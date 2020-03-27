Nếu đàn ông nhẫn tâm làm điều này với bạn, hãy chấp nhận đi, anh ta hết yêu bạn rồi!

Phụ nữ yêu 27/03/2020 17:58

Một người đàn ông yêu thật lòng sẽ không bao giờ làm 4 điều này cho người phụ nữ nào khác, bởi đấy là đặc quyền. Trong khi đấy, đàn ông thay lòng lại làm điều ngược lại.

Nếu thấy đối phương có một trong những dấu hiệu này, chị em hãy chấp nhận sự thật rằng đàn ông thay lòng, trái tim anh ấy đã không còn hướng về bạn nữa.

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Đàn ông thay lòng luôn vui vẻ nói cười, ga lăng với phụ nữ khác nhưng khi về nhà lại cục cằn, thô lỗ và đối xử tệ bạc với người phụ nữ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Ưu tiên, nuông chiều phụ nữ khác, cục cằn với bạn

Một người đàn ông yêu chân thành sẽ luôn cố gắng bảo bọc, chở che và nuông chiều người phụ nữ của đời mình. Họ sợ làm đối phương buồn lòng, tổn thương và hiểu lầm nên luôn cố gắng giữ khoảng cách với phụ nữ khác.

Ngược lại, đàn ông trăng hoa khi ra đường luôn vui vẻ nói cười, ga lăng với phụ nữ khác nhưng khi về nhà lại cục cằn, thô lỗ và đối xử tệ bạc với người phụ nữ của mình. Nếu người đàn ông của bạn có dấu hiệu này, không nghi ngờ gì nữa, anh ấy đã phản bội bạn rồi.

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Chẳng phụ nữ nào thích bị mang ra so sánh hơn thua - Ảnh minh họa: Internet

Khen ngợi phụ nữ khác, chê bai bạn

Đàn ông dù khô khan, ít tinh tế đến mấy cũng thừa hiểu rằng chẳng phụ nữ nào thích bị mang ra so sánh hơn thua. Họ càng khó chịu khi người yêu/chồng cứ mãi khen ngợi người phụ nữ khác trước mặt mình.

Đấy không chỉ là những lời khen ngợi mang tính xã giao, mà đấy chính là hành động chứng tỏ anh ấy đã si mê người phụ nữ kia đến mức chẳng còn dành cho bạn chút tôn trọng nào.

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Khi đã thay lòng đổi dạ họ sẽ tìm đến người phụ nữ khác để tâm sự khi cãi nhau với người yêu - Ảnh minh họa: Internet

Tâm sự với phụ nữ khác khi cả hai đang trục trặc 

Tất nhiên, dù tình yêu có đẹp đến mấy, dù hôn nhân có hạnh phúc đến đâu thì cũng sẽ khó tránh khỏi những mâu thuẫn, trục trặc. Những lúc ấy, một người đàn ông yêu chân thành sẽ nhẫn nại giải thích, khuyên can và cả nhận sai để cả hai có thể làm hòa.

Ngược lại, vì đã thay lòng đổi dạ họ sẽ tìm đến người phụ nữ khác để tâm sự khi cãi nhau với người yêu, kể lể và trút mọi lỗi lầm lên đầu đối phương.

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Nếu thương yêu thật lòng thì đàn ông tệ bạc đã không khiến người phụ nữ của mình phải chịu đựng những thương tổn - Ảnh minh họa: Internet

Đi chơi riêng

Nếu đàn ông còn độc thân, chưa có người yêu, cũng chưa có gia đình thì anh ta hoàn toàn có quyền tự do tìm hiểu, hẹn hò và đi chơi riêng với bất cứ người phụ nữ nào anh ấy muốn. Tuy nhiên, nếu đang trong mối quan hệ yêu đương, đã có gia đình thì đấy là việc làm cấm kỵ.

Việc người yêu/ chồng đi chơi riêng với người phụ nữ khác là điều mà dù có bao dung đến mấy thì phụ nữ cũng chẳng thể chấp nhận được. Cũng vậy, nếu thương yêu thật lòng, biết nghĩ cho đối phương thì đàn ông tệ bạc đã không khiến người phụ nữ của mình phải chịu đựng những thương tổn ấy.

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