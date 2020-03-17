Yêu đàn ông vô tâm, thứ phụ nữ có nhiều nhất là sức chịu đựng

Phụ nữ yêu 17/03/2020 05:30

Khi yêu một người đàn ông vô tâm, thứ phụ nữ có nhiều nhất mà chẳng ai có thể nhìn thấy chính là sức chịu đựng.

Những ngày qua, tin tức một người mẫu chia tay người yêu với lý do đối phương mua nhầm size giày khá nổi bật, cũng tạo nên làn sóng ý kiến nhiều chiều. Có người cho rằng chỉ vì mua nhầm size giày mà chia tay mối tình suốt 8 năm? Có người cho rằng việc mua nhầm size giày chỉ là giọt nước tràn ly dẫn đến đổ vỡ. Cũng có người cho rằng, đã hết yêu thì có cả ngàn lý do để chia tay…

Tôi chỉ nghĩ, một lý do đơn giản không đủ sức để một tình yêu, hay một cuộc hôn nhân dài có thể kết thúc. Một mối quan hệ lâu năm đã cần bao nhiêu thời gian, tâm sức, tình cảm để nuôi dưỡng, gắn bó? Ngần ấy thời gian của phụ nữ không hề ngắn, đã có bao nhiêu tin tưởng, hy sinh, và tình nguyện ở bên người đàn ông mình chọn? Chỉ có hai lý do để phụ nữ can đảm kết thúc một mối quan hệ như thế, một là sự phản bội, và hai là sự vô tâm.

Yêu đàn ông vô tâm, thứ phụ nữ có nhiều nhất là sức chịu đựng - Ảnh 1
Chỉ có hai lý do để phụ nữ can đảm kết thúc một mối quan hệ như thế, một là sự phản bội, và hai là sự vô tâm - Ảnh minh họa: Internet

Với lý do bị phản bội, kết thúc là một sự lựa chính đáng. Bạn chỉ cần nói ra lý do đó, sẽ chẳng ai trách được. Nhưng nếu nói rằng bạn không chịu nổi sự vô tâm của đối phương, không phải ai cũng hiểu bạn đã phải trải qua thời gian tình nguyện yêu đương đầy khổ tâm thế nào.

Nếu chỉ là mua nhầm size giày mà chia tay, thì có lẽ trong rất nhiều năm qua bạn chưa từng được tặng một món quà nào? Nếu chỉ là đối phương không nhớ ngày sinh nhật của bạn mà chia tay, có phải suốt những năm bên nhau người ấy chưa từng nhớ mọi thứ về bạn? Nếu chỉ vì người ấy lỡ gãy tàn thuốc vào chậu hoa lan bạn yêu thích mà bạn ly hôn, có phải bạn đã từng sống với một người đàn ông chưa bao giờ tôn trọng những gì thuộc về bạn?

Yêu đàn ông vô tâm, thứ phụ nữ có nhiều nhất là sức chịu đựng - Ảnh 2
Kỳ thực, khi yêu một người đàn ông vô tâm, thứ phụ nữ có nhiều nhất mà chẳng ai có thể nhìn thấy chính là sức chịu đựng - Ảnh minh họa: Internet

Kỳ thực, khi yêu một người đàn ông vô tâm, thứ phụ nữ có nhiều nhất mà chẳng ai có thể nhìn thấy chính là sức chịu đựng. Sẽ không ai biết bạn đã chịu đựng những gì trước khi chia tay với một ly do chẳng ai hiểu. Sẽ không ai đủ thông cảm cho những tháng năm bạn chỉ biết yêu và nhường nhịn. Sẽ không ai đồng ý rằng bạn chia tay vì bạn muốn tìm một người thấu hiểu và trân trọng bạn hơn. Quả thật, yêu một người vô tâm thì ngay từ đầu bạn đã cô đơn như thế.

Phụ nữ khi yêu thường là những kẻ khờ khạo. Không đòi hỏi, cũng không tính toán thiệt hơn. Chỉ cần có thể ở bên đối phương, cũng chỉ mong năm dài tháng rộng không dừng lại. Phụ nữ khi lấy chồng, cũng có thể là những kẻ dại dột. Không mơ mộng lãng mạn, không cầu vinh hoa phú quý. Chỉ cần bình đạm bên nhau, tháng ngày có thể cảm thông thấu hiểu.

Tôi từng nghe một câu nói, rằng cả một đời quá dài. Vì quá dài nên không thể để lòng mình nguội lạnh. Vì quá dài, nên không thể chọn cuộc sống không có vui vẻ, không có cảm động, không có đồng điệu. Và vì một đời quá dài, nên cũng không thể phung phí vì một người đàn ông vô tâm mải miết.

Yêu đàn ông vô tâm, thứ phụ nữ có nhiều nhất là sức chịu đựng - Ảnh 3
Thứ họ muốn người khác thấy không phải là một lần dứt khoát chia tay, mà là sức chịu đựng của họ cuối cùng cũng cạn hết rồi - Ảnh minh họa: Internet

Một người phụ nữ có thể dành tháng năm dài thanh xuân để bên một người, sẽ không thể nhận thứ tình cảm tạm bợ nhạt nhòa. Thứ họ muốn người khác thấy không phải là một lần dứt khoát chia tay, mà là sức chịu đựng của họ cuối cùng cũng cạn hết rồi.

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