4 dấu hiệu cho thấy đàn ông yêu thật lòng và muốn cưới bạn làm vợ!

Khi đàn ông yêu chân thành , đã dốc cạn tâm can thì chàng sẽ luôn bảo vệ bạn. Dù là cha mẹ, người thân nhưng nếu họ hiểu sai về người phụ nữ mình yêu hoặc nói lời không hay về bạn thì anh ấy sẽ lên tiếng bênh vực ngay.

Dù đã yêu nhiền lần trước đấy nhưng chỉ khi đàn ông yêu thật lòng và muốn kết hôn với bạn thì chàng mới có những biểu hiện không thể chối cãi dưới đây.

Nhờ thế, dù đang yêu hay đã kết hôn thì bạn sẽ chẳng sợ bị ai ức hiếp. Bởi lẽ, bạn đã có cho mình một người đàn ông sẵn lòng làm tất cả để bảo bọc, chở che cho người mình thương yêu.

Chàng muốn gia đình hiểu rằng, hơn ai hết chàng mới là người hiểu rõ bạn nhất. Anh ấy cũng muốn người nhà biết bạn là một cô gái tử tế chứ không như những gì mọi người vẫn tưởng.

Đàn ông chung thủy sẽ công khai việc mình đã có người yêu - Ảnh minh họa: Internet

Công khai việc có người yêu

Những người đàn ông trăng hoa thường giấu nhẹm chuyện mình đã có người yêu để có thể bắt cá hai tay. Chờ đến khi đã tăm tia được “con mồi” khác “béo bở” hơn anh ta sẽ tìm đủ lý do để chia tay với mối tình hiện tại.

Trái ngược lại, đàn ông chung thủy sẽ công khai việc mình đã có người yêu, tự hào giới thiệu với bạn bè rằng “đây là bạn gái tôi”.

Anh ấy chủ động thể hiện chủ quyền với bạn chính là cách thẳng thắn nhất để vạch ra ranh giới với những phụ nữ khác. Đây cũng là cách để bạn có thể tin tưởng hoàn toàn vào chàng.

Những lúc bạn cần đến sự hỗ trợ chàng sẽ chẳng ngần ngại mà xuất hiện ngay - Ảnh minh họa: Internet

Luôn ở bên khi bạn cần

Nếu yêu hời hợt, chỉ muốn hẹn hò cho vui thì đàn ông thường rất vô tâm với mối tình hiện tại. Thậm chí, khi một nửa muốn hẹn hò, gặp mặt hay muốn được đưa đi cùng trong những cuộc gặp gỡ họ cũng sẽ thấy phiền phức, khó chịu.

Trong khi đấy, đàn ông yêu chân thành lại khác. Chàng luôn chủ động lên lịch hẹn hò, sắp xếp những chuyến du lịch đáng nhớ và dành cho bạn những bất ngờ nho nhỏ.

Đặc biệt, những lúc bạn cần đến sự hỗ trợ chàng sẽ chẳng ngần ngại mà xuất hiện ngay. Khi bạn ốm đau, bị hỏng xe,… anh ấy sẽ sẵn lòng đến bên để chăm sóc, giúp đỡ mà chẳng hề toan tính thiệt hơn.

Anh ấy không ngần ngại chia sẻ về những kế hoạch tương lai - Ảnh minh họa: Internet

Bạn luôn có mặt trong những kế hoạch tương lai

Chính vì đã yêu đủ sâu, đủ lâu và thấu hiểu nhau nên chàng đã xem bạn như đối tượng kết hôn của mình. Anh ấy không ngần ngại chia sẻ về những kế hoạch tương lai, về hoạch định đời mình rất cụ thể.

Bao giờ thì hai người kết hôn, sau này sẽ sinh bao nhiêu con, kế hoạch tài chính để có thể mua nhà và tận hưởng cuộc sống lứa đôi hạnh phúc bên nhau đều được chàng chia sẻ kỹ lưỡng.

Nếu đang hẹn hò với người đàn ông có những biểu hiện trên, dám chắc, bạn sẽ lấy được người chồng thương vợ hết mực, cả đời chỉ có mỗi bạn mà thôi.