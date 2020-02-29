Phụ nữ làm được 5 điều này sẽ khiến chàng mê mệt mỗi khi ân ái!

Phụ nữ yêu 29/02/2020 05:30

Không phải vóc dáng hay khuôn mặt xinh đẹp, nắm được bí quyết phòng the này bạn sẽ ngay lập tức trở thành nữ thần trong mắt chàng.

Đây chính là bí quyết phòng the khiến đàn ông mê mẩn mỗi khi gần gũi, dù là phụ nữ khôn ngoan hay nông cạn bạn cũng đừng bỏ qua.

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Bạn càng cuồng nhiệt, hoang dã bao nhiêu anh ấy sẽ càng hưng phấn, thích thú bấy nhiêu - Ảnh minh họa: Internet

1. Dám đòi đỏi

Phụ nữ có thể ngoan khi đứng nhưng nhất định phải hư khi nằm. Đàn ông ngày thường thích vợ hiền lành như thỏ nhưng lại muốn vợ là mãnh hổ trên giường mỗi khi ân ái. Thế nên, thay vì chỉ rụt rè nằm yên chờ đợi đối phương bạn hãy chủ động đòi hỏi, dẫn dắt cuộc vui.

Bạn càng cuồng nhiệt, hoang dã và thẳng thắn hướng dẫn bao nhiêu anh ấy sẽ càng hưng phấn, thích thú bấy nhiêu.

2. Tự tin khi nude

Trong khi phụ nữ thường tự ti về vòng một bé, eo không thon gọn hay chiếc bụng rạn da sau khi sinh thì đàn ông nào để tâm đến những điều ấy. Họ thừa biết vợ đã hy sinh như thế nào cho gia đình, nên nhìn những điều chưa hoàn hảo ấy sẽ càng yêu thương vợ hơn.

Thay vì chú tâm vào những khuyết điểm trên cơ thể, chị em hãy tự hào về chúng. Bạng càng tự tin khi nude, càng thoải mái khi đứng trước mặt chồng thì lửa yêu trong lòng anh ấy càng bùng cháy dữ dội.

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Với đàn ông, phụ nữ đẹp nhất là khi chẳng quần áo phấn son nhưng đôi mắt vẫn rạng ngời hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

3. Để mặt mộc

Bạn có thể trang điểm khi đi làm, cafe với bạn bè hay đi mua sắm. Vậy nhưng, khi lên giường người phụ nữ thông minh sẽ cởi bỏ lớp phấn trang điểm phù phiếm kia. Họ đứng trước người đàn ông của đời mình với khuôn mặt không phấn son, mộc mạc tự nhiên nhưng cực cuốn hút.

Với đàn ông, phụ nữ đẹp nhất là khi chẳng quần áo phấn son nhưng đôi mắt vẫn rạng ngời hạnh phúc.

4. Không tiết kiệm lời khen

Đừng tưởng rằng đàn ông chỉ cần được thỏa mãn ham muốn mà chẳng hề để tâm đến cảm xúc của bạn tình. Bởi lẽ, chỉ cần sử dụng lời khen đúng lúc bạn sẽ khiến anh ấy càng thêm hạnh phúc, thăng hoa.

Cũng vậy, bạn đừng giấu nhẹm cảm xúc khi gần gũi. Hãy cứ thoải mái để anh ấy biết bạn đang rợn ngợp ra sao, đê mê thế nào. Bạn càng mãn nguyện chàng sẽ càng tự tin, phấn khích.

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Sự ngọt ngào, đáng yêu ấy sẽ khiến chàng ngày càng say mê, đắm chìm mãi trong tình yêu của bạn - Ảnh minh họa: Internet

5. Ôm anh ấy sau cuộc yêu

Không chỉ phụ nữ, đàn ông cũng muốn được ôm ấp sau những phút giây hoan lạc. Được nằm trong vòng tay nhau, đặt lên môi anh ấy nụ hôn dịu ngọt sẽ khiến bạn trở thành người phụ nữ quyến rũ chết người.

Sự ngọt ngào, đáng yêu ấy sẽ khiến chàng ngày càng say mê, đắm chìm mãi trong tình yêu của bạn mà chẳng thèm tơ tưởng đến bất cứ phụ nữ nào khác.

Thuộc lòng 5 tuyệt chiêu giường chiếu này đồng nghĩa với việc bạn đang nắm trong tay bí quyết giữ chồng cao tay nhất. 

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