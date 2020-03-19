Nắm giữ 9 điểm yếu này, phụ nữ có đuổi đàn ông cũng chẳng dám rời

Phụ nữ yêu 19/03/2020 05:01

Nắm được những điểm yếu đặc biệt này, phụ nữ có chiêu giữ đàn ông độc nhất vô nhị. Dù bạn có đuổi đàn ông cũng chẳng dám rời nửa bước.

Đàn ông có những điểm yếu không để ai biết. Phụ nữ có thể nắm bắt những điểm này để giữ đàn ông tự nguyện không dám rời.

Thể diện quan trọng hơn mọi thứ

Đa số đàn ông đều coi tự tôn là điều quan trọng nhất, cũng là điểm yếu “chí mạng”. Họ thích những lời tán thưởng, công nhận, thích thể hiện sức mạnh và sự hiểu biết. Dù vậy, họ muốn nghe những lời ngợi khen chân thành, hơn là giả tạo.

Nếu bạn yêu một người đàn ông, đừng bao giờ để anh ấy mất mặt trước người khác. Đừng để người khác thấy anh ấy kém cỏi về khả năng tài chính, sinh lý, hay hiểu biết. Đừng tổn thương lòng tự trọng của đàn ông, nếu không muốn tình cảm của họ dành cho bạn cũng cạn sạch.

Đàn ông cũng thích làm đẹp như phụ nữ

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Nếu bạn muốn lấy lòng đàn ông, đừng quên khen ngợi vẻ bề ngoài của họ - Ảnh minh họa: Internet

Dù rằng nhiều người đàn ông thở than phụ nữ làm đẹp quá phức tạp, tốn kém. Nhưng thực tế, đàn ông cũng thích làm đẹp. Họ muốn có bề ngoài hoàn hảo hơn để thu hút phụ nữ. Họ cũng để ý đến trang phục, kiểu tóc hợp thời để trông nam tính hơn. Và rõ ràng, nhiều đàn ông còn sử dụng nước hoa, sữa tắm có mùi hương hấp dẫn phụ nữ.

Nếu bạn muốn lấy lòng đàn ông, đừng quên khen ngợi vẻ bề ngoài của họ.

Đàn ông cần không gian riêng

Muốn giữ chồng, bạn phải cho anh ấy đủ không gian riêng. Theo kết quả nghiên cứu, đàn ông cần nhiều không gian riêng hơn phụ nữ. Dù họ có yêu nhiều thế nào thì cũng cần tự do và thoải mái riêng.

Đàn ông giữ nỗi buồn, tổn thương trong lòng

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Nếu bạn thấy đàn ông mệt mỏi, có dáng vẻ không giống ngày thường, thì hãy quan tâm đến họ nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông hầu như không bao giờ khóc trước mặt phụ nữ. Họ thường giữ những chuyện buồn phiền trong lòng. Vì thế, nếu bạn thấy đàn ông mệt mỏi, có dáng vẻ không giống ngày thường, thì hãy quan tâm đến họ nhiều hơn. Đôi khi, điều đàn ông cần chỉ là được bạn lắng nghe, hỏi han và động viên.

Đàn ông cho rằng bản thân phải luôn mạnh mẽ

Từ khi sinh ra, gia đình và xã hội luôn giáo dục đàn ông là phái mạnh, phải kiên cường gánh vác trách nhiệm gia đình, chăm lo cho vợ con sau này. Đàn ông được dạy không được yếu đuối, không được bỏ cuộc và rơi nước mắt.

Do đó, nhiều người luôn tỏ ra bản thân kiên cường, nhưng thật ra cũng có lúc yếu đuối cần một điểm tựa. Vì thế, họ cần một người bạn đời thấu hiểu, bao dung, cho họ sức mạnh khi mệt mỏi, chán chường.

Đàn ông hoàn toàn tự ti khi không có tiền

Đàn ông coi đồng tiền là sức mạnh, là phương tiện thể hiện khả năng của bản thân trong công việc và xã hội. Nếu không có được quyền chủ động sử dụng tiền, đàn ông sẽ khó giữ hoài bão, phấn đấu.

Vì thế, nếu bạn là người vợ, hãy cho đàn ông quyền tự do tài chính nhất định. Và nếu có lúc anh ấy mất việc, chưa có khả năng kiếm tiền, hãy động viên nhiều hơn, đừng chì chiết, tạo áp lực.

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Vì thế, nếu bạn là người vợ, hãy cho đàn ông quyền tự do tài chính nhất định - Ảnh minh họa: Internet

Nơi thư giãn nhất của đàn ông là trên giường

Đây là kết quả từ cuộc khảo sát về đàn ông. Một chiếc giường đủ rộng, đủ ấm sẽ cho đàn ông cảm giác thư giãn và thoải mái. Kỳ thực, đàn ông cũng có khi lười biếng thích nằm nghỉ như thế, dù họ có mạnh mẽ thế nào ở xã hội.

Đàn ông cực kì sợ bị chê kém cỏi

Lòng tự trọng của đàn ông rất cao, dù là trong chuyện gì cũng không ngừng nỗ lực để được công nhận. Vì thế, đừng vội chê họ kém cỏi khi họ đã cố gắng rất nhiều. Hãy động viên, là chỗ dựa vững chắc để hỗ trợ đàn ông nhiều hơn. Có được động lực lớn, đàn ông sẽ dễ thành công hơn.

Đàn ông yêu thật lòng thường khó bày tỏ lời yêu

Muốn giữ đàn ông, hãy hiểu cách họ thể hiện tình yêu với bạn. Trong tình yêu, phụ nữ luôn thích lãng mạn. Ngược lại, đàn ông càng yêu thật lòng càng có những suy nghĩ thực tế bằng hành động. Họ sẽ khó bày tỏ bằng những lời nói ngọt ngào, sến súa. Vì thế, nếu anh ấy thể hiện bằng những gì chân thành và tự nhiên nhất, hãy hiểu rằng anh ấy thật sự quý trọng bạn.

4 điều đàn ông sợ mất nhất nhưng không bao giờ hé nửa lời với ai

4 điều đàn ông sợ mất nhất nhưng không bao giờ hé nửa lời với ai

Đây là những điều đàn ông sợ mất nhất, nhưng cũng là những điều đàn ông muốn có nhiều nhất. Một người vợ thông minh sẽ luôn giúp chồng giữ những điều này thật tốt.

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