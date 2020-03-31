Có 'BẢO VẬT' này trong tay, đàn bà khôn sẽ khiến chồng răm rắp nghe lời, nghiện vợ cả đời

Phụ nữ yêu 31/03/2020 17:27

Trong khi đàn bà dại bận rộn giữ chồng thì đàn bà khôn lại khiến chồng phải quay sang giữ vợ vì trong tay cô ấy luôn nắm giữ 3 "bảo vật" này.

Chỉ cần không đánh mất 3 thứ quý giá này thì đàn bà khôn sẽ có cuộc sống hạnh phúc với tiền tài dư dả, hôn nhân hạnh phúc, con cái hiếu thuận.

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Nếu là đàn bà khôn, bạn đừng cho phép bất cứ ai vẩy bẩn lòng tự trọng của mình - Ảnh minh họa: Internet

Lòng tự tôn

Là đàn bà, nhất định phải dám yêu dám hận, dám dốc cạn tình dể yêu cuồng nhiệt nhưng cũng không quên vứt ngay gã đàn ông thay lòng ra khỏi đời mình. Bạn đừng bao giờ lụy tình đến mức bị phản bội vẫn quỵ lụy van xin anh ấy quay đầu, vẫn sẵn sàng mang lòng tự trọng của mình ra đánh cược. Bởi lẽ, nếu ngay cả bạn cũng không trân trọng bản thân mình thì sao có thể đòi hỏi điều ấy ở người khác.

Hãy nhớ, lăng nhăng là bản tính chứ không phải do hoàn cảnh. Một người đàn ông chung thủy sẽ luôn giữ mình trước đàn bà khác, kẻ thứ ba dù muốn cũng chẳng thể chen ngang. Ngược lại, đàn ông lăng nhăng sẽ chủ động rước tiểu tam vào nhà, để nửa thân dưới điều khiển nửa thân trên.

Nếu là đàn bà thông minh, bạn đừng cho phép bất cứ ai vẩy bẩn lòng tự trọng của mình. Hãy ngẩng cao đầu mà sống, kiêu hãnh với đời để những kẻ đã làm tổn thương bạn phải thấy xấu hổ.

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Chính vì có thể chăm lo cho bản thân, tận hưởng cuộc sống đủ đầy nên đây chính là đường lui an toàn nhất cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp

Là đàn bà, khi có một công việc tốt, thu nhập ổn định thì ắt bạn sẽ tự tin, rạng rỡ. Bởi lẽ, đàn bà làm ra tiền, tiêu tiền của mình kiếm được sẽ chẳng phải phụ thuộc vào ai.

Chính vì có thể chăm lo cho bản thân, tận hưởng cuộc sống đủ đầy nên đây chính là đường lui an toàn nhất cho bạn. Đàn bà lấy chồng, dù chồng có giàu có đến mấy cũng đừng từ bỏ công việc  mình đam mê chỉ vì câu nói “ở nhà anh nuôi”.

Nếu không, bạn sẽ phải trả giá bằng việc bị đối xử tệ bạc, chồng ngoại tình, cặp kè với đàn bà khác cũng chẳng dám lên tiếng.

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Chỉ bạn bè, tri kỷ mới chung thủy một lòng, luôn bên cạnh yêu thương, nâng đỡ và chở che bạn cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Cha mẹ ruột

Lấy chồng, làm vợ, làm mẹ khiến đàn bà bận rộn hơn bao giờ hết. Họ quay cuồng với công việc chốn văn phòng, về đến nhà lại tất bật cơm nước, chăm con và làm việc nhà đến mệt nhoài. Thế nhưng, dù bận rộn đến mấy chị em cũng đừng quên dành thời gian cho người thân, cho các mối quan hệ khác của mình.

Chồng hôm nay là của bạn, mai đã có thể trở thành chồng của đàn bà khác. Chỉ cha mẹ, người thân mới chung thủy một lòng, luôn bên cạnh yêu thương, nâng đỡ và chở che bạn cả đời.

Thế nên, chị em đừng vì đàn ông mà đánh mất đời mình, đừng vì đã kết hôn mà hy sinh quá nhiều kẻo hạnh phúc sẽ không bao giờ mỉm cười với bạn.

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Phụ nữ có thể yêu vài lần trong đời nhưng chỉ kết hôn một lần duy nhất. Thế nên, bạn cần suy nghĩ thật cẩn trọng, đừng dại lấy kiểu đàn ông không đáng tin cậy này làm chồng.

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