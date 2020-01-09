Làm được 3 điều này, đàn bà ly hôn sẽ khiến chồng cũ nể trọng cả đời

Phụ nữ yêu 09/01/2020 13:02

Khi chấp nhận chấm dứt cuộc hôn nhân hiện tại, cuộc đời của đàn bà ly hôn sẽ bước sang trang mới, có khốn khó cơ cực, mệt mỏi chán chường và cả những hạnh phúc…

Một khi đàn bà ly hôn, trở thành mẹ đơn thân nghĩa là họ đã không thể chấp nhận chung sống với chồng thêm ngày nào nữa. Dẫu biết cuộc sống mới sẽ lắm mỏi mệt, thế nhưng, chỉ cần không quên nhắc nhở bản thân 3 điều này mỗi ngày bạn sẽ hạnh phúc hân hoan, vui vẻ cả đời.

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Muốn được chồng cũ nể trọng, đàn bà ly hôn hãy để quá khứ ngủ yên - Ảnh minh họa: Internet

1. Để quá khứ ngủ yên

Chồng cũ dù tệ bạc, đớn hèn đến mấy, cuộc sống hôn nhân trước đây dẫu có như địa ngục thì tất cả đã ở lại phía sau, đã đắm chìm trong quá khứ. Thay vì nhai đi nhai lại chuyện cũ, ra sức kể xấu người đàn ông cũ, bạn hãy tập trung kiến tạo cuộc sống mới cho mình.

Làm mẹ đơn thân, phải bắt đầu mọi thứ từ hai bàn tay trắng, đi làm, quán xuyến việc nhà, nuôi dạy con cái đều trông chờ vào bạn. Thế nên, nếu cứ ôm khư khư uất ức, thù hằn với bố của con thì sao bạn có thể tạo nên những hồi ức đáng nhớ cho trẻ.

Nếu đã chấp nhận buông tay thì đừng quên buông bỏ. Chỉ khi tâm hồn nhẹ nhàng, an yên thì bạn mới có thể một cuộc đời hạnh phúc.

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Đàn bà ly hôn, dù khổ cực đến mấy cũng đừng quên tự nhắc mình phải thật mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Internet

2. Phải thật mạnh mẽ

Phụ nữ một đời chồng yếu đuối cho ai xem? Chính vì năm xưa quá yếu mềm nên bạn mới không dám đề nghị ly hôn ngay khi biết chồng ngoại tình, cắn răng chịu đựng kiếp chung chồng.

Chờ đến khi vượt ngưỡng chịu đựng, khi chồng quá quắt đến mức chẳng thể nhẫn nhịn thêm nữa mới kiên quyết dừng lại thì đã phí hoài không ít thanh xuân.

Thế nên, khi đã được trả tự do, được sống với con người thật của mình bạn hãy không ngừng nhắc nhở bản thân ngưng yếu đuối. Mạnh mẽ, bản lĩnh và ngoan cường mới có thể giúp phụ nữ ly hôn bảo vệ con trước sóng gió.

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Bạn xứng đáng được yêu thương chân thành, nuông chiều trân trọng chứ không phải là những mối quan hệ tạm bợ - Ảnh minh họa: Internet

3. Không vì cô đơn mà dựa tạm một bờ vai

Cuộc sống một mình không hề đơn giản, những cô đơn khắc khoải, áp lực tài chính đè nặng lên vai khiến người phụ nữ mệt mỏi, căng thẳng. Thế nhưng, chỉ cần bạn nỗ lực hơn nữa, chăm chỉ làm việc thì mọi thứ sẽ dần đi vào ổn định.

Là phụ nữ, đừng vì cô đơn mà cần tạm một người đàn ông, đừng chấp nhận yêu bừa kẻo khổ mình khổ người. Bạn xứng đáng được yêu thương chân thành, nuông chiều trân trọng chứ không phải là những mối quan hệ tạm bợ, già nhân ngãi, non vợ chồng.

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Một khi đã vượt ngưỡng chịu đựng, đã chết tâm đàn bà sẽ chẳng ngần ngại bỏ chồng, và dưới đây chính là 3 dấu hiệu đàn bà chán chồng, ly hôn là chuyện sớm muộn.

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