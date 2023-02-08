Muốn trở thành người phụ nữ quyến rũ trong mắt đàn ông, chị em chỉ cần cho họ được “thỏa mãn” 4 điều này, không hơn, không kém.

Phụ nữ yêu 08/02/2023 11:13

Một người phụ nữ thông minh sẽ không bao giờ nói quá nhiều, càng không dại khiến lời nói của mình mất trọng lượng.

1. Không ghen tuông vô lối

Phụ nữ khi yêu thường khá nhõng nhẽo, mè nheo, đòi hỏi đối phương nuông chiều, cưng yêu mình. Tất nhiên, vì đang chinh phục bạn, sợ mất bạn nên đàn ông yêu thật lòng sẵn sàng làm mọi điều cho người phụ nữ của mình, miễn sao cô ấy vui vẻ, hạnh phúc.

Tuy nhiên, nếu bạn cứ “được đàng chân lân đàng đầu”, ngày càng quá quắt, ghen tuông vô cớ sẽ khiến đối phương khó chịu vô cùng. Cảm giác không được tin tưởng, luôn bị ngờ vực sẽ khiến chàng dần nguội lạnh, mệt mỏi khi phải duy trì mối quan hệ hiện tại.

2. Biết khi nào nên im lặng, lúc nào nên cất lời

Một người phụ nữ thông minh sẽ không bao giờ nói quá nhiều, càng không dại khiến lời nói của mình mất trọng lượng. Cũng thế, đàn ông rất ghét khi suốt ngày bị càm ràm bên tai chỉ vì những chuyện vặt vãnh.

Nếu anh ấy có làm điều gì không đúng, bạn chỉ nên nhắc nhở một lần duy nhất. Đừng mang chuyện cũ ra đay nghiến, cũng đừng nhắc lại lỗi lầm trong quá khứ. Khi anh ấy buồn phiền, gặp chuyện không vui, bạn chỉ cần ở bên lắng nghe chàng trút hết nỗi lòng là đủ.

Muốn trở thành người phụ nữ quyến rũ trong mắt đàn ông, chị em chỉ cần cho họ được “thỏa mãn” 4 điều này, không hơn, không kém. - Ảnh 1
Đàn ông vẫn luôn chú trọng cách người phụ nữ đối xử với gia đình mình - Ảnh minh họa: Internet

3. Quan tâm gia đình chàng

Dù đang yêu hay đã cưới nhau thì đàn ông vẫn luôn chú trọng cách người phụ nữ đối xử với gia đình mình. Nếu bạn dùng cả tấm chân tình để yêu thương, quan tâm và xem gia đình anh ấy như ruột thịt thì chàng sẽ hạnh phúc, tự hào vô cùng.

Đấy không chỉ là dấu hiệu bạn là người phụ nữ khôn khéo, biết vun vén, đối nhân xử thế mà còn khẳng định bạn chính là một phần không thể thiếu trong đời họ.

4. Thân thiết với bạn bè của chàng

Muốn trở thành người phụ nữ quyến rũ trong mắt đàn ông, chị em chỉ cần cho họ được “thỏa mãn” 4 điều này, không hơn, không kém. - Ảnh 2
Đàn ông rất sợ khi phải đứng giữa bạn bè và người phụ nữ mình yêu. Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông rất sợ khi phải đứng giữa bạn bè và người phụ nữ mình yêu. Ai cũng mong người yêu hay vợ có thể thân thiết với bạn bè của mình, từ đấy, mối quan hệ giữa hai bên càng thêm gắn kết, bền chặt nhờ những người bạn chung ấy.

Nếu bạn cứ dè bỉu, có định kiến và bắt chàng không được gặp gỡ những người bạn thân thiết của anh ấy thì dám chắc, tình cảm của cả hai sẽ khó tránh khỏi những sứt mẻ, rạn nứt. 

Muốn vợ chồng sống với nhau đến già, đừng dại đặt 3 câu hỏi kiểu này

Muốn vợ chồng sống với nhau đến già, đừng dại đặt 3 câu hỏi kiểu này

Mỗi cặp vợ chồng hạnh phúc đều có bí quyết riêng. Tuy nhiên, cả hai cần tránh những câu hỏi như thế này để giữ hôn nhân hạnh phúc trước sóng gió.

Xem thêm
Từ khóa:   Hôn nhân gia đình chuyện gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 1 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 28 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận