Nếu đàn bà dại sẵn lòng tha thứ cho mọi lỗi lầm của chồng thì đàn bà khôn không như thế. Một khi chồng phạm phải 3 tội lỗi tày trời này, họ sẽ đá phăng gã đàn ông tệ bạc kia ra khỏi đời mình ngay lập tức.

Ngoại tình lần thứ hai

Lần đầu tiên đàn ông ngoại tình, họ sẽ dùng hàng ngàn lý do để bao biện cho mình. Nào là do kẻ thứ ba dùng thân xác để mồi chài, nào là do một phút mất kiểm soát, do quá say nên không làm chủ được mình.