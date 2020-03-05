Dù có ‘tẩy não’ đàn ông cũng không thể quên được những điều này ở người yêu cũ

Phụ nữ yêu 05/03/2020 17:19

Dưới đây chính là những ký ức về người yêu cũ mà dù muốn đàn ông cũng chẳng thể quên, chị em hãy thuộc lòng kẻo mất chồng như chơi.

Dù biết người yêu cũ là người phụ nữ trong quá khứ, tình yêu dù mãnh liệt, nồng nàn đến mấy cũng đã qua. Thế nhưng, trong tâm trí đàn ông vẫn luôn thầm nhung nhớ  những điều này về người yêu cũ.

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Dù đời sống gối chăn có hòa hợp đến mấy thì vợ vẫn mãi là người phụ nữ đến sau - Ảnh minh họa: Internet

Cảm giác khi ái ân với người cũ

Dù hôn nhân hạnh phúc, cuộc sống ấm êm nhưng mỗi khi gần gũi vợ đàn ông vẫn không thôi ngầm so sánh bạn đời với người yêu cũ. Không chỉ vóc dáng, cơ thể mà cả cách thể hiện cảm xúc khi làm chuyện ấy cũng được đàn ông mang ra cân đong đo đếm.

Bởi lẽ, dù đời sống gối chăn có hòa hợp đến mấy thì vợ vẫn mãi là người phụ nữ đến sau. Những ngây thơ vụng dại, những thấp thỏm nhung nhớ ngày cũ sẽ khiến đàn ông dù chia tay đã lâu nhưng gặp lại người xưa vẫn bồi hồi xúc động như thuở đầu.

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Dù đã vuột mất tình yêu đẹp ấy, dù đã không còn bên nhau nhưng đàn ông vẫn nhớ như in những sở thích của người phụ nữ trong quá khứ - Ảnh minh họa: Internet

Sở thích chung

Người xưa có câu “đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai”, đàn ông có thể dễ dàng bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài của một người phụ nữ, cũng giống phư phái yếu sẽ bị lời mật ngọt làm cho mê mệt.

Tuy nhiên, đấy chỉ là yếu tố giúp tình yêu bắt đầu. Muốn có một mối tình khắc cốt ghi tâm, các cặp đôi còn cần có những hòa hợp trong tâm hồn, lối sống, và cả những sở thích chung. Càng hợp nhau trong nhiều điều thì mối tình càng gắn bó keo sơn.

Thế nên, dù đã vuột mất tình yêu đẹp ấy, dù đã không còn bên nhau nhưng đàn ông vẫn nhớ như in những sở thích của người phụ nữ trong quá khứ.

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Lòng đàn ông chưa bao giờ xóa nhòa những kỷ niệm đẹp ấy - Ảnh minh họa: Internet

Những kỷ niệm đẹp

Cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu, những chuyến du lịch xa hay những lần hò hẹn với người cũ sẽ luôn sống mãi trong tâm trí phái mạnh. Dù có yêu vợ thương con đến mấy, dù đã chẳng còn liên lạc với người xưa nhưng lòng đàn ông chưa bao giờ xóa nhòa những kỷ niệm đẹp ấy.

Thậm chí, mỗi khi vợ chồng giận hờn, họ sẽ gặm nhắm những hoài niệm ấy để được sống lại thuở còn son, được đắm chìm trong hạnh phúc cũ.

Những tổn thương trong quá khứ

Khi một mối tình tan vỡ, đàn ông yêu thật lòng sẽ càng khổ đau, dằn vặt. Dẫu biết rằng, chia tay là lựa chọn tốt nhất cho một mối tình thất bại nhưng đàn ông nào phải sỏi đá. 

Họ vẫn tổn thương, mệt mỏi và chán chường đến mức tự nhốt mình trong vỏ bọc mạnh mẽ, cứng rắn. Thế nhưng, khi đêm về, một mình đối diện với chính mình thì không ít đàn ông vẫn cố gạt đi những dòng nước mắt đắng chát.

3 thứ một khi yêu thật lòng đàn ông sẽ chẳng tiếc mà trao hết cho bạn!

3 thứ một khi yêu thật lòng đàn ông sẽ chẳng tiếc mà trao hết cho bạn!

Một người đàn ông yêu thật lòng sẽ chẳng ngần ngại trao hết 3 thứ này cho người phụ nữ của mình mà chẳng hề suy tính thiệt hơn.

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