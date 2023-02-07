Bí quyết giúp phụ nữ duyên dáng, khí chất ‘hoa gặp hoa nở, người gặp người thương’

Phụ nữ yêu 07/02/2023 07:06

Phụ nữ được đàn ông yêu thương là chuyện bình thường, được đàn bà yêu quý mới là điều phi thường nhất.

Có những người vừa gặp lần đầu bạn đã cảm thấy quý mến. Trên thực tế, họ có những bí quyết mà phụ nữ khôn ngoan nên học hỏi để đi đến đâu cũng được nhiều người thương.

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Đừng đi "ăn chùa" kẻo bị người khác xem thường. Ảnh minh họa: Internet

1. Khi nhận được tin nhắn của ai đó, dù không thích cũng hãy trả lời tử tế. Đừng thể hiện sự nóng giận hay bực tức mà khiến bản thân kém duyên.

2. Khi đi ăn, đừng trông chờ người khác trả giúp. Người đàn bà khôn ngoan phải biết kiếm tiền, tự chi trả cho những bữa ăn. Đừng đi "ăn chùa" kẻo bị người khác xem thường.

3. Khi có người hỏi vấn đề mà bản thân không muốn trả lời, hãy đáp lại bằng nụ cười tươi. Đừng dùng thái độ tức giận hoặc lời lẽ mỉa mai để đáp trả. Bạn đừng tỏ ra bất lịch sự. Hãy cư xử khéo léo để được tôn trọng.

4. Trong một cuộc trò chuyện, bạn nên lắng nghe người khác nói hết rồi hãy tiếp lời. Đừng nói leo hoặc đừng giữ thái độ thờ ơ, lạnh nhạt không quan tâm.

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 Không nói xấu sau lưng người khác. Ảnh minh họa: Internet

5. Nếu bạn có thói quen sử dụng nước hoa, hãy biết cân nhắc liều lượng. Đừng lạm dụng khiến người đối diện cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc với bạn suốt một ngày dài.

6. Phụ nữ được đàn ông yêu thương là chuyện bình thường, được đàn bà yêu quý mới là điều phi thường nhất. Vì vậy hãy sống lương thiện, chân thành để ai cũng quý mến.

7. Không nói xấu sau lưng người khác. Nếu cảm thấy bức xúc hãy thẳng thắn với nhau rồi tìm cách giải quyết. Chuyện nói xấu, hãm hại nhau không phải là hành động đẹp.

8. Dù bạn có mối quan hệ tốt với những người giàu có nhưng đừng dùng điều đó để làm bàn đạp tiến thân. Hãy đi lên bằng chính sức lực của mình, đừng dựa dẫm hay ỷ lại vào bất cứ ai. Người phụ nữ hạnh phúc nhất là khi chứng minh được năng lực của mình.

9. Dù giận dữ đến mấy cũng đừng ăn nói thô lỗ làm tổn thương đối phương. Bởi lời lẽ thốt ra như bát nước đổ đi, khó lòng hốt đầy lại. Do đó, hãy biết kiềm chế tính khí nóng nảy của bản thân để bảo vệ những mối quan hệ của mình.

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Người phụ nữ khôn ngoan nên dùng sự dịu dàng của mình để chinh phục đàn ông.

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