13 việc cần làm để trở thành người phụ nữ thanh lịch

1. Dù khát đến mấy cũng đừng uống nước quá nhanh, cũng đừng uống ngụm lớn. Sự chậm rãi, ôn tồn mới là cách giúp bạn tạo nên sự thanh tao.

Chỉ cần làm được những việc này bạn chắc chắn sẽ là người phụ nữ thanh lịch , có khí chất, ai gặp cũng quý mến, thương yêu.

3. Trong đi đứng, quan trọng nhất vẫn là phong thái. Sự thong thả, ung dung sẽ toát lên sự thanh cao, ôn nhu hiếm có.

2. Khi ăn cơm, phụ nữ có khí chất sẽ không bao giờ vì đói mà ăn miếng lớn. Ăn từng miếng nhỏ, không để má bị phồng chính là công thức khiến bạn trở nên thanh lịch trong bữa tiệc.

4. Thay vì kể lể quá nhiều về bản thân, hãy dùng thời gian ấy để tìm hiểu về đối phương.

Quần áo mặc lên người, quan trọng nhất vẫn là phù hợp với vóc dáng, hoàn cảnh - Ảnh minh họa: Internet

5. Một người phụ nữ khôn khéo sẽ không bao giờ nói xấu sau lưng người khác, dù người thứ ba được nhắc đến ấy không hề tốt đẹp.

6. Bạn chỉ nên can dự vào những việc có liên quan đến bản thân. Việc của người khác, nếu họ không nhờ cậy thì đừng nhúng tay vào.

7. Với đồ dùng của người khác, đừng tùy tiện động vào khi chưa xin phép. Đấy là phép lịch sự tối thiểu.

8. Không cần hàng hiệu đắt tiền, chẳng cần là bộ sưu tập mới nhất hay thời thượng nhất. Quần áo mặc lên người, quan trọng nhất vẫn là phù hợp với vóc dáng, hoàn cảnh.

Nếu không rung động trước đối phương thì đừng lợi dụng tình cảm của họ - Ảnh minh họa: Internet

9. Đôi giày chính là bộ mặt của người phụ nữ, đừng bao giờ xỏ chân vào đôi giày bẩn khi bước chân ra đường.

10. Cái gì Google có thể trả lời được thì đừng hỏi người khác. Hãy tự hoàn thiện chính mình mỗi ngày, đấy mới là cách khiến ai cũng nể trọng bạn.

11. Khi tức giận, tuyệt đối không to tiếng, cũng không nói bậy chửi thề. Hãy ngồi xuống, uống ngụm nước và ôn tồn giải thích với đối phương.

12. Thay vì đôi co, để tâm đến những lời không hay về mình bạn cần bỏ ngoài tai tất cả. Hãy cứ xinh đẹp mỗi ngày, hạnh phúc mỗi ngày và ngày càng giàu có để những kẻ thích buôn chuyện kia mãi đứng sau lưng bạn.

13. Nếu không rung động trước đối phương thì đừng lợi dụng tình cảm của họ để trục lợi cá nhân, như thế chẳng khác nào tự vả vào mặt mình.