lối hành xử cao tay của vợ khi chồng ngoại tình, ruồng bỏ vợ con

Phụ nữ yêu 05/11/2019 05:20

Đàn ông ngoại tình thì đàn bà phải cao tay. Một người vợ khôn ngoan sẽ có những lối cư xử cao tay khi chồng ngoại tình, ruồng bỏ vợ con.

Đây là những lối hành xử bản lĩnh của phụ nữ có chồng ngoại tình, ruồng bỏ vợ con.

Nếu chồng phản bội và vợ vẫn chưa muốn kết thúc:

Có thế nào cũng phải giữ thái độ tôn trọng chồng

Một người vợ khôn ngoan luôn có vũ khí là thái độ tôn trọng nhất định dành cho chồng trong bất kì trường hợp nào. Đó là cách cư xử văn minh của phụ nữ trong hôn nhân mà đàn ông dù phản bội cũng phải nể trọng.

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Một người vợ khôn ngoan luôn có vũ khí là thái độ tôn trọng nhất định dành cho chồng trong bất kì trường hợp nào - Ảnh minh họa: Internet

Hãy đặt chồng ở vị trí một người bạn đời đồng hành của bạn, thẳng thắn với trách nhiệm làm chồng, làm cha của anh ấy. Không thể nói về chuyện lỡ lầm, hãy nói về việc anh ấy phải chịu trách nhiệm với những gì đã gây ra. Thay vì trách móc, oán hận, hãy nghiêm túc và tôn trọng vị trí của anh ấy trong gia đình. Và hãy cố gắng thể hiện thiện chí muốn giải quyết vấn đề với chồng.

Không im lặng, rõ ràng ý kiến của bản thân

Ngay cả khi đàn ông ngoại tình và bỏ rơi gia đình, thì bạn cũng đừng im lặng. Bạn phải có quan điểm và tiếng nói riêng. Đừng bao giờ thể hiện vì bạn sợ mà không lên tiếng trước những gì chồng làm. Ngay cả khi chồng thay lòng thì bạn vẫn đang là người vợ danh chính ngôn thuận. Người sai là chồng, và người chịu trách nhiệm nhiều nhất cũng phải là chồng. Bạn lên tiếng để khẳng định vị trí của bản thân và quyền đòi hỏi công bằng từ chồng.

Một khi bạn không lên tiếng khi chồng vụng trộm thì dần dà bạn sẽ không còn khả năng bảo vệ gia đình của mình. Người vợ thông minh có thể im lặng khi cần thiết nhưng chắc chắn sẽ không cam chịu khi bị phản bội.

Bình tĩnh và tỉnh táo suy xét vấn đề

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Phụ nữ có chồng ngoại tình phải bình tĩnh và bản lĩnh - Ảnh minh họa: Internet

Khi đàn bà bị phản bội, chẳng ai bình tĩnh ngay được. Nhưng hãy cố gắng hướng suy nghĩ tỉnh táo nhất. Hãy cho mình đủ yên tĩnh để suy xét lại mọi vấn đề. Đồng thời, bạn cũng nên đề nghị chồng xem xét lại cuộc hôn nhân của cả hai. Hãy thử hỏi bản thân, liệu bạn có thể tha thứ cho chồng? Sau vết rạn lớn này, cả hai còn có thể đi cùng nhau?

Nhưng nếu khi cả hai đã suy nghĩ cẩn thận mà chồng chọn ra đi thì đừng núi kéo. Hôn nhân là một chặng đường phải có hai người cùng đi. Ngoại tình là một tai nạn chỉ có vợ chồng mới có thể cứu lấy nhau. Một người giữ, một người buông thì mãi cũng chẳng được gì.

Nếu chồng ngoại tình và bạn dứt khoát chấm dứt:

Rạch ròi và độc lập

Nếu bạn đã muốn kết thúc, thì hãy rạch ròi và độc lập trong mọi vấn đề. Từ suy nghĩ cho bạn và con sau này, đến tiền bạc và tài sản chung. Và đặc biệt, hãy dứt khoát với chồng, không mềm lòng nếu anh ấy van xin hay tìm cơ hội hàn gắn.

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Phụ nữ bản lĩnh nhất là dám yêu thì dám dứt, dám cưới thì dám ly hôn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ bản lĩnh nhất là dám yêu thì dám dứt, dám cưới thì dám ly hôn. Nhưng hãy chọn thời điểm nào là thích hợp nhất cho bản thân. Trước sau gì cũng kết thúc, vậy thì hãy chọn lúc bạn vững vàng và có nhiều điều kiện tốt nhất. Vì lúc này, khi đã không cần chồng, bạn chỉ nên nghĩ cho mình và con.

Suy nghĩ lạc quan và tích cực

Ngay cả khi là một người đàn bà mạnh mẽ nhất thì cũng không thể tránh những suy nghĩ tiêu cực khi chồng ngoại tình, hay lúc quyết định ly hôn. Bởi dẫu sao, gia đình vẫn là tài sản quý giá nhất với phụ nữ. Và việc gia đình đổ vỡ sẽ để lại vết thương lòng khó lành với phụ nữ.

Nhưng bạn hãy cố gắng giữ suy nghĩ lạc quan nhất có thể. Hãy nghĩ đơn giản rằng ly hôn chỉ là một bước ngoặt để bạn tìm kiếm một cuộc sống hạnh phúc đúng nghĩa hơn. Ly hôn không hề là thứ bất hạnh đầy mặc cảm với phụ nữ. Hạnh phúc của phụ nữ có muôn hình vạn trạng, sau cùng vẫn là nằm ở lựa chọn và cách nhìn nhận của bạn. Làm điều bạn cho là đúng đắn, để thanh thản và bình yên hơn cũng là ngọn nguồn cho hạnh phúc lớn lao sau này.

5 thủ thuật tinh vi nhất của phụ nữ ngoại tình

5 thủ thuật tinh vi nhất của phụ nữ ngoại tình

Đàn ông ngoại tình thường dễ bị phát hiện. Nhưng phụ nữ ngoại tình rồi thì có khi cao tay tới mức chỉ có thám tử mới có thể nhìn thấy.

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