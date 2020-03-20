4 việc đàn ông chung thủy ‘có chết’ cũng không làm với người phụ nữ khác

Phụ nữ yêu 20/03/2020 05:21

Một người đàn ông chung thủy sẽ không bao giờ cho phép người thứ ba xuất hiện. Họ có bản lĩnh phản kháng lại cám dỗ, không để ngoại tình đe dọa gia đình.

Người đàn ông chung thủy không bao giờ làm những việc này với người phụ nữ khác.

Tâm sự khi vợ chồng căng thẳng

Người chồng chung thủy không bao giờ chia sẻ với bất kì người phụ nữ nào khác về những vấn đề vợ chồng họ đang gặp phải. Họ cho rằng đó là hành động tạo cơ hội cho người thứ ba xuất hiện. Hơn hết, vấn đề chỉ có thể giải quyết khi vợ chồng cùng giải quyết.

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Người chồng chung thủy không bao giờ chia sẻ với bất kì người phụ nữ nào khác về những vấn đề vợ chồng họ đang gặp phải - Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, đàn ông không chung thủy sẽ có tư tưởng thoải mái với người khác khi vợ chồng mâu thuẫn. Họ muốn tìm một người đứng về phía họ, cho rằng họ đúng và chống đối lại vợ. Họ thậm chí còn muốn sự cảm thông, thấu hiểu từ người phụ nữ khác. Nhưng chính suy nghĩ và hành động này chứng tỏ họ không coi trọng giá trị chung thủy trong hôn nhân.

Chủ động thân thiết

Khi đàn ông một lòng với vợ, họ sẽ có suy nghĩ giữ khoảng cách với phụ nữ lạ. Trong tư tưởng của đàn ông chung thủy, cám dỗ có thể tránh được, chỉ cần bản thân kiểm soát tốt những mối quan hệ xung quanh. Họ sẽ không chủ động thân thiết với phái nữ, cũng không để phụ nữ khác có cơ hội tiếp cận họ.

Đàn ông thiếu chung thủy với vợ sẽ thoải mái trong các mối quan hệ. Họ tùy tiện thân thiết với phụ nữ lạ, cũng không giữ khoảng cách khi được phái nữ tiếp cận. Vì thế, những tình huống thân mật sẽ xảy ra, tạo điều kiện để cám dỗ tìm đến họ.

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Khi đàn ông một lòng với vợ, họ sẽ có suy nghĩ giữ khoảng cách với phụ nữ lạ - Ảnh minh họa: Internet

Ngoại tình cũng như một căn bệnh, người biết phòng thì dễ tránh, người không cẩn thận thì nhiễm bệnh lúc nào cũng không hay.

Nói xấu vợ

Khi chồng thương vợ, dù có giận hay cãi vã lớn thế nào thì đến cả việc nói lời tổn thương vợ cũng không nỡ, huống hồ là nói xấu vợ với người khác. Họ tôn trọng vợ ngay cả khi cả hai đang không vui vẻ nhất. Họ xem vợ là mặt mũi của mình, nói xấu vợ thì chẳng khác nào đang tự nói xấu mình. Hơn nữa, họ không muốn cho người phụ nữ khác cơ hội nghĩ xấu về vợ mình. Vì trong lòng họ, dù thế nào thì vợ vẫn là nhất.

Đàn ông không thương vợ thì chỉ cần một chút không hài lòng sẽ tìm phụ nữ khác để nói. Họ cho rằng đó là cách giải tỏa bức bối trong lòng, tìm sự đồng tình với người khác. Họ cho người phụ nữ khác quyền nghĩ xấu về vợ, tạo cơ hội cho người khác gần gũi, thấu hiểu họ hơn. Kiểu đàn ông thế này không tôn trọng vợ, ngoại tình là chuyện sớm muộn.

Bày tỏ sự ưu tiên

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Đàn ông thương vợ chỉ ưu tiên vợ mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thương vợ chỉ ưu tiên vợ mình. Họ cho rằng đó là điều đương nhiên, cũng là trách nhiệm không thể thay đổi. Đàn ông càng bản lĩnh càng xem trọng vợ con hơn bất kì mối quan hệ nào.

Ngược lại, đàn ông thiếu bản lĩnh, không chung thủy sẽ ưu tiên người phụ nữ khác, để thể hiện cái tôi, gây chú ý. Đàn ông càng nông cạn càng trọng người khác mà xem thường vợ con.

Kỳ thực, một người đàn ông chung thủy sẽ không bao giờ cho phép người thứ ba xuất hiện. Họ có bản lĩnh phản kháng lại cám dỗ, không để ngoại tình đe dọa gia đình. Vì với họ, ngoại tình là tai nạn, phải cố gắng phòng tránh, hơn là yếu kém để nó phá hoại nhân phẩm và hạnh phúc của bản thân.

5 hành động mỗi tối chỉ có ở người đàn ông chung thủy, xem vợ là nhất

5 hành động mỗi tối chỉ có ở người đàn ông chung thủy, xem vợ là nhất

Chỉ có đàn ông chung thủy, trân trọng vợ nhất mới tình nguyện làm những việc này đều đặn mỗi tối vì vợ. Chồng bạn làm được mấy việc trong số này?

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