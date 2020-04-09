3 bí mật ‘sống để dạ, chết mang theo’, đàn bà khôn quyết giữ kín cả đời

Phụ nữ yêu 09/04/2020 15:55

Dưới đây là những bí mật đàn bà khôn ngoan quyết giấu kín cả đời, dù là cha mẹ hay bạn thân cũng không tiết lộ nửa lời.

Nếu là đàn bà khôn ngoan thì dù có “đánh chết” cũng sẽ không bật mí những bí mật vô cùng nhạy cảm này với bất cứ ai, kể cả gia đình hay người thân.

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Đàn bà khôn hiểu rằng, chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ nhất cả hai gặp phải vấn đề gì, đâu là phương án giải quyết ổn thỏa nhất - Ảnh minh họa: Internet

1. Những bất hòa giữa hai vợ chồng

Hôn nhân sẽ khó tránh khỏi những mâu thuẫn, bất hòa. Thay vì mang chuyện trong nhà đi kể lể với bàn dân thiên hạ như phụ nữ khờ dại thì phụ nữ thông minh sẽ dĩ hòa vi quý, ngồi lại trò chuyện với chồng.

Nàng hiểu rằng, chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ nhất cả hai gặp phải vấn đề gì, đâu là phương án giải quyết ổn thỏa, hợp tình hợp lý nhất. Nhờ thế, vợ chồng sẽ tự làm lành, hòa thuận và yêu thương như ban đầu.

Việc xin ý kiến của người ngoài về việc của gia đình, sẽ chẳng thể giúp mọi chuyện khá hơn mà còn làm tình hình trở nên tồi tệ, rối rắm hơn rất nhiều.

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Thay vì xét nét, so đo tính toán với chồng từng li từng tí bạn hãy đặt mình vào vị trí của đối phương để hiểu cho anh ấy. - Ảnh minh họa: Internet

2. Thiếu sót của chồng

Ngay cả chính bản thân mình cũng không hoàn hảo nên phụ nữ bản lĩnh càng không đòi hỏi chồng phải toàn năng. Cô ấy tôn trọng những khác biệt, sống hòa bình với những thiếu sót của chồng bởi “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”.

Thay vì xét nét, so đo tính toán với chồng từng li từng tí bạn hãy đặt mình vào vị trí của đối phương để hiểu cho anh ấy.

Đừng bao giờ kể xấu chồng, cũng đừng dại dột khai hết những thiếu sót của anh ấy với người ngoài nếu không bạn sẽ phải trá giá đắt cho sai lầm của mình.

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Dù là chồng cũng không hề biết người phụ nữ khôn ngoan đang có tiền tiết kiệm riêng - Ảnh minh họa: Internet

3. Số dư trong tài khoản

Nếu phụ nữ nông cạn thường thích khoe mẽ, phóng đại sự giàu có của mình bằng việc chủ động công khai về những gì mình đang có, tài sản mình đang sở hữu để nhận được sự trầm trồ của người khác thì phụ nữ thông minh không như thế.

Cô ấy luôn kín tiếng với số dư trong tài khoản, với những tài sản đứng tên mình. Dù là chồng cũng không hề biết người phụ nữ khôn ngoan đang có tiền tiết kiệm riêng. Bởi lẽ, nàng luôn đủ lí trí để tự chừa đường lui cho mình, để bản thân có thể chủ động đối phó với khốn khó khi nó đột ngột ập đến.

Việc giữ kín các thông tin về tình hình tài chính của gia đình còn là cách để giữ an toàn, tránh ánh mắt ganh ghét, đố kỵ của những kẻ xấu tính.

Chỉ cần giữ kín những bí mật trên, dám chắc chị em phụ nữ sẽ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, chồng nuông chiều như bà hoàng, cả đời chỉ biết mỗi vợ.

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