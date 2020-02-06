Lòng chung thủy của đàn ông chỉ tồn tại khi phụ nữ giữ được 3 điều này

Phụ nữ yêu 06/02/2020 05:24

Muốn giữ đàn ông chung thủy cả đời, phụ nữ phải giữ bằng được 3 điều quan trọng này. Bạn có thể hy sinh vì tình yêu, nhưng một lần cũng đừng hy sinh những điều này.

Muốn giữ đàn ông chung thủy cả đời, phụ nữ phải giữ bằng được 3 điều quan trọng này.

Tiền

Phụ nữ có tiền, đàn ông tốt tự tìm đến. Nếu bạn kiếm được tiền, bạn sẽ có sự kiêu hãnh và độc lập. Nếu bạn có tiền, bạn sẽ có chính kiến, sự nghiệp và những mục tiêu riêng. Tiền có thể giúp phụ nữ trẻ hơn, giá trị, giàu có và đầy tự tin hơn. Đồng tiền bạn kiếm được sẽ thể hiện đẳng cấp và giá trị của bản thân trong mắt người khác. Đứng trước một người phụ nữ biết kiếm tiền, không ngừng cố gắng để có một cuộc sống tốt hơn, đàn ông không chỉ tôn trọng mà còn bị thu hút.

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Với phụ nữ, tiền cứ nhiều thì vẫn cứ trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Với phụ nữ, tiền cứ nhiều thì vẫn cứ trẻ. Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không có tiền để làm đẹp. Không có phụ nữ kém thu hút, chỉ có phụ nữ không biết dùng tiền để đầu tư vào bản thân. Đàn ông thì yêu bằng mắt, còn phụ nữ có tiền thì không thể xấu.

Vì thế, nếu muốn đàn ông một lòng với bạn, hãy độc lập tài chính. Đó là cách để bản thân nhàn hạ không khổ cực, cũng là để đàn ông ngày một nể trọng và yêu thương bạn.

Yêu quý bản thân

Phụ nữ biết yêu quý cơ thể của mình sẽ không bao giờ khiến chồng phải chán. Vì yêu quý nên chăm chút, giữ gìn, luôn làm mới và không thể mờ nhạt. Đàn ông yêu bằng tim, nhưng thích nhìn bằng mắt. Còn phụ nữ không quan trọng bao nhiêu tuổi, mà là giữ được cơ thể khỏe mạnh như bao nhiêu tuổi.

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Phụ nữ biết quý trọng bản thân sẽ không yêu và hy sinh quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ biết quý trọng bản thân sẽ không yêu và hy sinh quá nhiều. Họ không để tình yêu hay đàn ông làm ảnh hưởng đến “phong độ”. Nếu trước khi yêu họ xinh thế nào thì sau khi yêu cũng chỉ có thể đẹp hơn. Nếu trước khi lấy chồng họ ưu tú ra sao thì sau khi lấy chồng cũng vẫn giữ mình tài giỏi như thế. Nếu trước khi có đàn ông họ tập trung vào bản thân nhiều thì sau khi có đàn ông cũng không lơ là quý trọng chính mình.

Và vì yêu bản thân đầu tiên nên đàn bà thông minh càng khiến mình tốt hơn, đẹp hơn. Thế thì đàn ông chỉ càng phải nghĩ cách để giữ họ chặt hơn.

Sự bí ẩn

Đàn ông là sinh vật thích khám phá, nghiện cái mới, và bị thu hút bởi những điều bí ẩn. Một người đàn bà quyến rũ nhất với đàn ông thường có những điểm bí ẩn. Bí ẩn không có nghĩa là xa cách, là giấu giếm. Sự bí ẩn của phụ nữ là ở những ranh giới không để đàn ông chạm vào. Có những điều không cần phải nói, có những thứ giữ cho riêng mình, và có những lúc tận hưởng không gian riêng. Sự bí ẩn còn là cách phụ nữ giữ bản thân luôn mới mẻ, để đàn ông phải tìm tòi không ngừng.

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Muốn giữ đàn ông chung thủy cả đời, phụ nữ đừng tập trung vào họ - Ảnh minh họa: Internet

Muốn giữ đàn ông chung thủy cả đời, phụ nữ đừng tập trung vào họ. Ngược lại, hãy tập trung vào chính mình đầu tiên. Ai cũng thích những điều mới mẻ, hấp dẫn. Vậy thì hãy biến mình trở thành người phụ nữ quyến rũ, làm mới bản thân. Nhưng hãy nhớ, bạn xinh đẹp, hấp dẫn là để chính mình tự tin và có thần thái. Khi ấy, đàn ông sẽ tự khắc biết cách giữ lấy bạn, tự nguyện chung thủy cả đời không lay chuyển.

Có 3 ‘người tình’ phụ nữ nhất định đừng buông tay, phải giữ đến già mới thôi

Có 3 ‘người tình’ phụ nữ nhất định đừng buông tay, phải giữ đến già mới thôi

Một người phụ nữ thông minh sẽ luôn quý trọng, nâng niu để giữ chặt 3 “người tình” này ở bên cả đời. Bởi khi có "họ", cuộc đời của phụ nữ sẽ dễ dàng hơn.

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