12 lời khuyên dành cho phụ nữ, ai đọc xong cũng tiếc vì đã không biết sớm hơn!

1. Thay vì nghĩ cách tiết kiệm tiền bạn hãy nghĩ cách kiếm tiền. Đừng cất cả đống tiền trong nhà trong khi bạn hoàn toàn có thể dùng nó để đầu tư, khiến tiền đẻ ra tiền.

Nếu là phụ nữ thông minh bạn đừng bỏ qua bài viết này, bởi không chỉ giúp bạn có cuộc sống sung sướng, giàu nó mà nó còn là cẩm nang khiến bạn một đời hạnh phúc.

3. Dù người yêu có là đại gia đi chăng nữa thì phụ nữ có khí chất cũng không bao giờ chấp nhận sống bám. Thích cái gì họ sẽ nỗ lực kiếm tiền để mua, ngửa tay xin tiền người khác sẽ khiến mình trở nên rẻ rúng.

2. Khi liên tục gặp những điều không may, thay vì than vãn hay kêu khóc phụ nữ khôn ngoan sẽ cố gắng giữ bình tĩnh. Sau đấy, họ sẽ từng bước tháo gỡ từng khúc mắc, giải quyết từng vấn đề một.

4. Thay vì phí phạm thời gian cho công việc mình không thích, ngay hôm nay bạn hãy thay đổi công việc. Chỉ khi làm điều mình thích, theo đuổi ước mơ thì bạn mới có được thành công ở lĩnh vực ấy.

Việc cố duy trì mối quan hệ vô bổ chỉ khiến bạn mất thời gian - Ảnh minh họa: Internet

5. Hãy mạnh dạn từ bỏ những mối quan hệ vô bổ, từ mặt những kẻ xấu xa chuyên ném đá giấu tay và sống “hai mặt”. Việc phải cố tỏ ra bình thường, cố duy trì mối quan hệ chỉ khiến bạn thêm mệt mỏi, áp lực mà thôi.

6. Nếu một người phụ nữ nông cạn luôn muốn giành thế thượng phong, muốn giành phấn thắng trong mọi tranh luận thì phụ nữ từng trải dù không đồng thuận nhưng vẫn tôn trọng quan điểm của đối phương. Tôn trọng sự khác biệt là cách để chúng ta học cách trưởng thành.

7. Là phụ nữ, nhất định phải là người phụ nữ có giáo dục. Sau khi đã tốt nghiệp đại học, đừng ngừng đọc sách, đừng ngừng học nếu không bạn sẽ bị tụt hậu, trở nên vô vị.

8. Tất nhiên, phụ nữ thông minh hay nông cạn đều cần yêu thương chính mình, không ngừng làm đẹp. Nhưng bạn càng cần có khí chất, ôn nhu, điềm đạm và sự tinh tế trong đối nhân xử thế.

Bao dung được hãy cứ bao dung, đừng giữ những hờn giận trong quá khứ làm gì - Ảnh minh họa: Internet

9. Với đàn ông phản bội, bạn hoàn toàn có quyền đá phăng anh ta ra khỏi đời mình. Nhưng sau đấy, bạn đừng ôm oán hận trong lòng, cũng đừng đi kể xấu họ với thiên hạ. Bao dung được hãy cứ bao dung, đừng giữ những hờn giận trong quá khứ làm gì.

10. Bới móc lại chuyện cũ, mang lỗi lầm trong quá khứ ra đay nghiến người khác là việc làm không thể chấp nhận. Bạn càng dồn đối phương vào chân tường, càng làm họ tổn thương thì chính bạn cũng đang trở nên kém cỏi trong mắt người đời.

11. Phụ nữ dù lấy chồng, sinh con, bận rộn đến mấy cũng đừng quên cha mẹ ruột của mình. Một cuộc gọi hỏi thăm, những dịp về nhà hay những món quà nhỏ là cách thể hiện sự quan tâm, lòng hiếu thuận đơn giản, ý nghĩa nhất.

12. Dù yêu chồng thương con đến mấy phụ nữ cũng đừng quên sống đời mình. Chăm chỉ kiếm tiền, nỗ lực không ngừng để có thành công chốn công sở. Đấy mới là cách để bạn có một cuộc đời hạnh phúc, vững vàng trước mọi sóng gió.

Chỉ cần khắc cốt ghi tâm những lời đắt giá trên thì phụ nữ ắt có được những gì mình muốn, sống an yên, vui khỏe đến già.