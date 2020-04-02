Phụ nữ lấy chồng, nếu trót lấy phải người đàn ông gia trưởng thì đừng vội tuyệt vọng bởi bạn hoàn toàn có thể khiến anh ấy thay đổi với 4 tuyệt chiêu này.
- Phụ nữ NÓI NHIỀU là người vợ tốt nhất, đàn ông hãy trân trọng, yêu thương cô ấy thật nhiều
- Có 'BẢO VẬT' này trong tay, đàn bà khôn sẽ khiến chồng răm rắp nghe lời, nghiện vợ cả đời
Dưới đây chính là những chiêu độc trị đàn ông gia trưởng, phụ nữ nhất định phải nằm lòng để hạnh phúc trong tầm tay.
Có sổ thu chi trong gia đình
Dù phụ nữ khéo léo vun vén cho gia đình, chi tiêu tiết kiệm, khoa học đến mấy thì đến cuối tháng, khi nhìn thấy số tiền sinh hoạt phí chồng gia trưởng cũng mặt nặng mày nhẹ. Họ cho rằng vợ hoang phí, không biết quản lý tài chính nên mới tốn nhiều tiền như thế.
Thay vì gân cổ cãi lại, thách thức hay đưa hết tiền cho chồng giữ phụ nữ thông minh sẽ ngay lập tức lập sổ chi tiêu. Dù mua 2 nghìn hành lá hay bất cứ khoản nào họ và chồng đều phải ghi vào sổ, đến cuối tháng cộng dồn lại sẽ biết mình đã chi tiền cho những khoản nào.
Có như thế, chồng gia trưởng, độc đoán đến mấy cũng chẳng thể làm khó bạn. Ngược lại, đấy còn là cách để vợ chồng bàn bạc về kế hoạch chi tiêu, khoản nào nên tiết kiệm để tích lũy cho mai sau.
Chia đôi việc nhà
Chị em đừng khờ dại ôm hết việc nhà vào người chỉ để chứng minh rằng mình là người phụ nữ đảm đang, là người vợ hiền dâu thảo. Bạn càng làm thế thì chồng vô tâm sẽ càng được nước lấn tới, trút hết trách nhiệm chăm sóc gia đình lên đầu vợ.
Ngay từ khi mới về chung một nhà, chị em cần phân chia nhiệm vụ cụ thể với bạn đời. Hãy để anh ấy tự ý thức được rằng việc nhà là việc chung, vợ không phải là giúp việc mà phải làm hết mọi thứ trong khi chồng lại nằm ườn xem tivi.
Khi đã hình thành thói quen, đã xắn tay làm việc nhà thì đàn ông sẽ chẳng dám lười nhác bởi đấy chính là bổn phận của chàng.
Hư khi lên giường
Phụ nữ có thể là người vợ dịu dàng điềm đạm với chồng hằng ngày nhưng khi ở trên giường đừng quá ngoan ngoãn. Bạn càng hư hỏng, gợi cảm và dám thử những điều mới mẻ chồng càng quyến luyến không rời. Hòa hợp gối chăn sẽ giúp cả hai thêm mặn nồng hạnh phúc.
Sau khi ái ân, phụ nữ khôn ngoan hãy nằm gối đầu lên tay và ôm người đàn ông của mình vào lòng. Hãy thủ thỉ vào tai anh ấy những điều bạn muốn, những gì bạn cần chàng hoàn thiện.
Dám chắc, chồng gia trưởng, cộc cằn đến mấy cũng sẽ mềm lòng mà nghe theo những gì vợ sắp đặt bởi lúc ấy, trong lòng anh ấy đang hạnh phúc vô vàn.