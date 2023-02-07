Muốn vợ chồng sống với nhau đến già, đừng dại đặt 3 câu hỏi kiểu này

Mỗi cặp vợ chồng hạnh phúc đều có bí quyết riêng. Tuy nhiên, cả hai cần tránh những câu hỏi như thế này để giữ hôn nhân hạnh phúc trước sóng gió.

Những câu hỏi liên quan đến người cũ

Một trong những cách giúp vợ chồng hạnh phúc là tránh đặt câu hỏi liên quan đến người yêu cũ. Dù có tò mò đến mấy cũng không được nhắc đến chuyện quá khứ. Vì ai cũng có những chuyện mà họ muốn quên đi. Thế nên khi có người khơi gợi lại, họ sẽ cảm thấy không thoải mái.

Phụ nữ nên biết giữ bí mật của riêng mình. Bên cạnh đó cũng đừng hỏi chồng quá nhiều về người yêu cũ của anh ấy. Hoặc đừng nhắc đến những chuyện buồn quá khứ khiến chồng bạn không vui.

Phụ nữ nên biết giữ bí mật của riêng mình. Ảnh minh họa: Internet

Về tài chính

Muốn vợ chồng hòa thuận, sống chung lâu dài, đừng đặt những câu hỏi như “Tháng này anh kiếm được bao nhiêu? Anh đã tiêu hết bao nhiêu? Anh ăn nhậu hết bao nhiêu?” hoặc “Em đã tiêu bao nhiêu tiền vào đống quần áo này?”.

Vì khi nhắc đến chuyện này, vợ chồng dễ đánh mất hòa khí. Tệ hơn là gây ra nhiều mâu thuẫn, cãi vã, dễ khiến hôn nhân đổ vỡ. Cách tốt nhất là hai vợ chồng phải nói chuyện thẳng thắn về tiền bạc ngay từ đầu.

Muốn vợ chồng hòa thuận, sống chung lâu dài, đừng đặt những câu hỏi về tài chính. Ảnh minh họa: Internet

Những bí mật của nhau

Dù là vợ chồng, cả hai đều cần có không gian riêng. Mỗi người đều có những bí mật không thể nói, thậm chí với người bạn đời. Do đó, phụ nữ đừng tò mò quá nhiều về cuộc sống riêng tư của đàn ông. Cũng đừng bắt chồng phải có nghĩa vụ kể hết cho mình nghe. Đàn ông cũng không nên chen vào mối quan hệ riêng của phụ nữ. Hai bên cần biết tôn trọng nhau để hôn nhân bền vững.

Một trong những cách giữ lửa hôn nhân hiệu quả nhất là khiến đối phương tò mò về mình. Vì khi còn muốn khám phá, muốn biết nhiều hơn về người kia, lửa hôn nhân mới không phai nhat. Còn khi đã biết tất tần tật về đối phương, bạn sẽ cảm thấy nhàm chán, không còn hứng thú.

4 hành động đại kỵ đàn bà thông minh không bao giờ làm, đàn bà dại cứ phạm phải nên bị đàn ông chán ghét Nếu đàn bà khờ dại chỉ vì vài câu nói là khiến đàn ông rời xa, thì đàn bà thông minh thừa hiểu đâu là giới hạn, là những lời không nên thốt ra để khiến chàng mê mệt một đời.

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