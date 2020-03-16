Nếu lỡ lấy phải người đàn ông thế này, phụ nữ phải lấy chồng lần nữa mới mong an ổn!

Phụ nữ yêu 16/03/2020 15:00

Dưới đây chính là chân dung những người đàn ông khiến phụ nữ lấy nhầm chồng, nếu không sớm ly hôn thì cả đời này chị em đừng mơ có được một ngày yên ổn.

Nếu không sớm tránh xa những mẫu đàn ông này phụ nữ lấy nhầm chồng là điều khó tránh khỏi, chị em hãy đọc thật kỹ để không lâm vào cảnh "gãy gánh giữa đường".

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Nếu lấy phải người đàn ông chẳng bao giờ chi tiền cho vợ thì chị em hãy xác định sẽ khổ dài dài - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông keo kiệt

Phụ nữ lấy chồng, sợ nhất chính là lấy phải người đàn ông ki bo, keo kiệt, làm được bao nhiêu cũng mang cất đi mà không dám chi tiêu đồng nào. Nếu lấy phải người đàn ông chẳng bao giờ chi tiền cho vợ, chẳng bao giờ mua quà tặng vợ và hà tiện quá đáng trong mọi khoản chi thì chị em hãy xác định sẽ khổ dài dài.

Bởi lẽ, đến cả những nhu cầu bình thường của một con người mà anh ấy còn cấm đoán vợ chỉ vì muốn tiết kiệm thật nhiều tiền thì khi ấy, vợ đơn giản chỉ là cỗ máy kiếm tiền, không hơn không kém.

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Nếu cứ tiếp tục chung sống với kiểu đàn ông  vũ phu này thì đời bạn xem như chấm hết - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vũ phu

Đàn ông vũ phu không chỉ là khi họ thượng cẳng tay, hạ cẳng chân và dùng nắm đấm để giành thế thượng phong mỗi khi vợ chồng cự cãi, mâu thuẫn. Bởi lẽ, bạo hành tinh thần còn đáng sợ hơn thế gấp trăm nghìn lần.

Nếu chồng cứ liên lục chửi bới, mắng nhiếc và tra tấn tinh thần vợ bằng những câu nói độc địa, gây tổn thương tinh thần thì chị em hãy tránh xa ngay. Nếu cứ tiếp tục chung sống với kiểu đàn ông tồi tệ này thì đời bạn xem như chấm hết.

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Trong mắt người đàn ông này bạn không hề quan trọng như những gì họ nói - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nghiện rượu chè

Thông thường những người đàn ông nghiện rượu thường vin vào cớ “do anh say quá nên mất bình tĩnh”, “lúc đấy là rượu đánh em chứ anh không hề muốn đánh em”, “anh say quá nên mới lên giường với cô ta”… để bao biện cho lỗi lầm của mình.

Họ biết thừa uống nhiều rượu bia sẽ khiến bản thân mất kiểm soát, sẽ làm những việc khiến bản thân phải hối hận nhưng vẫn không hề có ý định cai nghiện rượu bia. Điều ấy chứng tỏ, trong mắt người đàn ông này bạn không hề quan trọng như những gì họ nói.

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Một người đàn ông ham mê cờ bạc sẽ không bao giờ là người chồng đủ tin cậy để bạn tựa nương - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông mê cờ bạc

Lúc cưới nhau, hai vợ chồng có thể đồng cam cộng khổ từ hai bàn tay trắng. Cùng nỗ lực, chăm chỉ làm việc thì sớm muộn vợ chồng bạn cũng có cuộc sống ổn định, khấm khá.

Tuy nhiên, nếu chồng là người ham mê cờ bạc thì dẫu có đang là đại gia bạc tỷ thì sớm muộn gì bạn cũng phải đứng trước nguy cơ nhà tan cửa nát, bị siết nợ mà không chốn dung thân.

Hãy nhớ, một người đàn ông ham mê cờ bạc sẽ không bao giờ là người chồng đủ tin cậy để bạn tựa nương, càng không thể là người cha đủ tử tế để con cái tôn trọng.

Đàn ông nào cũng muốn lấy được người phụ nữ thế này làm vợ!

Đàn ông nào cũng muốn lấy được người phụ nữ thế này làm vợ!

Đây chính là mẫu phụ nữ đàn ông muốn lấy làm vợ nhất, một khi cưới được họ sẽ cưng yêu, chiều chuộng, cả đời không thèm ngoại tình.

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