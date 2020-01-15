3 ‘chiêu kín’ của phụ nữ quyến rũ làm đàn ông tình nguyện ‘tan chảy’

Phụ nữ ở mỗi độ tuổi khác nhau sẽ có nét đẹp riêng biệt. Phụ nữ 20 xuân thì mơn mởn nhưng tâm hồn lại yếu ớt. Phụ nữ 30, theo tháng năm mà dồi dào trải nghiệm, học thức, nhan sắc cũng mặn mà hơn. Phụ nữ 20 đẹp tinh khôi thì phụ nữ 30 đẹp sắc sảo.

Đặc biệt là kiểu phụ nữ quyến rũ khiến đàn ông tình nguyện “tan chảy” cả đời lại càng khó. Người phụ nữ hấp dẫn trong mắt đàn ông không cần phô bày da thịt, chỉ cần 3 “chiêu kín” này là đủ.

Phụ nữ khi 20 có thể nghĩ vẻ đẹp của phụ nữ là nằm ở da thịt tươi trẻ. Nhưng phụ nữ đến độ tuổi thật sự quyến rũ sẽ biết chọn lựa trang phục để dù không còn trẻ trung họ vẫn thu hút với sự tự tin. Đàn bà hấp dẫn thường chỉ chọn trang phục dù kín đáo nhưng vẫn gợi được nét đẹp riêng biệt. Với đàn ông, nét đẹp kín đáo đó lại khơi gợi hơn hết.

Và một người đàn bà đẹp bất chấp thời gian luôn tự tin với những gì mình có. Không có thứ trang sức nào rực rỡ hơn thần thái tự tin của phụ nữ. Khi biết mình là ai, muốn gì và cần gì, phụ nữ luôn tạo được sự khác biệt trong mắt người khác.

Phụ nữ khi có trải nghiệm, thấu hiểu bản thân sẽ càng biết làm tôn lên cái chất của riêng mình. Vì thế, đôi khi đàn bà 30, 40 dù ăn mặc chẳng thể bắt mắt như phụ nữ 20 nhưng vẫn đầy sức hút trong mắt đàn ông.

Suy nghĩ tích cực

Sức hấp dẫn của phụ nữ không chỉ ở ngoại hình, mà còn từ suy nghĩ và cách sống. Một người phụ nữ lạc quan có sức công phá trái tim đàn ông nhiều nhất. Bởi chỉ khi có sức mạnh từ ý chí, nội hàm quật khởi, phụ nữ mới giữ được suy nghĩ tích cực dù trong bất kì trường hợp nào.

Năng lượng tích cực còn thể hiện ở cách phụ nữ tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống. Dù là đang mệt mỏi hay buồn phiền, cũng đừng chỉ biết trông cậy vào đàn ông. Một người phụ nữ đẹp từ nội tâm luôn không ngừng tìm kiếm năng lượng tích cực. Một tâm hồn lạc quan sẽ tạo nên một dung mạo ưa nhìn.

Người đàn bà bản lĩnh, can đảm đối mặt với cuộc đời luôn thu hút trong mắt đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ai cũng thích phụ nữ tích cực, lạc quan. Họ xem đó là một nét thu hút khó cưỡng, như không thể từ chối được năng lượng tích cực, cảm giác thoải mái khi ở bên cạnh người phụ nữ này.

Vì thế, phụ nữ hãy học cách giữ tâm thế bình thản, điềm đạm trước mọi khó khăn trong cuộc sống. Người đàn bà bản lĩnh, can đảm đối mặt với cuộc đời luôn thu hút trong mắt đàn ông.

Nét duyên bí ẩn

Nhiều người phụ nữ không hề có vẻ đẹp trời sinh, nhưng vẫn khiến đàn ông khó quên. Họ có nét duyên tiềm tàng đầy bí ẩn. Đó là nét duyên ngầm mà chỉ cần quen biết lâu ngày, đàn ông liền thấy say mê. Cũng từ nét thu hút "ẩn" ấy, đàn ông càng nhìn càng thấy đẹp.

Nét duyên ngầm giữ phụ nữ dù bao năm tháng vẫn muốn đàn ông chinh phục, chiếm giữ không rời - Ảnh minh họa: Internet

Nét duyên ngầm của phụ nữ tổng hợp nhiều yếu tố. Đó là cách hành xử tinh tế của phụ nữ trước đàn ông, hay chỉ đơn giản là cách vén tóc, giữ váy nữ tính yêu kiều. Hoặc có thể là một tâm hồn giàu thiện lương và bao dung. Những nét duyên ngầm ấy giữ phụ nữ dù bao năm tháng vẫn muốn đàn ông chinh phục, chiếm giữ không rời.