5 cái ‘không’ khiến đàn ông từ yêu vợ tha thiết trở nên chán vợ ê chề

Phụ nữ yêu 16/03/2020 05:20

Quả thật, giữ đàn ông không hề khó, chỉ cần bạn chân thành cho đàn ông những gì họ cần. Khiến đàn ông yêu bạn không bao giờ chán cũng chẳng khó, chỉ cần bạn đừng để những chữ "không" này tồn tại trong hôn nhân.

Muốn giữ đàn ông, phụ nữ đừng bao giờ để những chữ "không" này tồn tại trong hôn nhân.

Không được lắng nghe

Đàn ông dù là sinh vật mang dòng máu mạnh mẽ từ khi sinh ra, nhưng họ cũng muốn được lắng nghe, sẻ chia. Thậm chí đó còn là nhu cầu không thể thiếu của đàn ông trong một mối quan hệ. Họ chỉ muốn được thấu hiểu, dù họ làm chưa tốt, dù họ thất bại. Họ muốn được lắng nghe, dù người ngoài không tin lời họ nói, dù họ là người kiệm lời ít chia sẻ. Vì thật sự, đàn ông chỉ muốn tìm một người phụ nữ luôn tin tưởng, ở bên họ vô điều kiện.

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Thứ mài mòn đi tình cảm của đàn ông nhiều nhất là cảm giác không được phụ nữ thấu hiểu - Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, trong tình yêu hay hôn nhân, dù đàn ông ban đầu có yêu nhiều thế nào mà không được lắng nghe, được hiểu thì cũng có lúc chán chê đối phương. Thứ mài mòn đi tình cảm của đàn ông nhiều nhất là cảm giác không được phụ nữ thấu hiểu.

Đời sống vợ chồng không đổi mới

Đàn ông luôn thích khám phá cái mới, họ yêu thích sự mới mẻ. Ngay cả trong tình yêu, họ cũng không thích cảm giác quá yên bình, quá quen thuộc. Đặc biệt là trong đời sống tình dục, đàn ông muốn trải nghiệm những cái mới với đối phương. Họ cho đó là cách giữ tình cảm vợ chồng, giữ tình yêu không nguội tắt.

Vì thế, nếu phụ nữ muốn giữ chồng, nên đổi mới đời sống vợ chồng. Từ cách thức, đến không gian, cách bày tỏ thể hiện với nhau cũng nên có sự đổi mới.

Về nhà không thấy không khí gia đình

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Vì thế, phụ nữ đừng cho đàn ông cảm giác sợ về nhà - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông cưới vợ để có một gia đình thật sự. Họ thích cảm giác về nhà có mùi cơm gia đình. Họ thích cảm giác yên bình khi có vợ lắng nghe sau một ngày làm mỏi mệt. Họ thích cảm giác thoải mái khi nhà là nơi để về, để nghỉ ngơi.

Vì thế, phụ nữ đừng cho đàn ông cảm giác sợ về nhà. Đừng chỉ đợi họ về là càm ràm. Đừng nấu cho chồng những món ăn sơ sài tạm bợ. Đừng mang mệt mỏi trong công việc về nhà mà khiến gia đình căng thẳng. Cách giữ đàn ông không chán gia đình là để họ luôn muốn về nhà, luôn nhớ hương vị gia đình.

Không có tiếng nói trong gia đình

Đàn ông có nhu cầu khẳng định vai trò của mình trong gia đình. Đối với họ, đó là một phần của sĩ diện, tự trọng. Vì thế, nếu không có tiếng nói trong nhà, không được vợ con tôn trọng, không được quyết định những gì to tát, họ sẽ thấy bị tổn thương.

Nhiều người đàn ông ngoại tình chỉ vì không được làm người đàn ông đích thực trong gia đình. Họ có nhu cầu nam tính được thể hiện bản thân, nên phải tìm người phụ nữ khác để xem trọng họ hơn.

Không có được tình yêu lớn nhất từ vợ

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Quả thật, giữ đàn ông không hề khó, chỉ cần bạn chân thành cho đàn ông những gì họ cần - Ảnh minh họa: Internet

Đây là điều đàn ông dễ chán nhất. Dù yêu, hy sinh và cho đi nhiều đến mấy, đàn ông cũng muốn được nhận tình cảm tương tự từ vợ. Họ sẽ không thể chấp nhận chuyện vợ không yêu họ nhiều như họ thương vợ. Họ sẽ dần thấy chán nản, mệt mỏi khi vợ không đáp lại tình cảm, hoặc quá vô tâm.

Quả thật, giữ đàn ông không hề khó, chỉ cần bạn chân thành cho đàn ông những gì họ cần. Khiến đàn ông yêu bạn không bao giờ chán cũng chẳng khó, chỉ cần bạn luôn biết cách giữ tình yêu như thưở ban đầu.

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