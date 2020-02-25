4 điều phụ nữ cực ghét ở đàn ông nhưng ngại nói ra, ai đọc xong cũng giật mình

Phụ nữ yêu 25/02/2020 17:03

Đàn ông phạm phải một trong những điều phụ nữ ghét này thì dù có giàu có, tài giỏi hay ưa nhìn đến mấy cũng chẳng thể khiến con tim nàng rung rinh.

Phụ nữ sống cảm tính, một khi đã yêu sẽ hết mình, cuồng nhiệt và chẳng suy tính bất cứ điều gì. Thế nhưng, nếu phạm phải những điều phụ nữ ghét này thì bạn sẽ chẳng bao giờ “có cửa” bước vào trái tim cô ấy.

Muốn nắm giữ bí quyết quyến rũ phụ nữ, đàn ông hãy tránh xa những sai lầm tai hại này.

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Nhắc đến người yêu cũ sẽ khiến phụ nữ tổn thương vì nghĩ rằng bạn vẫn còn vương vấn tình xưa nghĩa cũ - Ảnh minh họa: Internet

1. Liên tục nhắc đến người yêu cũ

Chuyện tình cảm trong quá khứ dù sâu đậm đến mấy, người yêu cũ dù tốt đến đâu thì tất cả đã là ký ức. Chẳng ai bắt đàn ông phải “tẩy não”, quên đi những gì tốt đẹp mình đã có với người phụ nữ năm xưa. Vậy nhưng, khi đối diện với người phụ nữ hiện tại các chàng trai đừng dại nhắc đến chuyện cũ quá nhiều.

Dù là khen ngợi hay chê bai thì bạn cũng sẽ khiến đối phương khó chịu, bực dọc. Thậm chí, sẽ khiến phụ nữ tổn thương vì nghĩ rằng bạn vẫn còn vương vấn tình xưa nghĩa cũ.

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Nếu bạn sống quá nguyên tắc, cứng nhắc sẽ khiến mối quan hệ trở nên nhàm chán - Ảnh minh họa: Internet

2. Sống quá cứng nhắc, vô tâm

Đàn ông cần phải có bản lĩnh, lòng kiên định mới có thể làm cây tùng cây bách để người phụ nữ của mình tựa nương. Chính sự tin cậy, cảm giác bình yên sẽ giúp nàng không phải lấn cấn, lo lắng rằng bạn sẽ thay lòng đổi dạ, làm chuyện có lỗi sau lưng mình.

Vậy nhưng, nếu bạn sống quá nguyên tắc, cứng nhắc sẽ khiến mối quan hệ trở nên nhàm chán. Việc đặt điện hoa, gửi một món quà bất ngờ hay những dòng tin nhắn yêu thương là cách để làm đối phương vui vẻ, hạnh phúc mà chẳng mất quá nhiều công sức.

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Hãy khen ngợi một cách tinh tế, chừng mực - Ảnh minh họa: Internet

3. Khen ngợi quá đà

Người xưa có câu “đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai”, nữ giới đa phần đều thích nghe lời ngon tiếng ngọt, đều thích được ngợi khen. Tuy nhiên, nếu bạn thảo mai đến mức tâng bốc quá đà sẽ khiến cô ấy nghĩ rằng bạn là người giả dối, không đáng tin cậy.

Hãy khen ngợi một cách tinh tế, chừng mực và vừa đủ để mỗi khi nhận được lời khen của bạn cô ấy sẽ thấy mình là người phụ nữ quyến rũ nhất đời.

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Thay vì chia sẻ quá nhiều về mình, đàn ông thông minh sẽ dùng chính cơ hội gặp gỡ để tìm hiểu về đối phương - Ảnh minh họa: Internet

4. Khoe khoang

Ấn tượng về lần gặp gỡ, trò chuyện đầu tiên rất quan trọng. Đây là lý do vì sao rất nhiều anh chàng đã tận dụng cơ hội này để giới thiệu về bản thân nhằm gây ấn tượng với đối phương. Thế nhưng, lắm khi vì muốn nhận được sự chú ý mà họ đã khoe khoang quá nhiều điều về mình, dẫn đến phản tác dụng.

Thay vì chia sẻ quá nhiều về mình, đàn ông thông minh sẽ dùng chính cơ hội này để tìm hiểu về người phụ nữ đang ngồi trước mặt. Họ muốn hiểu thêm, biết thêm và ghi nhớ tất thảy những thông tin liên quan đến người phụ nữ cuốn hút này. Nhờ sự chân thành, bình dị ấy ấn tượng của nàng về bạn sẽ tốt hơn rất nhiều.

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