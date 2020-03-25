Cách lật tẩy chồng ‘cặp bồ’ dù có xóa sạch tin nhắn chỉ sau 60 giây, chị em đừng bỏ qua

Chỉ cần dắt túi ngay cách phát hiện chồng ngoại tình cực đơn giản này, bạn chẳng cần phải thuê thám tử hay đi đánh ghen vẫn có thể biết rõ chân tướng chỉ trong 60 giây.

Đây chính là cách phát hiện chồng ngoại tình, gái gú bên ngoài chính xác nhất. Chị em hãy lưu lại ngay kẻo bị cắm sừng mà không hay. Chính vì sợ bị vợ phát hiện nên sau khi đọc xong tin nhắn đàn ông trăng hoa sẽ xóa sạch nhật ký tin nhắn, cuộc gọi - Ảnh minh họa: Internet 1. Kiểm tra tin nhắn, nhật ký cuộc gọi Vì đã ngoại tình, đã tòm tem bên ngoài nên chị em đừng mơ tìm thấy những tin nhắn mật ngọt như “em nhớ em quá, muốn gặp em ngay bây giờ”, càng không thể có tin nhắn về thời gian, địa điểm hẹn hò giữa chồng bạn và kẻ thứ ba.

Vậy nhưng, chỉ cần nhìn vào lịch sử tin nhắn trong điện thoại vẫn có thể lật tẩy đàn ông ngoại tình. Chính vì sợ bị vợ phát hiện nên sau khi đọc xong tin nhắn đàn ông trăng hoa sẽ xóa sạch nhật ký tin nhắn, cuộc gọi để tránh bị vợ nghi ngờ. Ngoài ra, chị em cũng cần cảnh giác với tần suất các cuộc gọi. Ai là người hay liên lạc với chồng bạn nhất, thời gian liên lạc để có thể vạch mặt đôi gian phu dâm phụ kia.

Bạn chỉ cần thử lòng chồng bằng cách gọi điện thoại cho anh ấy vào giờ nghỉ trưa sẽ biết anh ấy có phải là người đàn ông chung thủy hay không - Ảnh minh họa: Internet 2. Không nghe điện thoại của vợ vào giờ nghỉ trưa Vì đã có gia đình nên việc đàn ông qua đêm bên ngoài với nhân tình là rất khó. Đây chính là lý do vì sao nhiều cặp đôi ngoại tình công sở đã tận dụng giờ nghỉ trưa để được hú hí bên nhau mà không sợ bị phát hiện. Bạn chỉ cần thử lòng chồng bằng cách gọi điện thoại cho anh ấy vào giờ nghỉ trưa, nếu chàng tắt máy rồi sau đấy mới gọi lại hoặc nói chuyện ấp úng thì rất có thể, chồng bạn đang mây mưa bên nhân tình. Nếu chồng xóa sạch dấu tích về cuộc gọi vừa rồi thì dám chắc, anh ấy đang có gian tình - Ảnh minh họa: Internet 3. Không nghe điện thoại trước mặt vợ Không phải kẻ thứ ba nào cũng biết sợ chính thất biết mình là kẻ giật chồng. Thậm chí, nhiều tiểu tam còn có tham vọng phá nát cuộc sống hôn nhân hiện tại, đánh động đến vợ của nhân tình hòng trở thành chính thất. Ả chẳng ngần ngại gọi điện thoại cho đàn ông lăng nhăng dù thừa biết lúc đấy anh ta đang ở nhà với vợ con. Tất nhiên, chồng ngoại tình sẽ không dám nghe điện thoại trước mặt vợ. Nếu anh ấy rón rén khi trò chuyện bạn hãy kiểm tra lịch sử cuộc gọi ngay. Nếu chồng xóa sạch dấu tích về cuộc gọi vừa rồi thì dám chắc, anh ấy đang có gian tình. Nếu phát hiện chồng có đủ 3 dấu hiệu trên, không nghi ngờ gì nữa, bạn đã bị chồng cắm sừng bấy lâu nay.

Vợ làm được 3 điều này, chồng nguyện thủy chung suốt kiếp Không ngờ, trong suy nghĩ của đàn ông phụ nữ thế này chính là người vợ hoàn hảo nhất, chị em đừng bỏ sót từ nào để chồng mê mệt cả đời.

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