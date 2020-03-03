3 thứ một khi yêu thật lòng đàn ông sẽ chẳng tiếc mà trao hết cho bạn!

Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ hoang phí thanh xuân cho người đàn ông không cho mình danh phận rõ ràng. Bởi lẽ, đấy chính là dấu hiệu chứng tỏ chàng không hề có ý định nghiêm túc trong mối quan hệ, càng không suy tính lâu dài.

Nếu đối phương không thể cho bạn 3 thứ này, chứng tỏ tình yêu anh ấy dành cho bạn chưa đủ sâu đậm. Phụ nữ thông minh hãy nhớ, đàn ông yêu thật lòng sẽ chẳng ngần ngại trao hết những thứ này cho bạn.

Nếu không thể cho bạn danh phận, không dám công khai tình yêu của cả hai thì đấy ắt là anh chàng họ Sở, chị em hãy bỏ ngay đừng tiếc.

Thế nên, dù thề non hẹn biển, dù ngọt ngào âu yếm đến mấy nhưng nếu chàng không bao giờ công khai giới thiệu “đây là bạn gái tôi” với bạn bè thân thiết thì dám chắc, chàng đang bắt cá hai tay.

Nếu cứ phải nơm nớp lo sợ, đứng ngồi không yên thì đối phương không hề đáng tin - Ảnh minh họa: Internet

Cảm giác an toàn

Trong tình yêu, hôn nhân thì lòng tin chính là điểm tựa tinh thần lớn nhất của phụ nữ. Một người đàn ông cho bạn cảm giác an toàn. Dù anh ấy đi đâu, với ai, làm gì cũng chẳng khiến bạn phải lăn tăn lo lắng mới là người đàn ông yêu thật lòng.

Người đàn ông chung thủy luôn biết giữ khoảng cách với phụ nữ khác. Họ không bao giờ tơ tưởng đến mối quan hệ ngoài luồng và ra sức bảo bọc, chở che cho người mình yêu. Vậy nên, nếu cứ phải nơm nớp lo sợ, đứng ngồi không yên thì đối phương không hề đáng tin như bấy lâu nay bạn vẫn tưởng.

Nếu yêu phải người đàn ông keo kiệt, chẳng bao giờ chi một đồng cho người phụ nữ mình yêu thì anh ta quá tệ - Ảnh minh họa: Internet

Ví tiền của chàng

Chúng ta không thể dùng tiền để làm thước đo tình yêu của một người đàn ông dành cho mình. Tuy nhiên, nhìn vào cách tiêu tiền có thể nói lên rất nhiều điều, có thể giúp bạn nhận ra chàng yêu mình nhiều đến nhường nào, chăm sóc, quan tâm mình ra sao.

Không quan trọng đàn ông tiêu bao nhiêu tiền cho bạn, hãy xem anh ấy tiêu bao nhiêu tiền mình đang có cho bạn. Một tỷ phú có thể chi hàng trăm triệu để mua quà cho người yêu, một anh chàng mới ra trường với mức lương còm cõi 5 triệu đồng một tháng vẫn sẵn lòng chi 3 triệu đồng mua quà sinh nhật cho người yêu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Phụ nữ tự chủ tài chính là điều hiển nhiên. Vậy nhưng, nếu yêu phải người đàn ông keo kiệt, chẳng bao giờ chi một đồng cho người phụ nữ mình yêu thì anh ta quá tệ. Chị em hãy sớm tránh xa kẻo sau khi cưới lại khổ cả đời.