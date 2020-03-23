3 câu nói chỉ thốt ra từ người chồng ích kỷ, kém cỏi

Phụ nữ yêu 23/03/2020 05:17

Chỉ có đàn ông ích kỷ, kém cỏi mới thường nói những câu này với vợ. Vợ nghe xong tổn thương đã đành, nhưng đừng chịu đựng mà khổ dài dài.

Nếu chồng thốt ra những câu này thì chứng tỏ anh ta là một người đàn ông ích kỷ, kém cỏi, chỉ mang đến khổ tâm cho vợ con.

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Nếu chồng thốt ra những câu này thì chứng tỏ anh ta là một người đàn ông ích kỷ, kém cỏi, chỉ mang đến khổ tâm cho vợ con - Ảnh minh họa: Internet

“Nhất định phải sinh một thằng con trai”

“Trọng nam sinh nữ” là quan niệm cổ hủ, không còn thích hợp với thời đại hôm nay. Đặc biệt, một người đàn ông bản lĩnh sẽ không đặt nặng áp lực sinh con trai lên vợ. Kỳ thực, giới tính của con sinh ra sẽ không quan trọng bằng sức khỏe hay tính cách của con sau này. Một đứa con trai được cưng chiều từ khi chưa sinh ra chưa chắc bằng một cô con gái bị xem thường khi chưa lọt lòng. Đàn ông giữ quan điểm chỉ sinh con trai là người có tư tưởng trọng nam khinh nữ, đầu óc hạn hẹp.

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Khi đàn ông luôn xem trọng việc phải có con trai, thì đồng nghĩa với việc họ xem thường sự cố gắng của vợ, chỉ xem vợ là cỗ máy sinh nở - Ảnh minh họa: Internet

Khi đàn ông luôn xem trọng việc phải có con trai, thì đồng nghĩa với việc họ xem thường sự cố gắng của vợ, chỉ xem vợ là cỗ máy sinh nở. Từ đó, đàn ông sẽ không tôn trọng vợ, hoặc con gái trong nhà.

“Đã là vợ thì không được cãi lời chồng”

Khi chồng nói ra câu này thì có nghĩa là anh ta không muốn vợ chồng bình đẳng trong hôn nhân. Đây là dấu hiệu của đàn ông gia trưởng, dễ làm khổ vợ con. Trong mắt người chồng này, vợ luôn phải nghe lời, không được làm trái ý anh ta. Anh ta thích đưa ra mệnh lệnh cho vợ, hơn là chia sẻ, muốn nghe ý kiến, suy nghĩ của vợ. Kiểu đàn ông thế này không quan tâm bản thân đúng hay sai, chỉ khăng khăng người khác phải phục tùng mình.

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Thực tế, chỉ có đàn ông ích kỷ, nông cạn mới buộc vợ phải nghe lời mình, thậm chí còn khiến vợ tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người cho rằng một câu “nghe lời anh” chính là thể hiện sự bảo bọc, yêu thương của đàn ông. Thực tế, chỉ có đàn ông ích kỷ, nông cạn mới buộc vợ phải nghe lời mình, thậm chí còn khiến vợ tổn thương.

“Mẹ có sai em cũng không được nói”

Một người đàn ông tử tế sẽ hiếu thuận với mẹ, đó là điều tốt. Nhưng hiếu thuận với mẹ, khác với việc quá phụ thuộc, coi trọng mẹ là nhất.

Một người đàn ông luôn khẳng định mẹ đúng, yêu cầu vợ không được phép cãi lại thì không có khả năng bảo vệ vợ con, cân bằng các mối quan hệ trong gia đình. Đồng thời, kiểu đàn ông này chưa có sự trưởng thành, độc lập trong gia đình, vẫn còn sự non trẻ mà phụ thuộc vào cha mẹ. Vì thế, anh ấy luôn phải dựa dẫm vào mẹ, việc gì cũng phải hỏi ý kiến của mẹ. Sống cùng người chồng thế này, phụ nữ luôn “lép vế”, bị gia đình chồng ức hiếp. Thậm chí, người chồng này còn muốn vợ trở thành “bản sao” của mẹ.

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Phụ nữ lấy chồng, sướng hay khổ là do mình chọn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ lấy chồng, sướng hay khổ là do mình chọn. Bạn có thể không nhìn ra bản chất thật của chồng khi chưa cưới. Nhưng khi đã sống chung với nhau, chắc chắn người đàn ông ích kỷ hay bản lĩnh sẽ dễ nhận thấy. Đã chọn thì có quyền chấp nhận hoặc từ bỏ. Quan trọng là hãy biết nghĩ cho bản thân và con cái, vì cuộc đời này thật sự không dài đâu.

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