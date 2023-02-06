Chồng bội bạc, đàn bà có quyền khóc, có quyền khổ đau tan nát cõi lòng. Thế nhưng, khi đã đi qua thương tổn bạn hãy nhanh chóng xốc lại tinh thần, mạnh mẽ đứng lên bởi cuộc đời còn nhiều thứ quý giá hơn kẻ phản bội kia gấp nhiều lần.

Đây là một trong những nguyên do khiến chồng vì thấy vợ xuống dốc nhan sắc, không còn chút lực hút nào mà mê mẩn đàn bà khác.

Cuộc sống hôn nhân khiến phụ nữ tự trói mình trong hai từ trách nhiệm. Họ tự nguyện bỏ qua những quyền lợi rất chính đáng của mình để hi sinh cho chồng cho con. Người đàn bà sau khi kết hôn không dám tiêu pha cho chính mình, chắt chiu từng đồng để chồng con được chăm sóc tử tế nhất mà quên mất rằng họ cũng xứng đáng có được những điều tốt đẹp.

Vậy nên, sau đổ vỡ đàn bà nhất định phải thay đổi. Bạn hãy mua cho mình những bộ quần áo đẹp, mỹ phẩm tốt để chăm sóc da và hãy nghĩ thoáng hơn về tất cả. Đừng quá khó khăn với chính mình, hãy trân trọng hiện tại và tin tưởng vào bản thân. Có như thế bạn mới trở nên ưu tú, nâng cao giá trị của mình.



Tin chồng đến mấy, yêu chồng đến đâu đàn bà nhất định phải giữ lấy công việc cho mình - Ảnh minh họa: Internet

2. Nhất định phải kiếm ra tiền

Đàn bà muốn tự do, muốn có tiếng nói trong gia đình, muốn chồng xem trọng nhất định phải có công ăn việc làm, phải kiếm ra tiền. Đàn bà hãy nhớ rằng, công việc chính là sự nghiệp, là thứ bạn phải đeo đuổi cả đời. Kiếm tiền vừa là trách nhiệm, vừa là niềm vui giúp bạn làm chủ đời mình, chẳng cần dựa dẫm hay ăn bám ai mà vẫn sống tốt.

Đàn ông có thể tốt với bạn bây giờ, những chẳng ai dám chắc anh ấy có tốt với bạn cả đời hay không. Tin chồng đến mấy, yêu chồng đến đâu đàn bà nhất định phải giữ lấy công việc cho mình. Có như thế thì dù chồng có bội bạc bạn cũng không rơi vào tình thế bị động khi muốn rời khỏi anh ta mà không có đồng nào trong túi.



Đừng bắt bản thân phải hạ mình cầu xin lòng thương hại của kẻ bội bạc, cũng đừng bắt mình phải chung sống với người làm ta thương tổn - Ảnh minh họa: Internet

3. Cầm lên được đặt xuống được

Đàn bà vốn nặng tình, yêu thương một khắc nghĩa dài trăm năm. Thế nhưng, nếu đàn ông đã chẳng còn yêu mình, đã không muốn quay về bên gia đình thì bạn có dùng trăm phương nghìn kế cũng không thể có được anh ấy thêm lần nào nữa.

Lúc này, đàn bà hãy học cách buông bỏ. Đừng bắt bản thân phải hạ mình cầu xin lòng thương hại của kẻ bội bạc, cũng đừng bắt mình phải chung sống với người làm ta thương tổn. Sống như thế là sống mòn, sống hoài sống phí.