Những câu nói giúp phụ nữ quý phái, khí chất và có 'đẳng cấp' riêng biệt

Phụ nữ yêu 09/03/2020 05:18

Không tự dưng mà đàn ông thích phụ nữ khôn ngoan hay say mê phụ nữ quý phái. Vì những người phụ nữ như thế luôn có một khí chất nổi bật, một đẳng cấp riêng biệt.

Người phụ nữ khôn ngoan luôn đặc biệt nằm lòng những câu nói này để làm kim chỉ nam trong cuộc đời.

1. Cuộc sống không vì bạn là phụ nữ mà lúc nào cũng ưu ái, nâng niu. Buồn vui đan xen, hạnh phúc cùng bất hạnh song hành. Bạn không thể chỉ khóc và trách số phận bất công, vì mọi chuyện cũng không thể thay đổi. Thay vì thế, hãy mỉm cười và tự cho mình thêm sức mạnh. Chỉ cần lạc quan hy vọng, thì ít ra trong lòng sẽ an yên.

2. Có những việc, những thứ trong đời bạn không cần thiết phải để tâm. Cứ gan lì làm lơ, cứ bất cần không để ý, lòng bạn sẽ không bị quấy nhiễu.

3. Người đi, đừng oán, người đến đừng mong đợi. Duyên phận là thứ không để đoán định, bạn chỉ có thể chấp nhận, không thể cưỡng cầu.

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 Hãy quan tâm và ưu ái đến bản thân nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

4. Một đời người vật đổi sao dời không kể hết. Bạn khỏe mạnh là thế nhưng ngày mai cũng có thể sẽ bệnh nặng. Bạn vui vẻ là vậy, nhưng cũng có thể gặp phải chuyện đau buồn. Vì thế, hãy quan tâm và ưu ái đến bản thân nhiều hơn.

5. Có hai thứ trên đời khó nhìn thấu nhất, là mặt trời và lòng người. Đừng cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người xung quanh. Một người đàn bà khí chất chỉ cần làm điều bản thân thích và muốn, sống không hổ thẹn với lòng đã là một điều chẳng dễ, cần gì phải để tâm đến người khác?

6. Niềm tin là thứ bạn tự tạo cho mình để gửi gắm đến người khác. Niềm tin vì người khác mà vụn vỡ thì hãy tin vào chính mình. Phụ nữ sống cần niềm tin, nhưng hãy thực tế khi đã tin sai người.

7. Người đàn bà quyến rũ nhất khi say mê trong thế giới công việc mình thích. Phụ nữ hấp dẫn nhất khi có tiền mua món mình thích, cho cha mẹ người thân cuộc sống không thiếu thốn. Và đàn bà thu hút nhất khi độc lập mà vẫn yếu mềm, kiên cường mà vẫn cần một chỗ dựa.

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Vì thế, nếu chỉ còn một mình thì chỉ nên sợ thiếu tiền, đừng sợ thiếu đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

8. Phụ nữ cần tình yêu, nhưng cần tiền hơn. Phụ nữ thiếu đàn ông không chết được, nhưng thiếu tiền chắc chắn khó sống. Vì thế, nếu chỉ còn một mình thì chỉ nên sợ thiếu tiền, đừng sợ thiếu đàn ông.

9. Đàn ông hay tình yêu chỉ nên là thứ trang sức trong đời phụ nữ. Trang sức còn đẹp còn sáng chói thì còn xứng đáng để đeo trên mình. Trang sức đã bạc màu bạc giá trị thì dẫu từng yêu thích đến mấy cũng đành vứt đi.

10. Đích đến của phụ nữ không phải là lấy được tấm chồng hiển hách, có một chỗ dựa vững vàng, mà là tìm cách sống sao để bản thân vui vẻ, yên bình.

11. Phụ nữ sinh ra đã thiệt thòi, đừng ép mình vào khuôn khổ từ miệng của người khác. Sống theo lời người khác thì chẳng khác gì bạn nhường cuộc đời của mình cho người khác sống?

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Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ không để ai chọn thay mình điều gì, và đã chọn thì sẽ tự chịu trách nhiệm đến cùng - Ảnh minh họa: Internet

12. Phụ nữ đến một độ tuổi sẽ phải lấy chồng. Hôn nhân như một trạm dừng để yên ổn, để hạnh phúc với một gia đình nhỏ. Nhưng nếu hôn nhân chỉ có sóng gió, khổ tâm, ê chề, thì đó không phải là trạm dừng của phụ nữ. Hãy rời đi khi tháng năm còn cho bạn đi tiếp, hãy bỏ qua một lần chọn sai để tìm kiếm một lựa chọn đúng hơn.

13. Chung quy, cuộc đời của phụ nữ chỉ chứa hai từ chọn và chịu. Đã chọn thì phải chịu, mà không chịu được thì phải chọn lại. Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ không để ai chọn thay mình điều gì, và đã chọn thì sẽ tự chịu trách nhiệm đến cùng.

Phụ nữ buông bỏ những điều này mới có thể có được hạnh phúc

Phụ nữ buông bỏ những điều này mới có thể có được hạnh phúc

Phụ nữ phải biết rằng tuổi tác càng lớn là điều không thể thay đổi. Điều bạn có thể làm chính là khiến bản thân sống ngày càng hạnh phúc mà muốn có được hạnh phúc hãy tập cách buông bỏ một vài thứ không cần thiết để nhẹ lòng.

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