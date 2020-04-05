3 người phụ nữ khiến đàn ông một khi đã yêu sẽ nhớ nhung cả đời, muốn quên cũng không được

Phụ nữ yêu 05/04/2020 05:30

Đây là 3 người phụ nữ đặc biệt nhất trong đời đàn ông, dù đã chia tay, đã không còn bên nhau nhưng họ vẫn không thôi nhung nhớ, cả đời không quên.

Dù đã lấy vợ sinh con, có một cuộc hôn nhân hạnh phúc thì đàn ông vẫn đau đáu nghĩ về người phụ nữ đặc biệt này, vợ có ghen cũng vô ích.

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Mối tình đầu là người phụ nữ đặc biệt nhất trong lòng đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Mối tình đầu

Nếu nghĩ chỉ phụ nữ mới trân quý mối tình đầu thì bạn đã nhầm, bởi tình đầu luôn có ấn tượng đặc biệt với mọi người, kể cả đàn ông. Chính vì lần đầu rung động, chính vì lần đầu biết yêu nên khi ấy đàn ông háo hức, mong chờ và hạnh phúc rợn ngợp với mối tình thanh xuân.

Họ đã yêu hết mình, nhiệt thành và sống với những cảm xúc trong trẻo nhất đời mình. Mỗi khi nhớ đến cái nắm tay, nụ hôn đầu đàn ông vẫn bồi hồi xuyến xao.

Thế nên, dù sau này cả hai không còn dành tình yêu cho nhau, dù đối phương đã bắt đầu mối quan hệ mới thì trong sâu thẳm đàn ông vẫn không thôi thổn thức về tình đầu, về người yêu cũ mà dù có dùng cả cuộc đời để quên thì họ vẫn không thôi nhớ.

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Dù chia tay đã lâu, dù có trải qua rất nhiều mối tình sau đấy thì đàn ông vẫn nhớ mãi về cô ấy - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ dịu dàng, tâm lý

Phụ nữ thích được nuông chiều khi yêu thì đàn ông cũng giống như thế. Một người phụ nữ cáu gắt, thường xuyên quát tháo sẽ khiến đàn ông sợ hãi mà chạy dài. Trong khi đấy, một cô gái ôn nhu, dịu dàng và tâm lý sẽ khiến đàn ông say đứ đừ.

Bởi lẽ, người phụ nữ quyến rũ ấy không chỉ cho đàn ông sự bình yên, cảm giác được yêu thương, trân trọng mà còn cho họ sự ngọt ngào khó quên. Thế nên, dù chia tay đã lâu, dù có trải qua rất nhiều mối tình sau đấy thì đàn ông vẫn nhớ mãi về cô ấy.

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Khi cô ấy rời đi cũng đã mang theo trái tim của người đàn ông yêu thương mình hơn cả bản thân anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ đã bỏ rơi họ

Vì đã chân thành trong tình yêu, vì đã dốc cạn tâm can nên đàn ông yêu thật lòng sẽ đau đớn tận cùng khi bị phản bội. Họ khó có thể chấp nhận sự thật mình bị cắm sừng, càng không dễ chấp nhận việc đối phương đạp đổ tất cả những gì tốt đẹp bấy lâu nay gầy dựng để chạy theo đàn ông khác.

Chính vì bị bỏ rơi, bỏ lại phía sau với vùng ký ức đẹp đẽ và cả đau thương nên dù có “đánh chết” đàn ông cũng không thể quên được người phụ nữ bội bạc. Bởi lẽ, khi cô ấy rời đi cũng đã mang theo trái tim của người đàn ông yêu thương mình hơn cả bản thân anh ấy.

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Là phụ nữ, bạn đừng bao giờ dại khờ biến mình thành người phụ nữ khổ tâm, cả đời dằn vặt trong những đau thương khốn cùng mà chẳng thể thoát ra được.

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