Lý giải nguyên do vì sao phụ nữ đã có chồng còn khiến đàn ông si mê hơn cả gái còn son

Ở người phụ nữ từng trải luôn toát lên hấp lực khó cưỡng, khiến đàn ông dù ngạo mạn, ngông cuồng đến mấy cũng say đứ đừ, mê mệt cả đời.

Những cô nàng son rỗi nông cạn, ngây thơ bao nhiêu thì phụ nữ từng trải càng điềm đạm, cá tính bấy nhiêu. Thế nên, dù đã có chồng nhưng cô ấy luôn khiến đàn ông mê mệt, đứng ngồi không yên. Người phụ nữ càng khó có được họ càng muốn dùng trăm phương nghìn kế để chiếm hữu - Ảnh minh họa: Internet Bản tính háo thắng, thích chinh phục Cái gì càng khó có được đàn ông càng khát khao chinh phục, người phụ nữ càng khó có được họ càng muốn dùng trăm phương nghìn kế để chiếm hữu. Thế nên, mặc cho đối phương đã có gia đình, mặc cho hôn nhân của cô ấy đang hạnh phúc ấm êm thì đàn ông vẫn cứ đem lòng yêu thương, dùng chân tình để theo đuổi.

Đàn ông muốn chinh phục phụ nữ có chồng không chỉ vì cô ấy thú vị, đặc biệt mà đấy còn là cách để chứng tỏ bản lĩnh của họ. Phụ nữ đã kết hôn có sự từng trải Nếu những cô nàng son rỗi thường nhạt nhẽo, vô vị và chỉ biết đòi hỏi được nuông chiều, nâng niu thì phụ nữ đã có gia đình không như thế. Ở cô ấy có sự điềm đạm, sâu sắc và cực tinh tế, khéo léo trong đối nhân xử thế.

Vậy nên, chỉ cần tiếp xúc một lần, ngồi trò chuyện với cô ấy trong chốc lát nhưng đàn ông đã bị sức hấp dẫn ấy làm cho điên đảo. Chỉ cần người phụ nữ có tín hiệu đáp lại, dám chắc, mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng sẽ bùng lên ngay lập tức. “Một cái lạ bằng tạ cái quen” Dù yêu thương đến mấy, dù nuông chiều đến đâu thì sau một thời gian dài yêu đương, chung sống đàn ông sẽ dần cảm thấy chán ngán người phụ nữ của mình. Họ tìm mọi cách để gây hấn, kiếm chuyện với đối phương để có thể ra ngoài tòm tem. Nếu gặp được người phụ nữ thú vị, thanh lịch và xinh đẹp thì tất nhiên chàng sẽ mang cả hai ra so sánh ngay. Tất nhiên, cái mới luôn được ưu tiên hơn cái cũ, người phụ nữ đến sau luôn khiến đàn ông trăng hoa sẵn sàng đánh đổi. Phụ nữ từng trải có kinh nghiệm gối chăn Trong khi người phụ nữ hiện tại rụt rè, e dè và không dám thể hiện cảm xúc, cũng chẳng dám đòi hỏi khi ái ân thì phụ nữ từng trải không như thế. Cô ấy biết rõ mình muốn gì, cần gì, biết cách khiến đàn ông mê mệt, thỏa mãn mỗi khi gần gũi. Vậy nên, càng lên giường với người phụ nữ hấp dẫn này đàn ông càng đứng ngồi không yên, càng muốn cô ấy là của riêng mình.

Nhờ yêu như thế này nên phụ nữ khôn ngoan chưa bao giờ bị CẮM SỪNG! Muốn biết phụ nữ khôn ngoan yêu như thế nào để có được một tình yêu đẹp, một cuộc hôn nhân đáng mơ ước thì bạn đừng bỏ sót từ nào dưới đây.

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