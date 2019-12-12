5 'vũ khí' lợi hại của người phụ nữ quyến rũ nhất

Phụ nữ yêu 12/12/2019 05:16

Thật ra, phụ nữ sinh ra đôi khi không có sẵn sức hấp dẫn với đàn ông. Một người phụ nữ quyến rũ trong mắt đàn ông là nhờ 5 thứ “vũ khí” đăc biệt lợi hại này.

Một người phụ nữ quyến rũ trong mắt đàn ông là nhờ 5 thứ “vũ khí” đăc biệt lợi hại này.

Biết cách khoe ưu điểm cơ thể

Một người đàn bà thông minh không cần bản thân hoàn hảo trời sinh, vì luôn biết cách khéo léo khoe ưu điểm cơ thể. Chỉ cần một điểm nhấn trên cơ thể, như chân thon gọn, eo nhỏ, hay xương quai xanh quyến rũ, họ sẽ chọn trang phục tập trung khoe nét đẹp duy nhất đó.

Đàn ông có thể vì một bờ vai được khoe thu hút mà dừng mắt thật lâu ở một người phụ nữ. Điều đó thu hút bản năng quan sát của đàn ông, và họ cần sự hấp dẫn ban đầu đó để thấy hứng thú với người phụ nữ đối diện.

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Một người phụ nữ thông minh không cần bản thân hoàn hảo trời sinh, vì luôn biết cách khéo léo khoe ưu điểm cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh việc khoe ưu điểm, phụ nữ đồng thời cũng tìm cách che đi những khuyết điểm trên cơ thể. Kỳ thực, bạn không cần quá hoàn hảo mới có thể nổi bật, chỉ cần biết rõ ưu thế của bản thân.

Giữ thế giới quan tích cực

Không dễ để phụ nữ luôn giữ được một thế giới quan tích cực. Trái tim của một người phụ nữ lạc quan luôn có sức hút mãnh liệt, vì nó chứa thứ năng lượng tích cực được hình thành trong một quá trình dài tích góp.

Đàn ông luôn ấn tượng và muốn chiếm giữ kiểu phụ nữ giữ được thái độ tích cực. Vì kiểu phụ nữ này thường có nội lực mạnh mẽ. Ở bên cạnh họ, đàn ông cảm thấy vừa thoải mái, dễ chịu, vừa có sự nể trọng nhất định.

Dùng nụ cười để làm trang sức

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Phụ nữ luôn giữ được nụ cười tỏa sáng và rực rỡ nhất thường để lại ấn tượng khó quên trong mắt đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ luôn giữ được nụ cười tỏa sáng và rực rỡ nhất thường để lại ấn tượng khó quên trong mắt đàn ông. Nhiều người phụ nữ có dung mạo không quá xuất sắc, nhưng luôn biết dùng nụ cười để làm thứ trang sức nổi bật nhất. Bằng cách chăm chút đôi môi, hàm răng và phong thái, kiểu cách khi cười, họ có thể khắc sâu hình ảnh vui vẻ của mình vào trái tim của đàn ông.

Giữ thần thái riêng biệt

Phụ nữ đẹp thì nhiều nhưng phụ nữ thần thái thì vô cùng hiếm. Đàn ông có thể thích đàn bà đẹp, nhưng lại si mê khó quên đàn bà khí chất. Mỗi người phụ nữ thần thái đều quyến rũ bởi khí chất riêng biệt. Đây là loại khí chất được tạo nên từ cách hành xử, từ nội tâm đến vẻ bề ngoài riêng biệt. Không lẫn vào đâu, thần thái thể hiện cá tính của phụ nữ luôn có sức hút đặc biệt với người khác, đặc biệt là với đàn ông.

Để tạo được thần thái riêng biệt, phụ nữ phải hiểu rõ bản thân và không ngừng tập trung đầu tư vào chính mình.

Không quên 2 thứ đặc quyền sức hút của phụ nữ: son và giày cao gót

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Giày cao gót cũng là điểm nhấn hấp dẫn của phụ nữ quyến rũ trong mắt đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

2 đặc quyền quyến rũ của phụ nữ là son và giày cao gót. Mỗi người phụ nữ nên có một cây son yêu thích, để tự làm đẹp bản thân và tự tin khi bước ra ngoài. Nếu vui, son giúp mình đẹp hơn. Nếu buồn, có thể dùng son để làm mình tươi tắn hơn. Son môi cũng làm tôn lên cá tính riêng của phụ nữ.

Giày cao gót cũng là điểm nhấn hấp dẫn của phụ nữ quyến rũ trong mắt đàn ông. Theo nghiên cứu, đàn ông dễ bị chinh phục bởi vóc dáng di chuyển của phụ nữ khi mang giày cao gót. Bên cạnh đó, giày cao gót cũng giúp phụ nữ thấy tự tin hơn, thể hiện sự thướt tha trong dáng đi, tạo ưu thế chiều cao như mong muốn.

Đàn ông ‘chết đi sống lại’ vì 7 khoảnh khắc quyến rũ ở phụ nữ

Đàn ông ‘chết đi sống lại’ vì 7 khoảnh khắc quyến rũ ở phụ nữ

Đàn ông có định nghĩa về phụ nữ quyến rũ khác nhau. Và đôi khi, chỉ một khoảnh khắc vô thức của bạn cũng đã in sâu vào tâm trí của đàn ông. Nhẹ nhàng, tự nhiên và bạn hoàn toàn không ngờ tới…

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