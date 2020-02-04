Là đàn bà, hãy nhét vào đầu những bài học đắt giá này để một đời an yên, không phải khổ vì đàn ông

Nếu cứ tin vào câu nói “anh yêu bản chất con người em chứ không phải vẻ ngoài” mà bỏ bê bản thân thì bạn đã quá dại khờ. Dù có thể rót mật vào tai đàn bà để nhận được sự tin cậy, nhưng thực chất, đàn ông nào cũng thích đàn bà quyến rũ, xinh đẹp.

Càng về hậu vận càng ấm êm viên mãn, hạnh phúc đủ đầy chính là những gì đàn bà thông minh xứng đáng nhận được. Muốn có cuộc sống như thế, bạn đừng bỏ qua bài viết này.

Trong tình yêu, dù không phải là mối tình đầu tiên, càng không phải là người cùng anh ấy đi qua giai đoạn gian khó nhất cuộc đời nhưng quan trọng nhất bạn là người anh ấy nguyện dành nửa đời còn lại để yêu thương, bảo vệ.

Vậy nên, dù đã lấy chồng sinh con hay vẫn độc thân thì cả đời đàn bà đừng bao giờ quên yêu thương chính mình, chăm sóc vẻ ngoài thật đẹp. Tất nhiên, bạn cũng đừng quên xịt chút nước hoa lên người để mùi hương thân thuộc ấy sẽ khiến chàng nhận ra bạn ngay lập tức.

Chỉ đàn bà nông cạn mới dại khờ mang bản thân ra so sánh với người yêu cũ của đối phương, mới tự làm khổ mình với quá khứ. Việc làm ấy chẳng thể khiến chàng yêu bạn hơn, mà còn là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn, cãi nhau vô nghĩa. Tình yêu vì thế mà rạn nứt ít nhiều, nếu không sớm thay đổi thì chia ly là điều khó tránh.

Đừng để đàn ông thấy họ quá quan trọng trong đời bạn, kẻo có ngày chàng trở nên vô tâm hời hợt - Ảnh minh họa: Internet

3. Đừng xem đàn ông là tất cả những gì mình đang có

Đàn bà một khi đã yêu sẽ si mê đến mức xem đối phương là tất cả những gì mình đang có. Trong khi đấy, đàn ông chỉ xem họ là một phần trong tất cả.

Thay vì tự đoạn tuyệt với những mối quan hệ thân thiết của mình, dành toàn bộ thời gian cho người đàn ông mình yêu thì bạn hãy làm điều ngược lại.

Dành thời giờ vun đắp cho những mối quan hệ thân tình của mình, café với bạn bè và quan tâm chăm sóc mẹ cha chính là những gì đàn bà khôn ngoan nên làm.

Đừng để đàn ông thấy họ quá quan trọng trong đời bạn, kẻo có ngày chàng trở nên vô tâm hời hợt.

4. Bị phản bội ai cũng đau, nhưng đừng tự chôn vùi đời mình trong nước mắt

Phát hiện mình bị cắm sừng, bị người đàn ông mình tin yêu phản bội, đàn bà bản lĩnh, mạnh mẽ đến mấy cũng phải đớn đau đoạn trường. Bạn có quyền khóc, có quyền ủ dột sầu thương nhưng sau khi đã đau thương vừa đủ hãy gạt đi nước mắt mà đứng dậy.

Hãy sống thật tốt, yêu đời, hạnh phúc để gã đàn ông bội bạc kia phải xấu hổ cúi đầu mỗi khi vô tình gặp bạn ngoài đường.

Thay vì tiếc, đàn bà khôn ngoan sẽ mừng thầm vì đã phát hiện bộ mặt dối trá của kẻ phản bội - Ảnh minh họa: Internet

5. Đừng tha thứ cho đàn ông ngoại tình

Chỉ đàn ông trăng hoa mới có thể dễ dàng cởi đồ ăn nằm với đàn bà khác, bỏ mặc người mình yêu mà chẳng thèm đoái hoài. Nếu vẫn cố chấp thứ tha, cho anh ta cơ hội làm lại từ đầu thì sẽ đồng nghĩa với việc bạn đang muốn họ làm khổ mình thêm lần nữa.

Nếu cả lí trí và con tim mình mà còn không thể điều khiển được, không thể chung thủy một lòng thì anh ta không bao giờ xứng đáng có được bạn. Thay vì tiếc, đàn bà khôn ngoan sẽ mừng thầm vì đã phát hiện bộ mặt dối trá của kẻ phản bội.