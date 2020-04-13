4 dấu hiệu cho thấy đàn ông yêu thật lòng và muốn cưới bạn làm vợ!

Phụ nữ yêu 13/04/2020 16:30

Chỉ khi đàn ông yêu thật lòng, yêu đối phương hơn cả bản thân mình và muốn gắn bó trăm năm họ mới có những dấu hiệu rất đặc biệt này.

Dù đã yêu nhiền lần trước đấy nhưng chỉ khi đàn ông yêu thật lòng và muốn kết hôn với bạn thì chàng mới có những biểu hiện không thể chối cãi dưới đây.

dan ong yeu that long 1
Đàn ông yêu thật lòng sẽ luôn lên tiếng bảo vệ người phụ nữ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Luôn bảo vệ bạn trước gia đình anh ấy

Khi đàn ông yêu chân thành, đã dốc cạn tâm can thì chàng sẽ luôn bảo vệ bạn. Dù là cha mẹ, người thân nhưng nếu họ hiểu sai về người phụ nữ mình yêu hoặc nói lời không hay về bạn thì anh ấy sẽ lên tiếng bênh vực ngay.

Chàng muốn gia đình hiểu rằng, hơn ai hết chàng mới là người hiểu rõ bạn nhất. Anh ấy cũng muốn người nhà biết bạn là một cô gái tử tế chứ không như những gì mọi người vẫn tưởng.

Nhờ thế, dù đang yêu hay đã kết hôn thì bạn sẽ chẳng sợ bị ai ức hiếp. Bởi lẽ, bạn đã có cho mình một người đàn ông sẵn lòng làm tất cả để bảo bọc, chở che cho người mình thương yêu.

dan ong yeu that long 2
Đàn ông chung thủy sẽ công khai việc mình đã có người yêu - Ảnh minh họa: Internet

Công khai việc có người yêu

Những người đàn ông trăng hoa thường giấu nhẹm chuyện mình đã có người yêu để có thể bắt cá hai tay. Chờ đến khi đã tăm tia được “con mồi” khác “béo bở” hơn anh ta sẽ tìm đủ lý do để chia tay với mối tình hiện tại.

Trái ngược lại, đàn ông chung thủy sẽ công khai việc mình đã có người yêu, tự hào giới thiệu với bạn bè rằng “đây là bạn gái tôi”.

Anh ấy chủ động thể hiện chủ quyền với bạn chính là cách thẳng thắn nhất để vạch ra ranh giới với những phụ nữ khác. Đây cũng là cách để bạn có thể tin tưởng hoàn toàn vào chàng.

dan ong yeu that long 3
Những lúc bạn cần đến sự hỗ trợ chàng sẽ chẳng ngần ngại mà xuất hiện ngay - Ảnh minh họa: Internet

Luôn ở bên khi bạn cần

Nếu yêu hời hợt, chỉ muốn hẹn hò cho vui thì đàn ông thường rất vô tâm với mối tình hiện tại. Thậm chí, khi một nửa muốn hẹn hò, gặp mặt hay muốn được đưa đi cùng trong những cuộc gặp gỡ họ cũng sẽ thấy phiền phức, khó chịu.

Trong khi đấy, đàn ông yêu chân thành lại khác. Chàng luôn chủ động lên lịch hẹn hò, sắp xếp những chuyến du lịch đáng nhớ và dành cho bạn những bất ngờ nho nhỏ.

Đặc biệt, những lúc bạn cần đến sự hỗ trợ chàng sẽ chẳng ngần ngại mà xuất hiện ngay. Khi bạn ốm đau, bị hỏng xe,… anh ấy sẽ sẵn lòng đến bên để chăm sóc, giúp đỡ mà chẳng hề toan tính thiệt hơn.

dan ong yeu that long 4
Anh ấy không ngần ngại chia sẻ về những kế hoạch tương lai - Ảnh minh họa: Internet

Bạn luôn có mặt trong những kế hoạch tương lai

Chính vì đã yêu đủ sâu, đủ lâu và thấu hiểu nhau nên chàng đã xem bạn như đối tượng kết hôn của mình. Anh ấy không ngần ngại chia sẻ về những kế hoạch tương lai, về hoạch định đời mình rất cụ thể.

Bao giờ thì hai người kết hôn, sau này sẽ sinh bao nhiêu con, kế hoạch tài chính để có thể mua nhà và tận hưởng cuộc sống lứa đôi hạnh phúc bên nhau đều được chàng chia sẻ kỹ lưỡng.

Nếu đang hẹn hò với người đàn ông có những biểu hiện trên, dám chắc, bạn sẽ lấy được người chồng thương vợ hết mực, cả đời chỉ có mỗi bạn mà thôi. 

3 thứ đàn ông chỉ cho người phụ nữ mình yêu thật lòng xem, phụ nữ khác ‘đừng mơ’

3 thứ đàn ông chỉ cho người phụ nữ mình yêu thật lòng xem, phụ nữ khác ‘đừng mơ’

Chỉ khi đàn ông yêu thật lòng họ mới cho bạn xem 3 thứ vô cùng riêng tư này, chị em hãy mừng thầm vì đã có thể yên tâm gửi gắm đời mình nơi chàng.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông yêu chân thành đàn ông chung thủy chồng thương vợ

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 3 giờ 3 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 11 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 16 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này