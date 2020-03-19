3 hành động đơn giản của đàn ông nhưng làm phụ nữ động lòng nhất

Trong tình yêu hay hôn nhân, phụ nữ luôn mong muốn cảm giác được bảo vệ. Cụ thể hơn, điều họ muốn chính là cảm giác an toàn. Họ muốn bạn lắng nghe họ nói khi mệt mỏi. Họ muốn bạn quan tâm đến những gì thuộc về họ. Họ muốn bạn tôn trọng cuộc sống, thế giới quan và con người họ. Họ muốn dù họ yếu đuối, nũng nịu, khó ưa, bạn vẫn sẽ không rời đi.

Và chỉ cần bạn cho phụ nữ đủ cảm giác an toàn, họ chắc chắn sẽ có thể vì bạn mà làm mọi chuyện, một đời cũng không rời đi.

Phụ nữ càng mạnh mẽ sẽ càng có nhiều cảm giác bất an. Phụ nữ càng đơn thuần sẽ càng dễ lo âu. Họ cần đàn ông là điểm tựa tinh thần, là nơi họ cảm thấy an toàn nhất khi ở bên, là lúc ở cạnh họ cảm giác được che chở, bảo bọc.

Đừng quên cưng chiều

Phụ nữ hơn nhau không phải túi tiền của người đàn ông đi cùng, mà là chân tình của người họ yêu. Phụ nữ hãnh diện vì tìm được người đàn ông dùng yêu chiều để quý trọng mình. Phụ nữ tự hào vì lấy được tấm chồng cho họ cảm giác được nâng niu, nuông chiều.

Nếu bạn yêu thật lòng thì cũng chẳng cần phải tốn kém gì để yêu chiều người phụ nữ của mình. Chỉ cần biết cô ấy thích gì mà âm thầm dành tặng. Biết cuộc sống khó khăn mà dành cho cô ấy những dịu dàng. Biết không ai hoàn hảo, mà luôn giàu bao dung với cô ấy. Biết cô ấy sẽ yếu đuối, mà xuất hiện khi cần, chẳng bao giờ bỏ rơi.

Đời phụ nữ, may mắn nhất là tìm được người đàn ông luôn xem họ là công chúa, từng chút quý trọng và yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Đời phụ nữ, may mắn nhất là tìm được người đàn ông luôn xem họ là công chúa, từng chút quý trọng và yêu thương. Chỉ cần có thế, họ sẽ xem bạn là một vị vua, hết lòng cung phụng, hết lòng tôn thờ.

Luôn ưu tiên cô ấy

Phụ nữ luôn nghĩ, nếu được đàn ông yêu thương, thì họ sẽ luôn được ưu tiên. Ưu tiên vị trí, suy nghĩ, cảm xúc và mong muốn của họ. Vì thế, đừng nghĩ rằng bạn nhường nhịn họ là đang đánh mất tự trọng hay vị trí của mình. Ngược lại, chỉ cần bạn luôn đặt họ ở vị trí đầu tiên, phụ nữ sẽ dễ cảm động. Vì họ sẽ hiểu đó là vì bạn coi trọng họ, với bạn họ thật sự quan trọng thế nào.

Đàn ông muốn được hiểu thì phụ nữ muốn được chiều - Ảnh minh họa: Internet

Kỳ thực, phụ nữ không phức tạp như đàn ông nghĩ. Trong tình yêu, phụ nữ đơn giản lắm. Đàn ông muốn được hiểu thì phụ nữ muốn được chiều. Muốn giữ tình yêu của phụ nữ, chỉ cần bạn cho cô ấy cảm giác như một nàng công chúa được bảo bọc, thì cô ấy sẽ tình nguyện cho bạn nhiều hơn những gì bạn cần.

Phụ nữ là như thế, họ không ngại hy sinh, họ chỉ cần cảm giác tình nguyện hy sinh mà không sợ tổn thương. Họ không sợ đặt hy vọng vào bạn, chỉ cần bạn chứng minh bản thân xứng đáng để họ tin tưởng.