Muốn trở thành người phụ nữ quyến rũ trong mắt đàn ông, chị em chỉ cần cho họ được “thỏa mãn” 4 điều này, không hơn, không kém.

Một người phụ nữ thông minh sẽ không bao giờ nói quá nhiều, càng không dại khiến lời nói của mình mất trọng lượng.

1. Không ghen tuông vô lối Phụ nữ khi yêu thường khá nhõng nhẽo, mè nheo, đòi hỏi đối phương nuông chiều, cưng yêu mình. Tất nhiên, vì đang chinh phục bạn, sợ mất bạn nên đàn ông yêu thật lòng sẵn sàng làm mọi điều cho người phụ nữ của mình, miễn sao cô ấy vui vẻ, hạnh phúc. Tuy nhiên, nếu bạn cứ “được đàng chân lân đàng đầu”, ngày càng quá quắt, ghen tuông vô cớ sẽ khiến đối phương khó chịu vô cùng. Cảm giác không được tin tưởng, luôn bị ngờ vực sẽ khiến chàng dần nguội lạnh, mệt mỏi khi phải duy trì mối quan hệ hiện tại.

2. Biết khi nào nên im lặng, lúc nào nên cất lời Một người phụ nữ thông minh sẽ không bao giờ nói quá nhiều, càng không dại khiến lời nói của mình mất trọng lượng. Cũng thế, đàn ông rất ghét khi suốt ngày bị càm ràm bên tai chỉ vì những chuyện vặt vãnh. Nếu anh ấy có làm điều gì không đúng, bạn chỉ nên nhắc nhở một lần duy nhất. Đừng mang chuyện cũ ra đay nghiến, cũng đừng nhắc lại lỗi lầm trong quá khứ. Khi anh ấy buồn phiền, gặp chuyện không vui, bạn chỉ cần ở bên lắng nghe chàng trút hết nỗi lòng là đủ.



Đàn ông vẫn luôn chú trọng cách người phụ nữ đối xử với gia đình mình - Ảnh minh họa: Internet 3. Quan tâm gia đình chàng Dù đang yêu hay đã cưới nhau thì đàn ông vẫn luôn chú trọng cách người phụ nữ đối xử với gia đình mình. Nếu bạn dùng cả tấm chân tình để yêu thương, quan tâm và xem gia đình anh ấy như ruột thịt thì chàng sẽ hạnh phúc, tự hào vô cùng. Đấy không chỉ là dấu hiệu bạn là người phụ nữ khôn khéo, biết vun vén, đối nhân xử thế mà còn khẳng định bạn chính là một phần không thể thiếu trong đời họ. 4. Thân thiết với bạn bè của chàng Đàn ông rất sợ khi phải đứng giữa bạn bè và người phụ nữ mình yêu. Ảnh minh họa: Internet Đàn ông rất sợ khi phải đứng giữa bạn bè và người phụ nữ mình yêu. Ai cũng mong người yêu hay vợ có thể thân thiết với bạn bè của mình, từ đấy, mối quan hệ giữa hai bên càng thêm gắn kết, bền chặt nhờ những người bạn chung ấy. Nếu bạn cứ dè bỉu, có định kiến và bắt chàng không được gặp gỡ những người bạn thân thiết của anh ấy thì dám chắc, tình cảm của cả hai sẽ khó tránh khỏi những sứt mẻ, rạn nứt.

Muốn vợ chồng sống với nhau đến già, đừng dại đặt 3 câu hỏi kiểu này Mỗi cặp vợ chồng hạnh phúc đều có bí quyết riêng. Tuy nhiên, cả hai cần tránh những câu hỏi như thế này để giữ hôn nhân hạnh phúc trước sóng gió.

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