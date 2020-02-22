Dù muốn đàn ông cũng chẳng thể ép buộc bản thân phải coi trọng 3 kiểu đàn bà này

Quá lụy tình chính là kiểu đàn bà dù muốn đàn ông cũng chẳng thể coi trọng - Ảnh minh họa: Internet

Trong khi những người đàn bà khác được chồng thương yêu, trân trọng thì bạn chỉ nhận được những lời oán trách, hằn học từ chồng. Trong khi đàn bà khác được chồng quan tâm từng li từng tí thì chồng bạn lại vô tâm, hời hợt đến tàn nhẫn...

Những tưởng đàn bà càng yêu thương, chiều chuộng chồng sẽ càng được bạn đời dùng tấm chân tình mà đáp trả. Nào ngờ, thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Đàn ông vốn là giống loài thích chinh phục, càng bị đối xử tệ bạc họ càng khát khao sở hữu.

Sở dĩ có sự khác biệt ấy là bởi bạn đã lọt vào những kiểu đàn bà đàn ông ghét mà không hề hay biết.

Vậy nên, nếu chị em cứ vồn vã, bám víu và xem họ như cả cuộc đời của mình thì dần dần chàng sẽ ỷ lại, quay sang chán chê, khinh thường vợ. Thậm chí, có những người đàn ông vì biết vợ yêu mình quá nhiều mà nhẫn tâm ngoại tình. Họ dám chắc chắn rằng vợ sẽ chẳng dám ly hôn, càng không dám làm to chuyện.

Vậy nên, đàn bà hãy biết lạnh nhạt đúng lúc, hãy biết cách “làm giá”, lúc gần lúc xa để chồng phải theo đuổi, chinh phục mình cả đời.

Dù thông minh đến mấy đàn bà cũng nên học cách khiêm tốn, khéo léo 'giả ngu' để chồng được sắm vai anh hùng - Ảnh minh họa: Internet

Quá rạch ròi chuyện tiền bạc

Thời nay, đàn bà khôn ngoan hay không đều có cho mình một công việc để có thể tự chăm sóc cho bản thân. Chẳng cần tiền của chồng đàn bà vẫn sống tốt, vẫn có thể mua sắm thoải mái, vẫn có tiền tiết kiệm mà chẳng hề tiêu của chồng lấy một đồng.

Vâng, đàn bà tài giỏi là tốt, nhưng bạn đừng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ đến mức không thèm tiêu tiền của chồng. Chẳng ai lại đi khinh thường vợ vì cô ấy dùng tiền của chồng mình làm ra, cũng chẳng ai dám nói bạn ăn bám khi bạn có công ăn việc làm đàng hoàng cả.

Dù thông minh đến mấy đàn bà cũng nên học cách khiêm tốn, khéo léo “giả ngu” để chồng được sắm vai anh hùng, để anh ấy thấy mình có ích, có thể làm bạn hạnh phúc.

Đàn bà dù yêu chồng thương con đến mấy cũng đừng quên thương lấy chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Hy sinh tất cả cho gia đình

Đàn bà một khi đã lấy chồng, sinh con thường sẽ dốc cạn lòng để chăm sóc, vun đắp cho mái ấm của mình. Họ chấp nhận hy sinh tất cả những điều tốt đẹp nhất cho chồng con, mua cho con loại sữa tốt nhất, mua cho chồng chiếc áo đắt nhất nhưng lại sẵn sàng ngược đãi bản thân bằng quần áo lỗi thời, đôi giày mòn gót.

Họ tự biến mình thành người đàn bà xuề xòa, xuống sắc và luộm thuộm đến mức đáng thương trong mắt bạn đời. Họ khiến chồng dù yêu đến mấy cũng phải thật lòng thừa nhận đã quá chán vợ trong bộ dạng lôi thôi hiện tại.

Vậy nên, đàn bà dù yêu chồng thương con đến mấy cũng đừng quên thương lấy chính mình. Chỉ khi bạn hạnh phúc, tràn đầy nguồn năng lượng tích cực thì những người xung quanh bạn mới có thể vui vẻ.