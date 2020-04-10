4 câu nói dối 'kinh điển' của phụ nữ khi yêu, đàn ông chớ dại tin

Phụ nữ yêu 10/04/2020 16:10

Phụ nữ khi yêu dù chân thành đến mấy cũng sẽ nói dối những điều dưới đây, đàn ông hãy đọc ngay để hiểu về phái yếu nhiều hơn.

Dưới đây chính là những lời nói dối kinh điển của phụ nữ khi yêu, đàn ông hãy đọc thật kỹ để không bị cô ấy đánh lừa.

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Dù miệng nói không cần quà nhưng trong lòng phụ nữ khi yêu lại đang chờ đợi bất ngờ từ bạn - Ảnh minh họa: Internet

1. Anh không cần phải tặng quà cho em đâu

Phụ nữ bản lĩnh, ngoan cường đến mấy khi bước chân vào tình yêu cũng mềm yếu, thích được quan tâm, nuông chiều như nhau. Thế nên, dù miệng nói “anh không cần phải tặng quà cho em đâu” vào những ngày lễ, những dịp kỷ niệm hay sinh nhật của mình nhưng trong lòng họ lại đang chờ đợi bất ngờ từ bạn.

Tất nhiên, đôi khi cô ấy nói thế vì muốn tiết kiệm tiền cho bạn, vì thấy bạn đang khó khăn. Thế nhưng, người đàn ông yêu thật lòng đừng quên dành cho cô ấy một món quà nho nhỏ với những lời chúc đáng yêu. Dám chắc, chỉ bấy nhiêu đã dư sức khiến nàng hạnh phúc ngập tràn.

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Nếu phụ nữ nhận lỗi với câu nói 'anh lúc nào cũng đúng' đàn ông đừng vội mừng - Ảnh minh họa: Internet

2. Anh lúc nào cũng đúng

Đây chính là câu nói dối được thốt ra trong những cuộc cãi vã. Khi cô ấy không còn muốn đôi co với bạn, khi thấy bạn quá cố chấp thì phụ nữ sẽ chọn cách nói “anh đúng, em sai” để chấm dứt trận khẩu chiếu.

Cô ấy biết rằng bạn không hề hiểu cô ấy, rằng bạn đang muốn hơn thua đến cùng nên thay vì đôi co nàng chọn cách nhận sai. Chờ đến khi bạn nguôi ngoai, khi đã bình tĩnh thì phụ nữ thông minh mới lật lại vấn đề, phân tích phải trái.

Vậy nên, nếu phụ nữ nhận lỗi với câu nói này đàn ông đừng vội mừng. Hãy chờ đấy, cô ấy sẽ có trận “phản công” ghê gớm hơn nhiều.

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Trong lòng cô ấy đang rất hậm hực và nghi ngờ lòng chung thủy của bạn - Ảnh minh họa: Internet

3. Em không thèm ghen

Phụ nữ thường hay nói ngược lòng mình, không dám nhận rằng mình đang ghen khi người yêu nhìn người phụ nữ xinh đẹp khác khi đi ngoài đường. Dẫu biết rằng đấy chỉ là phản xạ tự nhiên, dẫu biết rằng việc đàn ông ngoái đầu nhìn một cô nàng hấp dẫn chỉ là bản năng nhưng không phải phụ nữ nào cũng đủ rộng lượng.

Dù miệng nói không ghen, không nghĩ ngợi điều gì nhưng trong lòng cô ấy đang rất hậm hực và nghi ngờ lòng chung thủy của bạn.

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Khi tiến đến hôn nhân phụ nữ sẽ cân nhắc rất nhiều về điều kiện kinh tế, sự nghiệp và gia đình của đối phương - Ảnh minh họa: Internet

4. Tiền bạc không quan trọng

Việc đàn ông kiếm được bao nhiêu tiền không chỉ là thước đo thể hiện sự tài giỏi, thông minh mà còn là cách để phụ nữ cân đo xem trong tương lai chàng có thể chăm sóc gia đình, vợ con chu toàn hay không.

Khi yêu phụ nữ có thể hết lòng với bất cứ ai cho mình sự rung động. Thế nhưng, khi tiến đến hôn nhân họ sẽ cân nhắc rất nhiều về điều kiện kinh tế, sự nghiệp và gia đình của đối phương.

Nếu bạn là kiểu đàn ông ham chơi, siêng ăn nhác làm thì dù yêu đến mấy cô ấy cũng không đủ tin tưởng để gắn bó cả đời.

Phụ nữ chi càng nhiều tiền vào những khoản này về già càng sung sướng, hạnh phúc

Phụ nữ chi càng nhiều tiền vào những khoản này về già càng sung sướng, hạnh phúc

Dưới đây chính là những khoản đầu tư mà phụ nữ khôn ngoan không bao giờ tiếc tiền, nhờ thế càng về hậu vận họ càng giàu sang phú quý, hạnh phúc ấm êm.

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