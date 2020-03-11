Đàn ông có 4 biểu hiện này chuyên làm khổ vợ con, chị em hãy tránh xa kẻo khổ cả đời

Phụ nữ yêu 11/03/2020 17:57

Đây chính là biểu hiện đàn ông tệ bạc, phụ nữ nếu trót lấy phải hãy chuẩn bị sẵn đường lui cho mình, bởi chắc chắn anh ấy sẽ không thể mang đến hạnh phúc cho bạn.

Dù có ra sức che đậy tinh vi đến mấy thì đàn ông tệ bạc vẫn sẽ để lộ những biểu hiện dưới đây, chị em chỉ cần tinh ý sẽ nhận ra ngay.

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Nếu thấy đối phương lớn tiếng, chửi rủa và xem thường cha mẹ thì đấy chắc chắn là người đàn ông tồi - Ảnh minh họa: Internet

Đối xử tệ với cha mẹ

Đàn ông có thể không giàu có, không có sự nghiệp hiển vinh nhưng nhất định phải là người con hiếu thảo. Chẳng cần chờ đến khi phú quý an nhàn mới có thể báo hiếu mẹ cha, bởi ngay hôm nay, những cử chỉ ân cần quan tâm đã đủ để nói lên tấm lòng của con cái dành cho đấng sinh thành.

Nếu thấy đối phương lớn tiếng, chửi rủa và xem thường cha mẹ thì đấy chắc chắn là người đàn ông tồi. Bởi lẽ, đàn ông tử tế sẽ chẳng bao giờ tàn nhẫn với mẹ cha như thế. Nếu ngay cả người mang nặng đẻ đau, nuôi dưỡng mình mà còn không coi trọng thì chẳng ai dám đảm bảo anh ấy sẽ hết lòng hết dạ vì vợ con trong tương lai.

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Dù có yêu thương mặn nồng đến mấy chị em hãy chia tay ngay để không trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình trong tương lai - Ảnh minh họa: Internet

Dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn

Khi đang yêu chính là thời điểm đàn ông yêu thương, săn sóc người phụ nữ của mình nhất. Vì muốn chiếm được tình cảm của đối phương, các chàng trai sẵn sàng nuông chiều theo mọi sở thích, yêu cầu chỉ để làm bạn vui lòng.

Thế nên, nếu anh ấy sẵn sàng dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề, để chiếm thế thượng phong mỗi khi cự cãi thì đấy chắc chắn là người đàn ông vũ phu, gia trưởng. Dù có yêu thương mặn nồng đến mấy chị em hãy chia tay ngay để không trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình trong tương lai.

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Nếu yêu phải người đàn ông gia trưởng, cuồng ghen thì anh ta sẽ luôn tìm đủ mọi cách để kiểm soát bạn - Ảnh minh họa: Internet

Ghen tuông vô cớ

Trong tình yêu, hôn nhân niềm tin chính là yếu tố tiên quyết, giúp mối quan hệ trở nên gắn kết, khăng khít hơn mỗi ngày. Một người đàn ông yêu thật lòng sẽ luôn dành sự tin tưởng cho người phụ nữ của mình, dù ai có lời ra tiếng vào vẫn một mực bảo vệ bạn.

Ngược lại, nếu yêu phải người đàn ông gia trưởng, cuồng ghen thì anh ta sẽ luôn tìm đủ mọi cách để kiểm soát bạn. Đi đâu, với ai, làm gì đều phải khai báo, cấm đoán không cho bạn thân thiết với người khác giới chính là dấu hiệu nhận biết đàn ông ghen tuông vô cớ.

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Dù tình cảm của cả hai có tốt đẹp đến mấy anh ấy vẫn tìm đủ cách để có thể bắt cá hai tay, cắm sừng sau lưng bạn - Ảnh minh họa: Internet

Không chung thủy

Sự trung thực là điều kiện cần và đủ để giữ vững lòng tin yêu mà hai bạn dành cho nhau. Thế nên, nếu anh ấy thường xuyên nói dối, cố tình giấu giếm, che đậy những mối quan hệ đáng nghi thì chị em hãy cảnh giác.

Chính vì bản chất là người đàn ông trăng hoa, có mới nới cũ nên dù tình cảm của cả hai có tốt đẹp đến mấy anh ấy vẫn tìm đủ cách để có thể bắt cá hai tay, cắm sừng sau lưng bạn.

4 câu nói dối kinh điển của đàn ông, mọi phụ nữ đều bị lừa!

4 câu nói dối kinh điển của đàn ông, mọi phụ nữ đều bị lừa!

Nhờ những câu nói dối kinh điển của đàn ông này nên phái mạnh dễ dàng qua mặt nửa kia, khiến phụ nữ sẵn lòng dốc cạn ruột gan với mình mà chẳng hề ngờ vực.

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