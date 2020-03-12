Đây là những lời nói dối “kinh điển” của phụ nữ. Đàn ông nghe thì nhất định đừng tin, thậm chí còn phải hiểu tường tận rốt cuộc phụ nữ đang muốn gì nhất.

Đàn ông tin những lời nói dối này của phụ nữ là dại. Đặc biệt, hãy biết đằng sau những câu nói này, phụ nữ rốt cuộc muốn gì nhất. “Em chẳng cần quà đâu” Phụ nữ là sinh vật phức tạp bậc nhất mà tạo hóa khó khăn lắm mới có thể tạo ra. Nhưng phụ nữ cũng dễ hiểu lắm, họ lúc nào cũng muốn được trân quý, yêu chiều, dù là bằng cách đơn giản nhất. Đặc biệt, phụ nữ luôn thích được tặng quà, dù là một cành bông hái vội họ cũng thích. Chỉ cần đó là tấm lòng của đàn ông, phụ nữ chắc chắn sẽ cảm động.

Phụ nữ khó hiểu thật, nhưng họ dễ mềm lòng, dễ cưng chiều cũng là thật - Ảnh minh họa: Internet Nếu bạn nghe phụ nữ nói rằng: “Em chẳng cần quà đâu” vào những dịp lễ, sinh nhật thì đừng vội tin. Đây rõ ràng là một lời nói dối nhưng cũng không có nghĩa là phụ nữ quan trọng vật chất. Họ đơn giản chỉ muốn bạn làm một điều gì đó đặc biệt cho họ vào hôm ấy. Bạn không cần chọn món quà thật đắt tiền, đôi khi chỉ cần vào bếp làm món họ thích, đến đón họ tan làm với một cành hồng chẳng bao nhiêu tiền. Phụ nữ khó hiểu thật, nhưng họ dễ mềm lòng, dễ cưng chiều cũng là thật. “Anh đúng, em sai rồi” Khi tranh cãi thì ai cũng khó kiềm cảm xúc thắng thua của bản thân. Nhưng nhiều người phụ nữ sẽ muốn kết thúc cuộc tranh luận bằng câu nói “Em sai rồi”. Nhưng bạn đừng bao giờ tin đây có nghĩa là họ nhận mình sai còn bạn đúng. Câu nói dối này có hai ý nghĩa, một là họ chỉ không muốn cãi nhau nữa. Hoặc là họ đang đợi bạn nhận sai, khi bạn rõ ràng đã không đúng. Vì thế, một người đàn ông khôn ngoan hãy xem xét tình hình mà hiểu người phụ nữ của bạn đang muốn gì.

“Anh cứ nhìn người khác đi, em chẳng ghen” Không có người phụ nữ nào mà không ghen khi bạn trai hay chồng của họ ngắm phụ nữ khác - Ảnh minh họa: Internet Không có người phụ nữ nào mà không ghen khi bạn trai hay chồng của họ ngắm phụ nữ khác. Đặc biệt là khi bạn ngắm người phụ nữ khác đẹp hơn, họ lại càng dữ dội. Chỉ là phụ nữ ít ai thừa nhận, và lời nói dối “em chẳng ghen” chỉ như đang “cảnh báo” bạn thôi. Câu nói dối đó có nghĩa khác là “Anh cứ nhìn đi, rồi biết tay em!”. Hoặc là, họ muốn bạn xấu hổ khi biết đã bị họ “bắt tại trận” khi đang nhìn người phụ nữ khác. “Em thích bạn của anh” Không phải người phụ nữ nào cũng ghét bạn của người yêu hay chồng. Quả thật, nhiều phụ nữ không hề thích bạn bè “rượu chè” của chồng. Dù rằng họ không thích, nhưng cũng sẽ không nói thẳng ra. Họ vẫn sẽ nói thích bạn của bạn, nhưng kèm theo đó là sẽ không thích nếu bạn đi uống rượu với những người đó. Họ vẫn chẳng thể hiện gì tiêu cực, nhưng chắc chắn bạn nên cẩn trọng. “Em không quan tâm anh làm được bao nhiêu tiền” Phụ nữ yêu bạn nhiều, không có nghĩa là họ không nghĩ về túi tiền của bạn - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ yêu bạn nhiều, không có nghĩa là họ không nghĩ về túi tiền của bạn. Với phụ nữ, tình yêu quan trọng thật, nhưng tài chính cũng là điều kiện không thể thiếu. Tình yêu sẽ không thể “sống” nổi nếu tiền bạc eo hẹp túng thiếu. Vì thế, một người đàn ông làm ra tiền, có vị trí trong công việc, xã hội sẽ cho phụ nữ cảm giác an toàn. Đàn ông đừng tin lời nói dối “Em không quan tâm anh kiếm bao nhiêu tiền” của phụ nữ. Hãy hiểu, đó là tín hiệu họ muốn bạn cố gắng nhiều hơn, cho họ cảm giác an toàn về vật chất cùng hãnh diện với người khác. Và nếu bạn là người đàn ông yêu chân thành, hãy cố gắng cho cô ấy cuộc sống không thiếu thốn chật vật.

Những câu nói giúp phụ nữ quý phái, khí chất và có 'đẳng cấp' riêng biệt Không tự dưng mà đàn ông thích phụ nữ khôn ngoan hay say mê phụ nữ quý phái. Vì những người phụ nữ như thế luôn có một khí chất nổi bật, một đẳng cấp riêng biệt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/5-cau-noi-doi-gai-bay-cua-phu-nu-dan-ong-tin-la-dai-khong-hieu-lai-cang-nguy-353387.html