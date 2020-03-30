Đàn ông dù yêu vợ thương con đến mấy cũng sẽ khó giữ được mình khi đứng trước người đàn bà lẳng lơ, lắm mưu nhiều kế, thích giật chồng người.

Muốn hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng quấn quýt cả đời phụ nữ hãy cẩn thận nếu nhận thấy những biểu hiện của đàn bà lẳng lơ nơi bạn khác giới của chồng. Nếu con giáp thứ 13 cố gắng tiếp cận chồng bạn khi cả hai đang có trục trặc thì rất nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet “Đổ dầu vào lửa” khi vợ chồng giận nhau Hôn nhân dù viên mãn ấm êm đến mấy cũng sẽ có những bất hòa, mâu thuẫn và xung đột. Một người bạn tử tế ắt đã khuyên người đàn ông hãy về nhà, đừng bỏ đi chỉ vì giận vợ. Chỉ khi đối diện với sai lầm, thiếu sót và thẳng thắn với nhau, cùng nhau vun đắp thì hôn nhân mới hạnh phúc bền lâu.

Nếu con giáp thứ 13 cố gắng tiếp cận chồng bạn khi cả hai đang có trục trặc thì rất nguy hiểm. Cô ấy có thể tận dụng lúc tình cảm của vợ chồng bạn rạn nứt mà chen ngang, giả vờ khuyên can nhưng thực ra đang “đổ thêm dầu vào lửa” để chàng càng hiểu lầm vợ sâu sắc hơn. Nếu cứ cố ý tạo nên những đụng chạm cơ thể thì ắt hẳn cô ấy đang nỗ lực để dụ dỗ chồng bạn - Ảnh minh họa: Internet Cố ý đụng chạm cơ thể Một người phụ nữ đoan chính sẽ luôn thừa tinh tế để biết giữ khoảng cách với người khác giới. Họ giữ chừng mực, ăn nói hòa nhã và không vồn vã với những mối quan hệ không quá thân thiết. Đặc biệt, với đàn ông có gia đình thì phụ nữ đàng hoàng càng nghiêm khắc hơn trong “lệnh giới nghiêm”.

Ngược lại, dù biết đàn ông đã có vợ con đề huề nhưng vẫn nhờ đến đón khi đã uống say, đưa đi làm khi xe bị hỏng,... cố ý tạo nên những đụng chạm cơ thể thì ắt hẳn cô ấy đang nỗ lực để dụ dỗ chồng bạn. Hãy nhớ, dù chỉ là một cái chạm tay, một cái ôm vô tình cũng đã có thể nhen nhóm lên một mối quan hệ sai trái. Nếu nhận thấy đồng nghiệp nữ thường ăn mặc mát mẻ khi gặp gỡ chồng mình thì vợ hãy đề cao cảnh giác - Ảnh minh họa: Internet Ăn mặc khêu gợi khi chỉ có hai người Một trong những cách người thứ ba thường dùng nhất để tiếp cận “con mồi” chính là dùng da thịt để mồi chài. Họ chẳng ngần ngại khoác lên người những bộ cánh kiệm vải, những chiếc áo khoét sâu ngực hay những chiếc đầm thật ngắn để trông thật hấp dẫn. Bởi lẽ, những kẻ thứ ba thừa hiểu “đàn ông yêu bằng mắt”. Nếu nhận thấy đồng nghiệp nữ, hay những mối quan hệ khác giới quanh chồng thường ăn mặc mát mẻ khi gặp gỡ anh ấy thì vợ hãy đề cao cảnh giác. Rất có thể, cô ấy đang mưu toan cướp chồng từ tay bạn đấy. Nếu cô ấy có 1 trong 3 dấu hiệu của người đàn bà lăng loàn này, chị em hãy “dằn mặt” ngay. Đừng chờ đến khi chồng bị cướp mất, chờ đến khi người đàn ông trăng hoa và ả ta lên giường mới nhận ra thì đã quá muộn.

Phụ nữ thế này chả trách đàn ông nào cũng chết mê chết mệt, đứng ngồi không yên! Chẳng cần bùa mê thuốc lú, cũng chẳng sở hữu nhan sắc bổi bật nhưng những mẫu phụ nữ quyến rũ này vẫn dư sức khiến đàn ông si mê cả đời.

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