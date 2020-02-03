Có 3 ‘người tình’ phụ nữ nhất định đừng buông tay, phải giữ đến già mới thôi

Kỳ thực, nếu không đủ sức khỏe thì dù là người lắm tiền nhiều của cũng không hiểu hết được ý nghĩa của cuộc sống. Vậy mà lại có nhiều người tình nguyện đánh đổi sức khỏe để có tiền, một thứ chỉ là vật ngoài thân không thể mua được sinh mệnh.

Người phụ nữ thông minh sẽ biết đây là 3 “người tình” quan trọng nhất trong đời, vì thế mà nắm chặt không buông.

Phụ nữ cần tiền, cần nhan sắc, cần tình yêu, nhưng cần nhất là sức khỏe. Không có giá trị nào ở đời đủ lớn để ngang bằng với sức khỏe. Khỏe trước đã, bạn mới có sức kiếm tiền, làm đẹp , yêu thương và hạnh phúc.

Bài học lớn nhất con người phải thấu đáo ngay từ khi còn trẻ chính là chúng ta có thể nghèo, cô đơn, thiếu thốn nhiều thứ nhưng có một điều nhất định phải có, chính là sức khỏe. Vì chỉ khi có sức khỏe, ta mới có thể cố gắng nỗ lực chứng minh bản thân, hay làm lại từ đầu. Và khi không có sức khỏe thì việc gì cũng không thể làm.

Trong đời con người, khoản đầu tư sinh lời nhiều nhất chính là đầu tư vào sức khỏe. Chỉ có người ngu dại mới dùng sức khỏe để mua vật chất, tiền tài hay nhan sắc.

Người tình thứ hai là "bình an"

Với phụ nữ, bình yên là niềm hạnh phúc lớn nhất. Sinh mệnh mỏng manh, cuộc đời bão tố. Chỉ khi có được bình yên trong lòng, phụ nữ mới thấu hiểu ý nghĩa thật sự của cuộc sống. Và nếu không có hai chữ bình yên, mọi hy vọng cũng khó thành hiện thực.

Với phụ nữ, bình yên là niềm hạnh phúc lớn nhất - Ảnh minh họa: Internet

Đời này, bạn không thể một tay thay đổi cuộc sống, chỉ có thể chọn cách chăm sóc bản thân để giữ gìn bình yên cho chính mình. Chỉ như vậy bạn mới bảo vệ được bản thân và những người xung quanh.

Phụ nữ không hơn nhau tấm chồng, tiền bạc, hay địa vị, mà hơn nhau chữ an trong lòng. Người đàn bà hạnh phúc nhất là người nắm được bình yên. Người phụ nữ bất hạnh nhất là người dẫu bề ngoài đủ đầy nhưng trong lòng lại đầy sóng gió. Tâm yên thì mọi sự mới lành, lòng yên thì hạnh phúc mới tìm tới.

Người tình có tên “niềm vui”

Không ít người mỗi ngày đều đày ải bản thân vào khổ đau, buồn phiền. Niềm vui thật ra dễ tìm nhưng lại khó giữ, dễ nắm bắt nhưng khó nhận biết. Đời người khổ là vì không ưu ái để tìm niềm vui cho chính mình.

Tâm thế sẽ quyết định vận mệnh của con người - Ảnh minh họa: Internet

Niềm vui là có người thấu hiểu bên cạnh, có người đồng hành cảm thông, có người quý có người thương. Không cần danh vọng cao sang, tiền tài chất đầy, niềm vui đến từ những điều đơn giản nhất. Và khi có niềm vui nho nhỏ, bạn sẽ càng có thêm may mắn và những niềm vui lớn hơn. Người phụ nữ thông minh luôn hiểu tâm thế sẽ quyết định vận mệnh của con người.

Hãy nhớ, đời người mong manh, buồn cũng hết một ngày, mà vui cũng trôi qua một ngày, thế thì hãy chọn niềm vui để đối mặt với cuộc sống.