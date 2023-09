Yêu đàn ông vô tâm, thứ phụ nữ có nhiều nhất là sức chịu đựng

Những ngày qua, tin tức một người mẫu chia tay người yêu với lý do đối phương mua nhầm size giày khá nổi bật, cũng tạo nên làn sóng ý kiến nhiều chiều. Có người cho rằng chỉ vì mua nhầm size giày mà chia tay mối tình suốt 8 năm? Có người cho rằng việc mua nhầm size giày chỉ là giọt nước tràn ly dẫn đến đổ vỡ. Cũng có người cho rằng, đã hết yêu thì có cả ngàn lý do để chia tay…

Tôi chỉ nghĩ, một lý do đơn giản không đủ sức để một tình yêu, hay một cuộc hôn nhân dài có thể kết thúc. Một mối quan hệ lâu năm đã cần bao nhiêu thời gian, tâm sức, tình cảm để nuôi dưỡng, gắn bó? Ngần ấy thời gian của phụ nữ không hề ngắn, đã có bao nhiêu tin tưởng, hy sinh, và tình nguyện ở bên người đàn ông mình chọn? Chỉ có hai lý do để phụ nữ can đảm kết thúc một mối quan hệ như thế, một là sự phản bội, và hai là sự vô tâm.