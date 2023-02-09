Lần đầu tiên đàn ông ngoại tình, họ sẽ dùng hàng ngàn lý do để bao biện cho mình. Nào là do kẻ thứ ba dùng thân xác để mồi chài, nào là do một phút mất kiểm soát, do quá say nên không làm chủ được mình.

Nếu đàn bà dại sẵn lòng tha thứ cho mọi lỗi lầm của chồng thì đàn bà khôn không như thế. Một khi chồng phạm phải 3 tội lỗi tày trời này, họ sẽ đá phăng gã đàn ông tệ bạc kia ra khỏi đời mình ngay lập tức.

Vậy nên, nếu chồng bội bạc lần thứ hai, dù có đánh chết đàn bà cũng đừng thứ tha, đừng phung phí lòng bao dung của mình cho người không xứng được nhận.

Người vợ có quyền tin vào những lời chồng ngoại tình nói ở lần đầu tiên, nhưng đừng bao giờ khờ dại tin lần thứ hai. Bởi lẽ, nếu yêu vợ thương con anh ta đã không chà đạp lên tất cả mà ăn nằm với đàn bà khác, đã không nhẫn tâm khiến vợ khổ đau, thương tổn hết lần này đến lần khác.



Nếu chồng cấm đoán vợ báo hiếu cha mẹ ruột của mình thì anh ta không đáng là con rể của bố mẹ bạn nữa - Ảnh minh họa: Internet

Bất hiếu với cha mẹ vợ

Đàn bà lấy chồng, chấp nhận rời xa gia đình mình để về làm vợ, làm dâu, hiếu thuận với cha mẹ chồng. Những khắc khoải nhớ nhung, những xót thương con gái của nhà ngoại là cảm giác rất khó diễn tả thành lời.

Người con gái nhận công ơn dưỡng dục của mẹ cha, chưa kịp báo hiếu ngày nào đã theo chồng nên càng phải quan tâm, săn sóc để cha mẹ ruột không cô đơn buồn tủi.

Nếu chồng bất hiếu, xem thường và muốn vợ dành hết mọi sự quan tâm, tiền của cho gia đình chồng và cấm đoán vợ báo hiếu cha mẹ ruột của mình thì anh ta không đáng là con rể của bố mẹ bạn nữa.



Chính vì đang tơ tưởng đến đàn bà khác nên chồng tệ bạc mới về nhà kiếm chuyện gây sự với vợ - Ảnh minh họa: Internet

Khinh thường, chê bai vợ

Lấy chồng, sinh con người đàn bà phải nếm trải không ít thiệt thòi, đã phải hy sinh rất nhiều. Họ sẵn sàng lùi lại phía sau, nhường chồng tập trung phát triển sự nghiệp. Việc cơ quan, việc nhà, chăm con và hàng tá công việc không tên khác đè lên đôi vai bé nhỏ của mình nhưng vợ chẳng oán than nửa lời.

Nếu đàn ông không biết thương vợ mà quay sang chê bai, miệt thị và khinh thường bạn đời của mình thì chứng tỏ anh ta đang tơ tưởng đến đàn bà khác nên mới về nhà kiếm chuyện gây sự với vợ.

Một khi đàn ông chán vợ, họ sẽ chẳng ngần ngại dùng mọi lời lẽ tàn ác để khủng bố tinh thần bạn đời. Thay vì cam chịu để chồng chì chiết, đay nghiến mình đàn bà thông minh hãy “tát” thẳng vào mặt anh ta tờ đơn xin ly hôn. Sống với kiểu đàn ông tệ bạc này, đời bạn sẽ ngập trong nước mắt.