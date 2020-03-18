4 điều đàn ông sợ mất nhất nhưng không bao giờ hé nửa lời với ai

Phụ nữ yêu 18/03/2020 05:14

Đây là những điều đàn ông sợ mất nhất, nhưng cũng là những điều đàn ông muốn có nhiều nhất. Một người vợ thông minh sẽ luôn giúp chồng giữ những điều này thật tốt.

Đây là những điều đàn ông sợ mất nhất, nhưng không bao giờ nói ra. 

Mất mặt

Điều đàn ông  thấy sợ nhất là mất mặt, mất thể diện trước người khác. Họ không muốn người khác xem thường, đánh giá thấp. Lòng tự trọng của đàn ông cực kì cao, đặc biệt là trong những chuyện liên quan đến thể diện. Nếu bạn muốn lấy lòng đàn ông, hãy cho họ thể diện đầu tiên. Nếu bạn muốn thân thiết với đàn ông, hãy tôn trọng họ trước. Và nếu muốn giữ đàn ông thật lâu bên mình, hãy để họ có cơ hội thể hiện bản thân nhiều nhất.

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Cái tôi của đàn ông luôn lớn, vì thế mà họ nhạy cảm trong những lời nói, hành động của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Cái tôi của đàn ông luôn lớn, vì thế họ nhạy cảm trong những lời nói, hành động của phụ nữ. Một người đàn bà thông minh sẽ biết cách cho đàn ông đủ thể diện để “lấy lòng” họ. Một người vợ thông minh sẽ biết cách “điều khiển” chồng khi cho chồng đủ cái tôi mà anh ấy cần.

Mất khả năng tài chính

Điều khiến đàn ông sợ thứ hai, là sợ không có tiền. Tiền bạc là một phần thể hiện địa vị, bản lĩnh, giá trị và tiếng nói của đàn ông trong gia đình và xã hội. Đàn ông kiếm được nhiều tiền sẽ chứng minh bản thân tài giỏi, có đầu óc, có chí cầu tiến. Đàn ông kiếm ít tiền sẽ thấy mình chưa đủ cố gắng, tự ti khi thiếu thốn. Đàn ông mất khả năng tài chính sẽ bị đánh giá là vô dụng, không có tương lai.

Trong gia đình, đàn ông cần khả năng tài chính để chứng minh bản lĩnh với vợ con, cho vợ con cuộc sống đủ đầy. Vì thế, nếu không thể là trụ cột tài chính trong nhà, đàn ông sẽ thấy bị tổn thương, tự ti so với vợ.

Mất vị thế làm chủ gia đình

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Trong mối quan hệ vợ chồng, đàn ông luôn muốn ở vị thế làm chủ gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Trong mối quan hệ vợ chồng, đàn ông luôn muốn ở vị thế làm chủ gia đình. Dù rằng họ vẫn đảm bảo sự công bằng trong hôn nhân, nhưng vị thế chủ chốt trong nhà vẫn thuộc về họ. Đó là nhu cầu được làm chủ gia đình, là trụ cột tài chính, vật chất và tinh thần cho người thân.

Một  người vợ thông minh sẽ cho chồng vị thế làm chủ gia đình. Họ để chồng quyết định những việc quan trọng. Họ cho chồng tiếng nói chủ chốt trong nhà. Và trước mặt người khác, họ sẵn sàng lùi về sau để chồng thể hiện đúng vị thế người đàn ông trong gia đình.

Đây là nhu cầu bất kì người chồng nào cũng muốn được đáp ứng.

Mất lòng tin

Với đàn ông, không có được lòng tin từ vợ, người thân hay bạn bè thân thiết là một điều tổn thương. Vì một người đàn ông bản lĩnh sẽ đủ sức khiến người mình quý trọng tin tưởng. Ngược lại, đàn ông kém cỏi chỉ đem đến cho người khác cảm giác nghi ngờ, không chắc chắn.

Điều đàn ông thấy sợ nhất là khi vợ hay người thân không còn tin họ. Họ cần lòng tin người thân để tạo động lực cho bản thân, để khẳng định mình có thể làm tốt một việc gì đó. Vì thế, nếu bạn muốn người đàn ông của mình ngày một mạnh mẽ và thành công hơn, hãy cho anh ấy lòng tin đầu tiên. Từ sự tin tưởng đó, đàn ông có thể làm được nhiều hơn những gì bạn nghĩ. Lòng tin từ người khác là chất xúc tác mạnh nhất để đàn ông trưởng thành và thành công hơn.

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Đây là những điều đàn ông sợ mất nhất, nhưng cũng là những điều đàn ông muốn có nhiều nhất - Ảnh minh họa: Internet

Đây là những điều đàn ông sợ mất nhất, nhưng cũng là những điều đàn ông muốn có nhiều nhất. Một người vợ thông minh sẽ luôn giúp chồng giữ những điều này thật tốt.

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