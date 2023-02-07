4 hành động đại kỵ đàn bà thông minh không bao giờ làm, đàn bà dại cứ phạm phải nên bị đàn ông chán ghét

Phụ nữ yêu 07/02/2023 12:05

Nếu đàn bà khờ dại chỉ vì vài câu nói là khiến đàn ông rời xa, thì đàn bà thông minh thừa hiểu đâu là giới hạn, là những lời không nên thốt ra để khiến chàng mê mệt một đời.

4 hành động đại kỵ đàn bà thông minh không bao giờ làm, đàn bà dại cứ phạm phải nên bị đàn ông chán ghét - Ảnh 1
Đàn bà thông minh sẽ giấu kín mọi thông tin cá nhân trên mạng xã hội - Ảnh minh họa: Internet

1. Khoe khoang về cuộc sống cá nhân

Đàn bà lấy chồng, nếu may mắn lấy được người chồng thương vợ, tử tế với gia đình vợ thì ai cũng mừng thầm vì mình đã lấy đúng người. Tuy nhiên, nếu đàn bà dại vô tư khoe khoang về cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội thì đàn bà thông minh không như thế.

Cô ấy kín kẽ chuyện đời tư, cả khi hạnh phúc ngập tràn hay lúc vợ chồng gặp khúc mắc. Chỉ cần cả hai cùng hướng về nhau, cùng ngồi lại giải quyết những khó khăn và bao dung với những lỗi lầm thì cả đời đàn bà bản lĩnh sẽ hạnh phúc viên mãn.

2. Phá hoại các mối quan hệ của chồng

Người xưa có câu “đàn ông giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ”, bạn bè không chỉ là người chia ngọt sẻ bùi, luôn đồng hành cùng đàn ông từ lúc độc thân cho đến mai sau. Đấy còn là những người hỗ trợ họ trong công việc, cuộc sống hằng ngày.

Thay vì hằn học, ghét bỏ và khó chịu khi chồng tụ tập bạn bè, đàn bà hãy cố gắng trở thành bạn bè của bạn chồng. Chỉ khi được xem như người thân thì bạn mới có thể cùng những mối quan hệ chân tình ấy giúp đỡ chồng trong công danh, sự nghiệp.

4 hành động đại kỵ đàn bà thông minh không bao giờ làm, đàn bà dại cứ phạm phải nên bị đàn ông chán ghét - Ảnh 2
Nếu vợ tài giỏi, thăng tiến hơn ắt sẽ khiến chồng cảm thấy tự ti, tủi thân. Ảnh minh họa: Internet

3. Tỏ ra tài giỏi hơn chồng

Trong mỗi gia đình, đàn ông vẫn được xem là trụ cột, là người kiếm được nhiều tiền hơn, to toan cho cuộc sống vật chất của vợ con chu toàn. Nếu vợ tài giỏi, thăng tiến hơn ắt sẽ khiến chồng cảm thấy tự ti, tủi thân.

Đừng quên dành cho chồng những lời khích lệ, khen ngợi khi anh ấy đạt được những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp. Bạn cũng đừng quên động viên, đưa ra những lời khuyên khi chàng gặp khốn khó. Có như thế thì chẳng cần bí quyết giữ chồng cao siêu chồng vẫn mê mệt vợ cả đời.

4. Không chê bai chồng trước mặt người khác

Đàn ông vốn trọng sĩ diện, thế nên, vợ cần tinh tế để không làm chồng mất mặt trước người khác. Dù có giận chồng đến mấy thì khi ở nơi đông người bạn cũng đừng làm to chuyện. Hãy cố gắng nhẫn nhịn, chờ đến khi về nhà, khi chỉ có hai người rồi hẵng “làm cho ra lẽ”.

Việc chửi bới, gào khóc hay to tiếng với bạn đời ngoài đường chẳng những khiến anh ấy mất mặt, xấu hổ mà chính bạn cũng sẽ bị đánh giá là người vợ nông cạn.

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