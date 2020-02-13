Phụ nữ ‘thỏa mãn’ được 4 điều này, chẳng cần bùa mê thuốc lú đàn ông vẫn say đứ đừ

Phụ nữ yêu 13/02/2020 15:10

Chỉ cần cho đàn ông được ‘thỏa mãn’ 4 điều này thì bạn sẽ nghiễm nhiên trở thành người phụ nữ quyến rũ ngút trời, khiến chàng tự nguyện thủy chung cả đời.

Muốn trở thành người phụ nữ quyến rũ trong mắt đàn ông, chị em chỉ cần cho họ được “thỏa mãn” 4 điều này, không hơn, không kém.

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Cảm giác không được tin tưởng, luôn bị ngờ vực sẽ khiến chàng dần nguội lạnh - Ảnh minh họa: Internet

1. Không ghen tuông vô lối

Phụ nữ khi yêu thường khá nhõng nhẽo, mè nheo, đòi hỏi đối phương nuông chiều, cưng yêu mình. Tất nhiên, vì đang chinh phục bạn, sợ mất bạn nên đàn ông yêu thật lòng sẵn sàng làm mọi điều cho người phụ nữ của mình, miễn sao cô ấy vui vẻ, hạnh phúc.

Tuy nhiên, nếu bạn cứ “được đàng chân lân đàng đầu”, ngày càng quá quắt, ghen tuông vô cớ sẽ khiến đối phương khó chịu vô cùng. Cảm giác không được tin tưởng, luôn bị ngờ vực sẽ khiến chàng dần nguội lạnh, mệt mỏi khi phải duy trì mối quan hệ hiện tại.

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Đừng mang chuyện cũ ra đay nghiến, cũng đừng nhắc lại lỗi lầm trong quá khứ - Ảnh minh họa: Internet

2. Biết khi nào nên im lặng, lúc nào nên cất lời

Một người phụ nữ thông minh sẽ không bao giờ nói quá nhiều, càng không dại khiến lời nói của mình mất trọng lượng. Cũng thế, đàn ông rất ghét khi suốt ngày bị càm ràm bên tai chỉ vì những chuyện vặt vãnh.

Nếu anh ấy có làm điều gì không đúng, bạn chỉ nên nhắc nhở một lần duy nhất. Đừng mang chuyện cũ ra đay nghiến, cũng đừng nhắc lại lỗi lầm trong quá khứ. Khi anh ấy buồn phiền, gặp chuyện không vui, bạn chỉ cần ở bên lắng nghe chàng trút hết nỗi lòng là đủ.

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Đàn ông vẫn luôn chú trọng cách người phụ nữ đối xử với gia đình mình - Ảnh minh họa: Internet

3. Quan tâm gia đình chàng

Dù đang yêu hay đã cưới nhau thì đàn ông vẫn luôn chú trọng cách người phụ nữ đối xử với gia đình mình. Nếu bạn dùng cả tấm chân tình để yêu thương, quan tâm và xem gia đình anh ấy như ruột thịt thì chàng sẽ hạnh phúc, tự hào vô cùng.

Đấy không chỉ là dấu hiệu bạn là người phụ nữ khôn khéo, biết vun vén, đối nhân xử thế mà còn khẳng định bạn chính là một phần không thể thiếu trong đời họ.

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Ai cũng mong người yêu hay vợ có thể thân thiết với bạn bè của mình - Ảnh minh họa: Internet

4. Thân thiết với bạn bè của chàng

Đàn ông rất sợ khi phải đứng giữa bạn bè và người phụ nữ mình yêu. Ai cũng mong người yêu hay vợ có thể thân thiết với bạn bè của mình, từ đấy, mối quan hệ giữa hai bên càng thêm gắn kết, bền chặt nhờ những người bạn chung ấy.

Nếu bạn cứ dè bỉu, có định kiến và bắt chàng không được gặp gỡ những người bạn thân thiết của anh ấy thì dám chắc, tình cảm của cả hai sẽ khó tránh khỏi những sứt mẻ, rạn nứt. 

Là đàn bà, hãy nhét vào đầu những bài học đắt giá này để một đời an yên, không phải khổ vì đàn ông

Là đàn bà, hãy nhét vào đầu những bài học đắt giá này để một đời an yên, không phải khổ vì đàn ông

Một người đàn bà thông minh sẽ luôn khắc cốt ghi tâm những điều này, nhờ thế họ chẳng phải rơi một giọt nước mắt nào vì đàn ông, càng già càng hạnh phúc.

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