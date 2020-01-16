Chỉ có một lý do để đàn ông chung thủy với phụ nữ cả đời

Phụ nữ yêu 16/01/2020 05:12

Tình yêu lãng mạn thật, nhưng con người sẽ chỉ càng thực tế. Và chỉ có 1 lý do duy nhất để tình yêu của đàn ông lúc nào cũng chỉ dành cho riêng bạn.

Phụ nữ thường đơn thuần nghĩ rằng đàn ông chọn họ là vì tình yêu, cũng như cách họ yêu và đồng ý ở bên đàn ông. Nhưng thật sự, đàn ông muốn ở bên một người phụ nữ chỉ vì cô ấy có thứ đàn ông cần. Trong muôn vàn những người phụ nữ khác, bạn có thứ đàn ông đang cần thì anh ta sẽ nói yêu và ở bên cạnh bạn. Kỳ thực, tình yêu của đàn ông luôn thực tế như thế.

Bởi thế, xin bạn đừng đem mơ mộng đặt vào đàn ông. Họ sống để được yêu, để tìm kiếm thứ bản thân đang cần, chứ chẳng bao giờ xem tình yêu là sự sống. Vì phụ nữ chỉ là một phần nhỏ trong những thứ đàn ông cần, bao gồm tiền, quyền, vật chất… để tự hào, để nuôi tham vọng.

Nếu bạn nghĩ bản thân chỉ mong chờ tình yêu bình yên thì hãy hiểu đó là một khái niệm mông lung vô cùng. Bạn chỉ cần một người yêu bạn thật lòng, thế thì nếu thiếu tiền bạn có sống dễ dàng? Thực tế của tình yêu chính là tiền, nếu không có tiền thì sẽ không có bình yên.

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Một người đàn bà khôn ngoan, biết cho đàn ông cái họ cần để lấy lại cái mình muốn, mới đáng để đàn ông yêu - Ảnh minh họa: Internet

Liệu bạn có thấy những người đàn ông giàu có ngoài kia đều có một người phụ nữ xinh đẹp đi cùng? Trai tài ham sắc, gái đẹp ham tài. Tình yêu không lý do, không điều kiện, không tiền bạc sao? Hai người nổi bật như thế chỉ ở bên nhau đơn thuần vì yêu, có thể sao? Không đâu, đều là vì ở họ có điều mà đối phương cần.

Đàn ông luôn yêu bằng khối óc, còn phụ nữ lại yêu bằng con tim nhiều mộng tưởng. Nhưng nếu muốn giữ đàn ông, đừng giữ bằng những gì bạn cần. Bởi đàn ông sẽ chỉ ở bên bạn cả đời khi bạn luôn có được thứ họ cần.

Nếu bạn muốn trở thành người phụ nữ có thể bên đàn ông cả đời, thì hãy bớt yêu bằng những gì mình muốn, mà phải bằng những gì đàn ông cần. Đừng là một người phụ nữ khờ dại, ngây ngô để đàn ông dối lừa. Một người đàn bà khôn ngoan, biết cho đàn ông cái họ cần để lấy lại cái mình muốn, mới đáng để đàn ông yêu.

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Thế thì khi bạn không yêu bản thân, không phấn đấu, không làm đẹp chính mình, bạn có thể mong mỏi gì xa xôi chứ? - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ cần sự yêu chiều của đàn ông để làm trang sức cho chính mình. Đàn ông lại cần sự xinh đẹp, khôn khéo, tinh tế của người phụ nữ đi cùng để làm bộ mặt, sĩ diện. Đàn ông càng giàu có, càng thành đạt lại càng cần một người đàn bà khí chất cạnh bên.

Phụ nữ dữ dội quá thì không nên chuyện, mà yếu đuối quá lại thua thiệt. Thực tế chính là nếu bạn không có gì nổi bật, cũng không nỗ lực hoàn thiện bản thân thì lấy gì để giữ đàn ông? Bạn không tự kiếm tiền, không xinh đẹp, lại càng không tinh tế khéo léo thì đừng mong đàn ông chịu ở yên bên bạn cả đời.

Nếu bạn muốn lấy hoàng tử, thì bạn phải là công chúa, phải ở nơi hoàng tử có thể xuất hiện, có thể nói và lắng nghe cùng một vị thế, tầng lớp. Và nếu bạn muốn trở thành vợ của vua, thì phải khiến mình trở nên đủ xứng đáng, và mạnh mẽ để đội vương miện. Liệu có hoàng hậu nào không xinh đẹp, kiêu hãnh và khôn ngoan? Thế thì khi bạn không yêu bản thân, không phấn đấu, không làm đẹp chính mình, bạn có thể mong mỏi gì xa xôi chứ?

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Muốn có được tình yêu của đàn ông, bạn chỉ cần giữ mình rạng ngời nhất - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ơi, đợi cuộc sống này ưu ái bạn chẳng bằng bạn phải tự ưu ái chính mình. Đừng tin rằng nếu bạn vẫn chỉ là chính mình không tốt hơn, đẹp hơn thì vẫn có một người hoàn mỹ xuất hiện yêu thương bạn vô điều kiện. Tình yêu lãng mạn thật, nhưng con người sẽ chỉ càng thực tế. Nhưng bạn chẳng cần phải chạy theo những gì người khác muốn, bạn chỉ cần là chính mình tốt nhất, rực rỡ nhất. Vì mỗi bông hoa khi đẹp nhất đều sẽ có người muốn ngắm nhìn. Và muốn có được tình yêu của đàn ông, bạn chỉ cần giữ mình rạng ngời nhất. Nếu thế, họ sẽ tự chạy đến bên bạn, cũng tự giữ lấy bạn chẳng rời…

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Từ khóa:   đàn bà khôn ngoan giữ đàn ông giữ tình yêu

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