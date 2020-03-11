Đàn bà trong hôn nhân: Người khóc thành tiếng, kẻ nuốt nước mắt vào trong

Phụ nữ yêu 11/03/2020 05:18

Quả thật, phụ nữ lấy chồng rồi mới biết độc thân sướng nhường nào. Nước mắt dành cho tất cả phụ nữ, người khóc thành tiếng, kẻ nuốt vào trong.

Khi phụ nữ lấy chồng, người vợ nào cũng từng khóc, chỉ khác nhau là người để nước mắt rơi, người nuốt ngược vào trong.

Nhiều người phụ nữ giỏi chịu đựng, hoặc có lẽ họ chẳng muốn ai thấy dáng vẻ yếu đuối của mình khi khóc. Vì nếu họ mạnh mẽ đã chẳng ai đoái hoài, thì khi yếu đuối còn đợi ai cảm thông? Vậy thì thà một mình im lặng, để nước mắt chảy ngược vào trong. Kỳ thực, người phụ nữ khóc lóc chưa chắc mang nhiều tổn thương bằng người giữ im lặng đến cùng. Bởi im lặng mới là nỗi đau lớn nhất của phụ nữ, không thể khóc mới là lúc phụ nữ tuyệt vọng và bất lực nhất.

phu nu lay chong 1
Đằng sau mỗi ngôi nhà đều có một người đàn bà đang khóc, chỉ là họ có để chồng thấy hay không - Ảnh minh họa: Internet

Đằng sau mỗi ngôi nhà đều có một người đàn bà đang khóc, chỉ là họ có để chồng thấy hay không. Nếu đàn ông không thể thấy thì có nghĩa là đã chẳng cho vợ đủ tưởng tin và an toàn. Vì đàn bà dù mạnh mẽ thế nào cũng muốn khi rơi nước mắt được chồng cho bờ vai tựa vào, nghe vài câu ủi an đơn giản. Nhưng nếu họ chọn khóc một mình, đem hết nước mắt cất giấu vào trong, thì có lẽ đã chịu đựng quá nhiều, đã cô đơn quá lâu.

Đàn bà càng bước vào hôn nhân lâu năm càng có những ngày buồn chẳng thể nói nên lời. Có lẽ họ đã đủ thất vọng về những gì cho đi lại chưa từng được nhận lại. Họ đã đủ can trường để nhận ra hóa ra bản thân cô đơn nhường nào. Họ đã lạc lõng quá lâu để mệt mỏi với nỗ lực và cố gắng không ngừng. Họ đã bơ vơ quá nhiều ngày để nhớ một lần được vỗ về sẻ chia.

phu nu lay chong 2
Kỳ thực, đàn bà dẫu gai góc, kiên cường đến đâu cũng có lúc lòng chứa đầy vụn vỡ - Ảnh minh họa: Internet

Kỳ thực, đàn bà dẫu gai góc, kiên cường đến đâu cũng có lúc lòng chứa đầy vụn vỡ. Đàn bà hay cười hóa ra không phải vì vui, mà là vì đã từng khóc một mình. Vì không còn có thể dùng nước mắt để nói lên nỗi đau bị phản bội, thì chỉ còn có thể cười mà tự ủi an bản thân, cười để đáp lại những đắng cay trước mắt.

Đàn bà khi làm vợ, làm mẹ, làm con dâu, có ai lại chưa từng khóc? Nước mắt đều chia đều cho đàn bà khi bước vào hôn nhân. Mỗi người sẽ khóc vì một nỗi niềm riêng. Người nặng gánh gia đình chồng, người khổ vì chồng vô tâm, người ngược xuôi để tìm một mụn con, người bị cơm áo gạo tiền đè đến ngạt thở… Có giống nhau chắc là đàn bà khi lấy chồng chẳng ai còn ngây thơ khóc cười. Ai cũng hiểu rằng nước mắt mặn nhất chẳng phải khi khóc thành tiếng.

Bởi thế, đừng thấy đàn bà cười nhiều lại cho rằng họ chưa từng biết khóc, biết tổn thương. Mỗi người đàn bà hạnh phúc đều từng khổ đau, yếu đuối, thậm chí là bất lực tuyệt vọng. Chỉ khi biết qua tổn thương, đàn bà mới tìm được bình yên không cần bám dựa vào ai, không cần ai ban phát ơn tình.

phu nu lay chong 3
Quả thật, đàn bà lấy chồng rồi mới biết độc thân sướng nhường nào - Ảnh minh họa: Internet

Quả thật, phụ nữ lấy chồng rồi mới biết độc thân sướng nhường nào. Nhưng đời người chính là như thế, phải đi qua tháng năm, phải lấy chồng, phải có một gia đình. Sướng hay khổ của đàn bà cũng một phần do bản thân quyết định. Đàn bà sống phải mạnh mẽ, nhưng đừng làm người đàn bà kiên cường nhưng không hạnh phúc. Cái nào buông được thì đừng giữ, chuyện gì không vui cũng đừng nặng lòng quá lâu.

Đàn bà dẫu bước vào hôn nhân có ngần nào gông xiềng, khuôn khổ cũng hãy như một loài xương rồng vẫn nở hoa, vẫn xinh đẹp, vẫn không cho ai có quyền tổn thương mình.

Không bao giờ thú nhận những điều này, đàn ông đích thực yêu thương vợ nhất

Không bao giờ thú nhận những điều này, đàn ông đích thực yêu thương vợ nhất

Phụ nữ lấy được người đàn ông thương vợ thì cả đời dù không giàu có vẫn an yên. Bởi phụ nữ hơn nhau ở chân tình của người chồng trân quý, bảo bọc vợ cả đời.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng vô tâm đàn bà lấy chồng đàn bà khóc

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 5 giờ 34 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 5 giờ 49 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 19 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 7 giờ 20 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 29 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 29 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này