3 thứ một khi yêu thật lòng đàn ông sẽ chẳng tiếc mà trao hết cho bạn!

Phụ nữ yêu 03/03/2020 17:47

Một người đàn ông yêu thật lòng sẽ chẳng ngần ngại trao hết 3 thứ này cho người phụ nữ của mình mà chẳng hề suy tính thiệt hơn.

Nếu đối phương không thể cho bạn 3 thứ này, chứng tỏ tình yêu anh ấy dành cho bạn chưa đủ sâu đậm. Phụ nữ thông minh hãy nhớ, đàn ông yêu thật lòng sẽ chẳng ngần ngại trao hết những thứ này cho bạn.

dan ong yeu that long 1
Nếu không thể cho bạn danh phận, không dám công khai tình yêu của cả hai thì đấy ắt là anh chàng họ Sở - Ảnh minh họa: Internet

Danh phận

Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ hoang phí thanh xuân cho người đàn ông không cho mình danh phận rõ ràng. Bởi lẽ, đấy chính là dấu hiệu chứng tỏ chàng không hề có ý định nghiêm túc trong mối quan hệ, càng không suy tính lâu dài.

Thế nên, dù thề non hẹn biển, dù ngọt ngào âu yếm đến mấy nhưng nếu chàng không bao giờ công khai giới thiệu “đây là bạn gái tôi” với bạn bè thân thiết thì dám chắc, chàng đang bắt cá hai tay.

Nếu không thể cho bạn danh phận, không dám công khai tình yêu của cả hai thì đấy ắt là anh chàng họ Sở, chị em hãy bỏ ngay đừng tiếc.

dan ong yeu that long 2
Nếu cứ phải nơm nớp lo sợ, đứng ngồi không yên thì đối phương không hề đáng tin - Ảnh minh họa: Internet

Cảm giác an toàn

Trong tình yêu, hôn nhân thì lòng tin chính là điểm tựa tinh thần lớn nhất của phụ nữ. Một người đàn ông cho bạn cảm giác an toàn. Dù anh ấy đi đâu, với ai, làm gì cũng chẳng khiến bạn phải lăn tăn lo lắng mới là người đàn ông yêu thật lòng.

Người đàn ông chung thủy luôn biết giữ khoảng cách với phụ nữ khác. Họ không bao giờ tơ tưởng đến mối quan hệ ngoài luồng và ra sức bảo bọc, chở che cho người mình yêu. Vậy nên, nếu cứ phải nơm nớp lo sợ, đứng ngồi không yên thì đối phương không hề đáng tin như bấy lâu nay bạn vẫn tưởng.

dan ong yeu that long 3
Nếu yêu phải người đàn ông keo kiệt, chẳng bao giờ chi một đồng cho người phụ nữ mình yêu thì anh ta quá tệ - Ảnh minh họa: Internet

Ví tiền của chàng

Chúng ta không thể dùng tiền để làm thước đo tình yêu của một người đàn ông dành cho mình. Tuy nhiên, nhìn vào cách tiêu tiền có thể nói lên rất nhiều điều, có thể giúp bạn nhận ra chàng yêu mình nhiều đến nhường nào, chăm sóc, quan tâm mình ra sao.

Không quan trọng đàn ông tiêu bao nhiêu tiền cho bạn, hãy xem anh ấy tiêu bao nhiêu tiền mình đang có cho bạn. Một tỷ phú có thể chi hàng trăm triệu để mua quà cho người yêu, một anh chàng mới ra trường với mức lương còm cõi 5 triệu đồng một tháng vẫn sẵn lòng chi 3 triệu đồng mua quà sinh nhật cho người yêu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Phụ nữ tự chủ tài chính là điều hiển nhiên. Vậy nhưng, nếu yêu phải người đàn ông keo kiệt, chẳng bao giờ chi một đồng cho người phụ nữ mình yêu thì anh ta quá tệ. Chị em hãy sớm tránh xa kẻo sau khi cưới lại khổ cả đời.

Ngỡ ngàng trước lý do phụ nữ dù đã ngoài 40 vẫn cắm sừng chồng

Ngỡ ngàng trước lý do phụ nữ dù đã ngoài 40 vẫn cắm sừng chồng

Ở ngưỡng 40, tưởng chừng như đã yên ổn bên chồng con sống an phận đến cuối đời thì lại có không ít nguyên do khiến phụ nữ ngoại tình ở độ tuổi này.

Xem thêm
Từ khóa:   dấu hiệu đàn ông yêu thật lòng đàn ông chung thủy phụ nữ thông minh

TIN MỚI NHẤT

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 1 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 6 giờ 27 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 6 giờ 42 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 12 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 8 giờ 13 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 22 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này